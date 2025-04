Zegarki przestawimy w niedzielę 27 października. Zmiana czasu nastąpi dokładnie o godzinie 3 w nocy z 26 na 27 października 2019 roku i właśnie wtedy czas przesunie się o godzinę do tyłu. To dobra wiadomość dla śpiochów, ale też i dla imprezowiczów: dzięki tej zmianie tej nocy będą mogli pospać lub pobawić się o godzinę dłużej.

Dlaczego zmieniamy czas na zimowy?

Zmiana czasu od ponad 20 lat jest uregulowana prawem Unii Europejskiej, ale od jakiegoś czasu coraz śmielej mówi się o tym, by znieść ten obowiązek i pozostać jedynie przy czasie środkowoeuropejskim. Przestawianie zegarków o godzinę do przodu w marcu miało głównie powody ekonomiczne, ale obecnie robimy to raczej z przyzwyczajenia.

Zmiana czasu ma też jednak negatywne skutki. Sporo mówi się o tym, jak wpływa na nasze zdrowie, nie można też zapomnieć o tym, że potrafi całkowicie rozbić rytm dnia, co odbija się na równowadze psychosomatycznej.

Kiedy po raz ostatni przestawimy zegarki? Większość krajów UE opowiedziała się za tym, by nie zmieniać czasu. Te państwa, które wybrały czas letni, ostatni raz przestawią wskazówki w marcu 2021 roku, a te, które postanowiły pozostać przy czasie zimowym, w październiku 2021.

Jaki czas będziemy mieli w Polsce? Póki co nie wiadomo. Gdybyśmy jednak wybrali czas letni, to od października do marca rano byłoby znacznie dłużej ciemno.

