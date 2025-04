Zatkany zlew to dość przykra sprawa. Z niedrożnym odpływem najczęściej mamy problem w kuchni i w toalecie. Rzadziej dotyczy to rur pod wanną lub umywalką, chociaż się zdarza.

Przyczyną niedrożności są najczęściej złe nawyki domowników: wyrzucenie do zlewu fusów z herbaty, resztek jedzenia, wrzucenie do sedesu przez nieuwagę ściereczki lub np. tynku ze skrobanej ściany przed malowaniem. Do niedrożności mogą też doprowadzić włosy, które spłukujemy, a nawet nagromadzone osady z mydła. Często pomaga wlanie wrzątku lub granulki do udrażniana. Jeśli nie, trzeba zastosować przepychaczkę lub sprężynę kanalizacyjną.

4 sposoby na niedrożny odpływ:

Zagotuj duży garnek wrzątku - nie mniej niż 4 l. Wlej go do odpływu, uważając, abyś się nie poparzyła. Jeśli niedrożność powstała na skutek długotrwałego oblepiania rur przez osad z mydła lub innych detergentów, odpływ powinien się odetkać. Przy okazji podpowiadamy: Staraj się przelewać odpływy wrzątkiem raz w tygodniu. Będzie to przeciwdziałanie niedrożności. Zastosuj tradycyjną przepychaczkę znaną już przez nasze babcie. Teraz też bez trudu kupisz ją w każdym sklepie AGD i hydraulicznym. Jest to kielich z uchwytem, który kosztuje zaledwie kilka złotych. Przyciśnij gumowy kielich przepychaczki mocno do odpływu, a następnie energicznie odciągnij. Czynność powtórz kilka razy. Wlej do odpływu ok. 1 litr wrzątku, wsyp 2 łyżki granulek typu "Kret" i po 10 minutach ponownie wlej czajnik wrzątku. Najskuteczniejsze są granulki zawierające opiłki aluminium. Przeczytaj na opakowaniu, czy są one w składzie preparatu. Wsypując granulki, chroń oczy, ponieważ reakcja rozpuszczania brudów znajdujących się rurze przebiega często bardzo gwałtownie. Włóż do rury sprężynę kanalizacyjną. Nie musi to być profesjonalna sprężyna, jaką mają hydraulicy. Wystarczy najprostsza, długości ok. 3 m. Ponieważ kosztuje niewiele (ok. 25 zł). warto ją mieć w schowku. Zwłaszcza gdy masz starą, żeliwną instalację kanalizacyjną, która zapycha się częściej niż nowa.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"