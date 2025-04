Przy wyborze zlewu kuchennego ważne jest nie tylko pytanie: z czego ma on być wykonany. Ale także jakiej ma być wielkości. Od wielkości zależy liczba komór. Ale wielkość to nie tylko długość. Zlewozmywaki mają różne głębokości komór. To też ma wpływ na wygodę zmywania.

Lepiej wybrać zlew granitowy czy ceramiczny?

Jaka szafka, taki zlew kuchenny

Zlewozmywak jednokomorowy. Sporo modeli ma takie wymiary, że da się je zamontować na szafce szerokości 40 cm i głębokości 60 cm. Ale są i takie, które wymagają większej szafki, np. szerokości 45 cm lub 50 cm. Jeśli, na podstawie podanych na opakowaniu wymiarów zlewu nie jesteś pewna czy będzie pasował na twoją szafkę, poproś o poradę wykwalifikowanego sprzedawcę. Najwięcej jest zlewów stalowych jednokomorowych.

Wymagana minimalna szerokość szafki to 60 cm. Zlew dwukomorowy. Takie modele wymagają szafki 80 cm.

Takie modele wymagają szafki 80 cm. Zlew dwuipółkomorowy. Rzadko się je montuje, ale w dużych kuchniach jest to możliwe. Wymagana jest szafka o szerokości 100 cm.

Z jedną komorą

Modeli takich zlewów kuchennych jest chyba najwięcej.

Okrągłe bez ociekacza i z ociekaczem małym lub dużym.

Prostokątne bez ociekacza i z ociekaczem w różnych wymiarach.

Kwadratowe z ociekaczem i bez niego.

Kto szuka bardzo małego zlewu, znajdzie go wśród okrągłych lub prostokątnych wąskich. Ale uwaga: zlewy okrągłe są mniej wygodne, często płytkie. Sprawdzają się w kuchniach singli, ale już w domu, gdzie jest dużo zmywania i nie ma zmywarki - raczej nie.

Zlewozmywaki prostokątne i kwadratowe też miewają różną głębokość. Na pewno mycie dużych garnków, patelni, brytfanny jest łatwiejsze w modelu głębszym (15 – 25 cm). Dlatego warto porównać kilka.

Każdy zlew z ociekaczem, nawet takim bez odpływu będzie bardziej funkcjonalny od tego bez ociekacza. Ociekacz chroni bowiem blat kuchenny.

Modele półtorakomorowe

Jakiś czas temu były bardzo modne. Dodatkowa mała komora pozwala, aby nalać do niej wody z płynem do mycia, zatkać odpływ korkiem i, maczając zmywak, myć kolejno naczynia. Ułatwia to trochę oszczędzanie wody, ale w zasadzie do niczego więcej ta mała druga komora się nie przydaje. Dlatego, jeśli w kuchni nie ma miejsca na pełnowymiarowy zlew dwukomorowy, najczęściej decydujemy się na jednokomorowy z ociekaczem.

Zlewy dwukomorowe

Najkrócej mówiąc są najpojemniejsze i najwygodniejsze. Wszystkie brudne naczynia można zgromadzić w jednej komorze, a nad drugą je myć pod bieżącą wodą. Drugą komorę można też wykorzystywać jako ociekacz. Gdy podczas gotowania trochę brakuje nam miejsca na blacie, wtedy jedną z komór zlewozmywaka można przykryć dużą deską do krojenia i wykorzystywać jako dodatkowy blat. Niektóre firmy oferują dobrze dopasowane deski w zestawie ze zlewem kuchennym.

