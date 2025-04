Bez kwitnie już w najlepsze, a jego piękny zapach potrafi roztaczać się w promieniu nawet kilkunastu metrów. Trudno się w nim nie zakochać, zwłaszcza że inspirował już wielu pisarzy do stworzenia barwnych postaci. Wiele osób zastanawia się jednak, czy fioletowy bez jest trujący.

Na szczęście można bezpiecznie go zbierać i trzymać w ogrodzie - nawet przy małych dzieciach i zwierzętach. Co więcej, od dawna znane i doceniane są jego zdrowotne właściwości. Warto wykorzystać je szczególnie teraz, gdy kwitnie najmocniej.

Co zrobić z kwiatami bzu?

Kwiaty bzu warto zbierać nie tylko ze względu na ich zapach i wygląd. Możesz zrobić z nich wspaniały zapachowy olej, który świetnie sprawdzi się np. w aromaterapii. Nie wymaga wiele pracy, a z pewnością będziesz chciała używać go nawet codziennie.

Zacznij oczywiście od zebrania kwiatów bzu i oddzielenia ich od gałązki i wypełnij nimi słoik. W garnku podgrzej do temperatury 40 stopni Celsjusza olej roślinny, a następnie zalej nim kwiaty, aby całkowicie wypełnić słoik. Zakręć go i odstaw na 2 dni. Po tym czasie mocno przeciśnij olej przez gazę. Powtarzaj tak długo, aż będziesz cieszyć się wystarczającą ilością pachnącego oleju z kwiatów bzu. Do czego go jednak używać?

Odrobina oleju wtarta w skronie, pomoże przy bólu głowy. Możesz go też używać na zmiany skórne, takie jak wysypki czy trądzik w celu ich złagodzenia. Możesz go też wykorzystać do masażu, aromaterapii, a także do sprzątania - dodaj kilka jego kropli do środków czystości, a wszystko będzie pięknie pachnieć bzem.

To nie jedyna roślina, którą warto mieć w zanadrzu dzięki jej prozdrowotnym właściwościom. Liść anginki włożony do ucha, złagodzi stan zapalny. Zapach oregano kubańskiego za to działa odprężająco.

