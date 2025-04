Jakie szkodniki zagrażają rośliną zimą i jak z nimi walczyć?

Mszyce

Reklama

Małe (1-3 mm), zazwyczaj zielone owady, ale mogą być też czarne, szare lub pomarańczowe, uskrzydlone lub nieuskrzydlone. Mszyce najczęściej atakują rośliny o miękkich tkankach. Ich ulubione miejsca to końce pędów i pąki kwiatowe. Wysysają soki z rośliny.

Co robić ?

Gdy zauważysz szkodniki spłucz je pod strumieniem letniej wody. Możesz dodać do niej rozpuszczone szare mydło (2 -3 łyżki na 1 l wody). Z gotowych środków mszyce zwalczają: Eko-mszyca (ok. 14 zł), ABC - spray (ok. 15 zł), Agricolle Spray (ok. 14 zł).



Przędziorki

Bardzo drobne trudno dostrzegalne gołym okiem pajączki. Mogą być zielone lub czerwone. Chętnie atakują rośliny o ozdobnych liściach. Wysysają soki, powodują powstawanie na liściach maleńkich żółtawobiałych plamek. Na dolnej stronie liści pojawia się delikatna pajęczyna.

Co robić ?

Postaraj się zwiększyć wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Kup nawilżacz, rozpylaj wodę wokół roślin. Te pędy i liście, które zostały silnie opanowane przez szkodniki – usuń. Możesz zastosować: Agricolle Spray (ok. 14 zł), Substral (ok. 5 zł)



Wełnowce

Małe owady pokryte białym woskowym nalotem i puszystym meszkiem. Przypominają kawałeczki waty. Atakują m.in.kaktusy, storczyki, krotony. Najchętniej żerują w kątach i pod spodem liści. Wysysają sok z roślin, powodują więdnięcie, żółknięcie i opadanie liści. Mogą zniszczyć roślinę.

Co robić?

Gdy szkodników jest niewiele ścieraj je mokrym wacikiem, a liście przemyj roztworem szarego mydła lub odrobiną denaturatu. Ważne, by po jednorazowym przemyciu zmieniać wacik na czysty. Z gotowych środków możesz zastosować Provado Combi – pałeczki (ok. 30 zł).



Tarczniki

Wyglądają jak małe brązowe tarczki (1-2 mm) przyczepione do spodnich części liści, zwłaszcza wzdłuż nerwów. Chętnie atakują sukulenty. Powodują więdnięcie i opadanie liści. Wydzielają lepką substancję, która sprzyja powstawaniu grzybów sadzaków.

Co robić?

Zadbaj o większą wilgotność powietrza. Jeśli szkodniki nie zdążyły się jeszcze rozmnożyć usuwaj je małą szczoteczką. Miejsca po żerowaniu przemyj roztworem szarego mydła lub denaturatem. Gotowe środki: Tarcznik Ultra (ok. 18 zł), Promanal (39 zł).



Mączliki

Bardzo drobne białe muszki. Wystarczy delikatnie poruszyć rośliną, by cały rój wzbił się w powietrze. Chętnie atakują fuksje, pelargonie, paprocie. Żerują na liściach, wysysają sok z tkanek. Pozostawiają srebrzyste smugi i żółtawe plamy. Hamują wzrost rośliny, deformują kwiaty. Liście zasychają.

Co robić?

Reklama

Są bardzo trudne do zwalczenia. Możesz wystawić roślinę na dwór na 2-3 godziny, w bardzo chłodny, ale nie mroźny dzień. Z gotowych środków zastosuj: Polysect (ok. 8 zł), Target (ok.40 zł), żółty lep do doniczek Bros (ok. 8 zł).