Jeśli wahasz się, czy kupić znicze w plastikowych czy szklanych osłonkach, doradzamy szklane, najlepiej bez plastikowych dekoracji. Plastik często topi się od rozgrzanej parafiny. Znicz traci wtedy estetyczny wygląd, a knot szybko gaśnie.

Do tak zniszczonej osłonki nie włożysz już zapasowego wkładu. Powędruje ona na śmietnik, gdzie będzie się rozkładać setki lat, zatruwając środowisko. W okolicach Święta Zmarłych sprzedaje się także coraz więcej zniczy solarnych.

Rodzaje zniczy

witrażowe : najczęściej są wykonane ze szkła, na które nałożono wzorzystą warstwę wykonaną z tworzywa sztucznego. Po zapaleniu knota, blask daje efekt witrażu . Szkło znicza witrażowego może mieć jeden kolor lub tworzyć barwną mozaikę z ozdobnymi tłoczeniami.

artystyczne : najczęściej są to znicze malowane ręcznie lub o rzadkim kształcie. Są droższe od popularnych szklanych czy plastikowych lampek.

: najczęściej są to lub o rzadkim kształcie. Są droższe od popularnych szklanych czy plastikowych lampek. solarne: nowoczesne znicze wykorzystujące energię słoneczną, dzięki czemu można uznać je za rozwiązanie ekologiczne (oczywiście zwróć uwagę na materiały, z których wykonany jest znicz). Panel solarny najczęściej jest umieszczony na wieczku lampki, producenci zniczy solarnych zapewniają, że działają bezawaryjnie nawet przez kilka lat.

Znicze można podzielić także na te wykonane z plastiku, szkła, kamienia. Opcją droższą, jednak zdecydowanie trwalszą, jest zakup znicza wykonanego przez kamieniarza. Do wnętrza takiego znicza także można włożyć wymienny wkład, a sam znicz przytwierdzić do pomnika, co chroni przed częstymi na cmentarzach kradzieżami. Znicz wykonany np. z granitu przetrwa długie lata i jest odporny zarówno na palące słońce jak i siarczysty mróz.

Na co zwrócić uwagę kupując znicze?

Rodzaj parafiny. O trwałości znicza decyduje nie tylko materiał z jakiego wykonano osłonkę, lecz także wkład. Większy wkład zazwyczaj pali się dłużej niż mała ilość parafiny, ale znaczenie ma również jej jakość .Jeśli masz do wyboru znicze ze śnieżnobiałą parafiną i lekko żółtawą, wybierz te drugie. Biała jest sztucznie napowietrzana, pali się gorzej i znacznie krócej. Jeżeli trudno ci ocenić odcienie parafiny, możesz porównać ciężar zniczy tej samej wielkości, w identycznych osłonkach. Cięższa lampka ma z pewnością lepszy wkład.

Knot. Przy zakupie zniczy obejrzyj także tę część lampki. Dobre światełka powinny mieć knoty z cienkiego sznurka . Grube przyspieszają wypalanie się wosku.

Przy zakupie zniczy obejrzyj także tę część lampki. Dobre światełka powinny mieć . Grube przyspieszają wypalanie się wosku. Wymienne wkłady. Warto je kupować, aby ponownie wykorzystać tę samą osłonkę.

