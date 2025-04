Wielkanoc tuż-tuż, a ty pewnie – jak co roku – zabierasz się za gruntowne porządki. Z oknami zawsze jest najwięcej roboty. Nie dość, że trzeba je dokładnie wyczyścić, to jeszcze trudno uzyskać perfekcyjny efekt bez smug. Na szczęście naturalne środki świetnie dają radę. Czyszczenie ram okiennych sokiem z cytryny i octem to tani i skuteczny patent, który przywraca biel i blask. A co z szybami? Niepozorna czarna herbata, którą pijesz do śniadania, świetnie radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami.

Reklama

Jak umyć okna naparem z czarnej herbaty?

Zaparz dwie do trzech torebek mocnej czarnej herbaty w około 500 ml wrzątku. Użyj zwykłej herbaty, bez dodatków smakowych i aromatów – im prostszy skład, tym lepiej. Zalej torebki i odstaw na minimum 10–15 minut. Im dłużej parzysz, tym mocniejszy napar uzyskasz, a właśnie o intensywność tutaj chodzi.

Gdy napar wystygnie do temperatury pokojowej, przelej go do butelki ze spryskiwaczem albo wlej do szerokiej miski, jeśli wolisz używać ściereczki. Możesz też dodać łyżkę soku z cytryny – wzmocni działanie odtłuszczające, ale nie jest to konieczne.

Do mycia użyj miękkiej ściereczki z mikrofibry, dobrze chłonącej wody. Namocz ją w naparze i dokładnie wykręć – nie powinna być zbyt mokra, bo nadmiar cieczy może zostawić zacieki. Przetrzyj szyby, robiąc długie, okrężne ruchy – najlepiej z góry na dół. Jeśli masz butelkę ze spryskiwaczem, rozpyl napar na szybę i natychmiast wytrzyj go do sucha, najlepiej drugą czystą szmatką. Świetnie sprawdzi się też paten na mycie okien gazetami - tylko pamiętaj, aby unikać zbyt twardego i sztywnego papieru.

Napar z czarnej herbaty czyści okna bez smug, fot. Adobe Stock, cherryandbees

Dlaczego czarna herbata sprawdzi się do mycia okien?

Czarna herbata zawiera garbniki, czyli taniny – naturalne związki chemiczne występujące w roślinach, które mają właściwości ściągające i oczyszczające. To właśnie one odpowiadają za działanie myjące i odtłuszczające. Rozpuszczają tłuste osady, neutralizują kurz, a do tego zostawiają na powierzchni delikatną warstwę ochronną, która sprawia, że szyby mniej się brudzą.

Jeśli dodasz do naparu odrobinę soku z cytryny (maksymalnie jedną łyżeczkę na szklankę herbaty), zwiększysz jego moc czyszczącą i zyskasz piękny zapach. Ale nie przesadzaj – zbyt kwaśna mieszanka może nie wpłynąć dobrze na szyby, szczególnie jeśli są one starsze lub pokryte specjalną powłoką ochronną.

Jakie inne domowe sposoby sprawdzą się przy myciu szyb?

Herbata to świetny wybór, ale jeśli masz do czynienia z bardzo trudnymi zabrudzeniami – na przykład po zimie, po deszczu z pyłem albo jeśli szyby były długo nieczyszczone – możesz sięgnąć po inne domowe rozwiązania:

Ocet z wodą – ten duet poradzi sobie nawet z kamieniem i osadami z nikotyny. Uwaga: zapach może być intensywny, więc najlepiej stosować przy otwartym oknie.

– ten duet poradzi sobie nawet z kamieniem i osadami z nikotyny. Uwaga: zapach może być intensywny, więc najlepiej stosować przy otwartym oknie. Woda z płynem do naczyń – tłuste zabrudzenia i stare zacieki nie mają szans. Ale tu również trzeba dobrze wypłukać szyby czystą wodą na koniec, żeby nie zostały smugi.

– tłuste zabrudzenia i stare zacieki nie mają szans. Ale tu również trzeba dobrze wypłukać szyby czystą wodą na koniec, żeby nie zostały smugi. Sok z cytryny i woda – świetnie odświeża i nabłyszcza, a do tego pięknie pachnie.

Nie zapomnij też o podstawowej zasadzie: czyść szyby w pochmurny dzień albo wczesnym rankiem. Słońce sprawia, że płyny za szybko wysychają, co prowadzi do powstawania smug.

Czytaj także: