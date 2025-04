Amoniak to płyn o charakterystycznym, bardzo nieprzyjemnym zapachu, przez wielu porównywanym do woni zgniłego jajka. Oprócz formy płynnej, można go też kupić w postaci sproszkowanej, w opakowaniu przypominającym nieco proszek do pieczenia. Amoniak jest jednym ze składników farb do włosów - jego zadaniem jest otwarcie łusek włosa i napełnienie ich trwale barwnikiem, po czym błyskawiczne ich zamknięcie.

Reklama

Domowe zastosowania amoniaku są naprawdę bardzo szerokie. Ten produkt może pomóc w wielu codziennych czynnościach!

1. Do czyszczenia glazury

Przygotuj roztwór z 4 litrów wody i 1/2 szklanki amoniaku. Dokładnie wymieszaj. Gdy umyjesz nim płytki, będą lśnić i zniknie z nich brzydki nalot z wilgoci!

2. Do wybielenia sportowych butów

Twoje trampki zżółkły? Wyczyść je roztworem wody i amoniaku - połącz te produkty w proporcjach 1:1. Buty będą znowu nieskazitelnie białe!

Jak wyczyścić białe buty?

3. Do mycia okien

Aby idealnie umyć okna, trzeba się nieźle napracować. Często szpecą je nieestetyczne smugi, które wymagają umiejętnego polerowania. Z tym problemem upora się amoniak. 750 ml wody wymieszaj z 250 ml amoniaku. Umyj szyby, a będą pięknie lśnić!

4. Do usuwania plam z krwi lub moczu

Usunięcie zabrudzenia z krwi lub moczu jest bardzo trudne. Zanim zabierzesz się za pranie plamy, namocz ją w roztworze amoniaku. Pomoże uporać się z kłopotem!

Czytaj więcej na temat usuwania plam

5. Do nawożenia roślin

Niektóre rośliny bardzo lubią amoniak. Jeśli masz w ogrodzie hortensję, bez lub powojnik, spryskaj je roztworem: 4 litry wody na 1/4 szklanki produktu. Uważaj, aby nie powtarzać zabiegu zbyt często.

6. Do czyszczenia biżuterii

Złotą lub srebrną biżuterię wyczyścisz, zanurzając ją na 10-15 minut w roztworze. Rozpuść 1/2 szklanki amoniaku w szklance ciepłej, ale nie gorącej wody. Później wytrzyj świecidełka miękką szmatkę i pozostaw, aż wyschną. Nie stosuj tego sposobu w przypadku biżuterii z perłami!

Reklama

Czytaj więcej na temat nietypowych zastosowań różnych produktów