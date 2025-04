Mówi się, że kuchnia to serce każdego domu, dlatego to wnętrze często dopieszczamy wyjątkowo mocno. W końcu nie ma co się dziwić, wiele osób spędza tam nawet kilka godzin dziennie i odwiedza ją co najmniej kilkanaście razy w poszukiwaniu przekąski lub chcąc przygotować kawę czy herbatę - szczególnie w czasach pandemii.

Stare kuchenne meble czy płytki potrafią skutecznie obrzydzić domowe gotowanie i przebywanie w tym centralnym punkcie, a - nie oszukujmy się - generalny remont kuchni potrafi być naprawdę drogi. Nie znaczy to jednak, że nie da się go wykonać taniej, ale równie estetycznie.

Szybka i tania metamorfoza kuchni

O ile płytki można łatwo pomalować, okleić lub zastąpić winylowymi panelami, to szafki kuchenne i blaty są o wiele trudniejsze w renowacji. Stare drzwiczki z drewna można odmienić za pomocą farby lub lakieru, jednak pomalowane blaty z laminatu mogą szybko się wytrzeć i w efekcie wyglądać jeszcze gorzej, niż przed metamorfozą.

Jedna z użytkowniczek TikToka, Mia Maples postawiła sobie za cel odnowić kuchnię swojej mamy. W krótkim filmie pokazała, jak niewielkim nakładem pracy i pieniędzy odnowić blat kuchenny. Z brzydkiego, nieco zaniedbanego laminatu naśladującego granit zmienił się w piękny, elegancki blat o wyglądzie ponadczasowego marmuru. Cały proces pokazała na swoim kanale na YouTube.

Mia zaczęła od wyczyszczenia i odtłuszczenia blatów, a następnie wygładziła powierzchnię za pomocą gipsu polimerowego - jeśli twój blat nie jest chropowaty, możesz spokojnie pominąć ten krok. Całość wyrównała za pomocą papieru ściernego. Pamiętaj, by podczas szlifowania zawsze mieć na sobie maseczkę! Gips polimerowy jest szkodliwy dla zdrowia, nie należy więc wdychać jego cząsteczek.

Gdy blaty były już przygotowane, TikTokerka przeszła do zdecydowanie najciekawszej części renowacji - malowania. Zaczęła od położenia białej farby, a następnie za pomocą szarego koloru stworzyła na blatach wzór imitujący marmur. Pamiętaj, aby przed malowaniem zabezpieczyć szafki oraz ściany.

Sama farba niestety nie wystarczy - może odpryskiwać, kruszyć się, ścierać i jest mało odporna na urazy mechaniczne, o które w kuchni nie jest trudno. Dlatego właśnie Mia i jej mama pokryły blaty jeszcze dodatkową warstwą żywicy epoksydowej. Nakładały ją silikonowym pędzelkiem w dwóch warstwach. Następnego dnia blat był już gotowy i trzeba przyznać, że wyglądał przepięknie.

Białe blaty Mia dopełniła, malując fronty szafek kuchennych na ciemną butelkową zieleń i wymieniając uchwyty na eleganckie, czarne rączki w industrialnym stylu. Cała zmiana nie zajęła więcej niż 1 dzień, a nie da się ukryć, że nie tylko wygląda niezwykle efektownie, ale przede wszystkim nie kosztuje dużo i daje ogromną satysfakcję.

