Po długiej zimie grill zasługuje na odrobinę uwagi, zanim ponownie stanie się gwiazdą ogrodowych spotkań. To nie tylko kwestia estetyki, ale i bezpieczeństwa. Zabrudzenia i tłuszcz z poprzedniego sezonu, które mieszkały całą zimę w garażu - mniam, mniam. Jeśli jednak nie chcesz spędzić wielu godzin na szorowaniu, wykorzystaj sodę oczyszczoną.

To jeden z najprostszych, najtańszych i najbezpieczniejszych sposobów na pozbycie się tłustych plam, osadów, przypaleń i nieprzyjemnych zapachów. Wystarczy zmieszać sodę z wodą, by w kilka chwil przywrócić rusztowi czystość i blask - bez potrzeby użycia silnych, chemicznych detergentów.

Soda do czyszczenia grilla: alternatywa dla detergentów

Soda oczyszczona to uniwersalny i niezwykle skuteczny domowy środek czyszczący, który bez trudu usuwa tłuste zabrudzenia i przypalone resztki jedzenia. Jest tania, łatwo dostępna i, co równie ważne, bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Czyszczenie grilla sodą niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim skutecznie usuwa tłuszcz i przypalenia - dzięki swoim właściwościom ściernym rozpuszcza nawet uporczywe osady.

Dodatkowo neutralizuje zapachy, likwidując woń spalenizny i starego tłuszczu. Jest też w pełni bezpieczna dla zdrowia, co oznacza, że nie musisz martwić się o chemiczne pozostałości na ruszcie, na którym przygotowujesz jedzenie. Co więcej, soda oczyszczona to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Jedno opakowanie kosztuje jedynie kilka złotych, a w sklepach typu Action czy Dealz możesz znaleźć duże pudełka sody przeznaczonej stricte do sprzątania.

Czyszczenie grilla sodą to szybki i skuteczny sposób bez szorowania, fot. Adobe Stock, Christian

Jak wyczyścić grill przy pomocy sody?

Aby skutecznie wyczyścić grill sodą, wystarczy tylko mniej więcej 4-5 łyżek tego proszku i ok. pół szklanki wody. Przygotuj też miękką szczotkę lub gąbkę, miskę oraz ręczniki papierowe lub czystą szmatkę. W misce wymieszaj sodę z niewielką ilością wody, aż powstanie gęsta pasta. Jeśli wyszła za rzadka, dodawaj sodę, aż uzyskasz papkę.

Następnie rozprowadź ją równomiernie na zabrudzone powierzchnie grilla, zarówno na ruszcie, jak i wewnątrz pokrywy czy paleniska. Ruszt możesz dodatkowo umieścić na papierze do pieczenia, aby pasta nie spłynęła z niego. Pozostaw sodę na kilkanaście minut (ok. 12-15), aby zaczęła działać i rozpuściła tłuszcz oraz przypalone resztki.

Po odczekaniu delikatnie wyszoruj zabrudzenia miękką szczotką lub gąbką, a następnie dokładnie spłucz grill ciepłą wodą. Na koniec wytrzyj wszystkie elementy do sucha za pomocą ręcznika papierowego lub czystej szmatki. Jeśli zabrudzenia okażą się szczególnie uporczywe, warto pozostawić pastę z sody na ruszcie na kilka godzin. Do czyszczenia drobnych elementów czy cienkich prętów rusztu możesz użyć miękkiej szczoteczki do zębów.

Oprócz wyczyszczenia grilla sodą warto też sprawdzić stan techniczny sprzętu. Skontroluj, czy wszystkie elementy są stabilne, czy przewody gazowe (jeśli masz grill gazowy) nie wymagają wymiany oraz czy nie ma widocznych oznak korozji.

