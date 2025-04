Oszczędzanie poboru prądu to prosty, ale bardzo skuteczny sposób na ochronę środowiska (i przy okazji pieniędzy!). Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana zwykłych żarówek na energooszczędne, które pobierają zaledwie 20 % energii potrzebnej do zasilenia zwykłej żarówki o tej samej mocy!

Warto jednak pamiętać, że żarówki energooszczędne to odpad niebezpieczny zawierający między innymi rtęć. Dlatego nie wolno wyrzucać ich do śmieci. Grozi za to kara grzywny do 5000 złotych!

Korzyści związane ze stosowania świetlówek kompaktowych:



Bez wątpienia jednak stosowanie tego typu żarówek zamiast zwykłych, przynosi wiele korzyści:

energooszczędność i ekologiczność

Świetlówki zużywają 80% mniej energii elektrycznej niż porównywalnej barwy i ilości światła żarówce. Oznacza to, że świetlówka o mocy 20W zastąpi z powodzeniem zwykłą żarówkę 100W.

bezpieczeństwo

​Światło emitowane przez współczesne żarówki energooszczędne jest bezpieczne dla oczu i zdrowia (światło nie tętni tak jak jest to w przypadku podłóżnych świetlówek zasilanych dławikiem magnetycznym - spotykane jeszcze w szkołach i szpitalach). Ponadto mają wysoki wskaźnik oddawania barw Ra > 80 a światło ma temperaturę barwową 2700 K, czyli białe ciepłe światło zbliżone do światła zwykłych żarówek. Oświetlanie wnętrz będzie więc zdrowsze!

bardzo mała emisja ciepła

​Świetlówki nagrzewają się dużo mniej niż zwykłe żarówki w których temperatura sięga 2200°C.

trwałość

​Świetlówki świecą do 10 razy dłużej niż zwykłe żarówki i to bez względu na ilość włączeń / wyłączeń na dobę. Można zatem przyjąć, że trwałość dobrej jakości żarówki energooszczędnej wynosi przeciętnie 5-6 lat.

recycling

​Aż 90% zużytej świetlówki nadaje się do recyclingu i wyprodukowania nowej świetlówki.

5 kroków do zmiany dostawcy energii elektrycznej!

Żarówki energooszczędne: o czym powinniśmy pamiętać?



Świetlówki zawierają rtęć. Jest to bardzo niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt metal ciężki. Rtęć metaliczna i opary rtęci po wydostaniu się ze stłuczonej bańki lampy przenikają do środowiska np. do zbiorników wodnych, gleby i powietrza, powodując ich skażenie. Szkodliwy wpływ rtęci odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest bardzo trwałe, ponieważ związki rtęci łączą się z enzymami.

Stany chorobowe związane z toksycznym działaniem tego pierwiastka to:

bezsenność

zawroty głowy

zmęczenie

stany depresyjne

osłabienie pamięci, koordynacji ruchów, ostrości wzroku i słuchu

labilność emocjonalna

drżenie rąk.

Rtęć powoduje uszkodzenie nerek, nadciśnienie, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.

Z uwagi na rtęć, zużytych świetlówek nie można wyrzucać do śmietnika z innymi odpadami. Zużytą świetlówkę należy oddać w każdym sklepie lub hurtowni, przy zakupie nowej (w stosunku 1:1 bez względu na markę - prawo to gwarantuje Ci ustawa z dnia 29 lipca 2005 o ZSEE art 42 pkt 1) lub do lokalnych punktów zbierania elektrośmieci.

Co należy zrobić gdy stłuczemy świetlówkę?



Do sprzątania nie używaj domowego odkurzacza. Zamiast tego załóż grube gumowe rękawiczki i ostrożnie zbierz potłuczone fragmenty. Wytrzyj miejsce, gdzie stłukła się świetlówka, jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, aby usunąć resztki szkła i luminoforu.

Pomieszczenie należy następnie dobrze przewietrzyć, tak aby usunąć niebezpieczne opary rtęci. Zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe należy umieścić w szczelnym worku plastikowym, zakleić go taśmą i przekazać do punktu zbierania.

Jak łatwo i skutecznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w domu?

W razie wątpliwości warto zadzwonić na bezpłatną infolinię czynną od poniedziałku do soboty od 9 do 17. Numer infolinii: 0800 000 080. Infolinię prowadzi ElektroEko - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Co to są świetlówki?

Świetlówki są niskoprężnymi lampami wyładowczymi. Emitują światło w wyniku wyładowań w oparach rtęci, nie wydzielając przy tym dodatkowego ciepła. Poza świetlówkami prostymi (tzw. liniowymi lampami fluorescencyjnymi) istnieją świetlówki kołowe, U-kształtne oraz świetlówki kompaktowe (tzw. żarówki energooszczędne), które są coraz bardziej powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych ponieważ mogą być montowane w oprawy tradycyjnych żarówek.

Pierwsza świetlówka stworzona została w 1935 roku przez General Electric, a w 1939 została ona publicznie zaprezentowana na wystawie w Nowym Jorku.





Tomasz Tomaszewski

