Zawsze czyszczę grilla mieszanką fusów z kawy z sekretnym składnikiem. W 10 minut kratka jest praktycznie jak nowa

Fusy z kawy sprawdzają się jako składnik pasty czyszczącej do kratki grilla. To na niej osadzają się najbardziej oporne zabrudzenia, które mocno przylegają do metalu. Ich usunięcie nie musi być wielkim problemem, jeśli użyjesz specjalnej domowej pasty z fusami po kawie. W sumie wystarczy kilka minut, aby kratka była gotowa do użycia.