Zanim włożę do wazonu cięte goździki zawsze robię tę 1 rzecz. Pięknie rozkwitają i stoją w wodzie 3 tygodnie

Goździki to piękna ozdoba ogrodu, ale też wiosenny element dekoracji wnętrz. Przywołują styl vintage i przyciągają wzrok intensywnymi kolorami. Prezentują się okazale na kuchennym stole albo komodzie w salonie. Aby cięte kwiaty dłużej postały w wazonie, zawsze robię tę jedną rzecz. To mój trik na to, aby goździki przedłużyły swoją trwałość nawet do 3 tygodni.