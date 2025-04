zakup płytek ceramicznych

fot. Fotolia

Wybór płytek ceramicznych to zadanie łatwe jedynie z pozoru. Oto nasz krótki poradnik w 3 krokach:

Reklama

Krok 1. Dopasuj rodzaj płytki ceramicznej do pomieszczenia

Różne pomieszczenia wymagają zastosowania płytek o odmiennych właściwościach, dlatego zawsze warto zwracać uwagę na ich parametry. Najważniejsze z nich to: klasa ścieralności (PEI – w przypadku płytek szkliwionych), mrozoodporność oraz antypoślizgowość.

Przy urządzaniu kuchni trzeba pamiętać, aby były również łatwe do utrzymania w czystości i odporne na plamy – rozlana zupa lub słodki napój to codzienność, z którą nasza podłoga będzie musiała się zmagać.

trzeba pamiętać, aby były również łatwe do utrzymania w czystości i odporne na plamy – rozlana zupa lub słodki napój to codzienność, z którą nasza podłoga będzie musiała się zmagać. W łazience na podłodze sprawdzą się płytki z protekcją antypoślizgową, zaś na ścianie praktycznie każde – materiał ceramiczny jest higieniczny i odporny na działanie wody.

na podłodze sprawdzą się płytki z protekcją antypoślizgową, zaś na ścianie praktycznie każde – materiał ceramiczny jest higieniczny i odporny na działanie wody. W salonie można zastosować płytki o nieco niższej klasie ścieralności (np. PEI 3/750) – podłoga nie jest tu z reguły narażona na zarysowania i ścieranie.

można zastosować płytki o nieco niższej klasie ścieralności (np. PEI 3/750) – podłoga nie jest tu z reguły narażona na zarysowania i ścieranie. Co innego w holu czy przedpokoju , gdzie najlepiej sprawdzą się płytki o większej odporności. W przypadku powierzchni lappato czy polerowanej należy jednak zachować większą ostrożność – metalowymi nóżkami mebli można trwale uszkodzić taką ceramikę. Co ważne, płytki można stosować wraz z ogrzewaniem podłogowym.

, gdzie najlepiej sprawdzą się płytki o większej odporności. W przypadku powierzchni lappato czy polerowanej należy jednak zachować większą ostrożność – metalowymi nóżkami mebli można trwale uszkodzić taką ceramikę. Co ważne, płytki można stosować wraz z ogrzewaniem podłogowym. Taras z kolei wystawiony jest na wahania temperatury, jak i działanie innych czynników zewnętrznych, np. piasku czy opadów. Płytki powinny być zatem mrozoodporne, o wysokiej klasie ścieralności – np. PEI 3/1500. Ich zaletą jest również to, że pod wpływem warunków atmosferycznych nie zmieniają swoich właściwości i koloru. Odporność na wilgoć zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.

Polecamy: Skandynawskie wnętrze krok po kroku

Krok 2. Dostosuj rozmiar płytek do rozmiaru pomieszczenia

Małe czy wielkoformatowe? Na samym początku, będzie to jedna z pierwszych decyzji do podjęcia.

Małe płytki najlepiej sprawdzą się na ścianach zarówno w większych, jak i mniejszych pomieszczeniach. Można wówczas dowolnie je aranżować, aby wyeksponować zalety wnętrza. Układane na podłodze, najlepiej pasują do niewielkich pomieszczeń.

najlepiej sprawdzą się na ścianach zarówno w większych, jak i mniejszych pomieszczeniach. Można wówczas dowolnie je aranżować, aby wyeksponować zalety wnętrza. Układane na podłodze, najlepiej pasują do niewielkich pomieszczeń. Płytki wielkoformatowe to idealne rozwiązanie w przypadku większych przestrzeni. Dobrze prezentują się zarówno na ścianie jak i na podłodze, dając poczucie czystości i elegancji.

Jednak w przypadku wielkoformatowych płytek rektyfikowanych – ze szlifowanymi brzegami, warto zdecydować się na ich położenie także na mniejszej powierzchni. Należy wtedy zastosować fugę o mniejszej szerokości.

Modne jest także zestawianie ze sobą różnych formatów płytek z tej samej kolekcji, dostępnych w wielu kolorystykach. Takie kolekcje tworzone są w ten sposób, aby wszystkie elementy do siebie pasowały – również te dekoracyjne: mozaiki, listwy oraz inserta.

Krok 3. Kupując płytki sprawdzaj zgodność tonacji i kalibru

Pamiętajmy, aby kupować płytki w jednej tonacji oraz w tym samym kalibrze, z odpowiednim zapasem. Warto zachować opakowanie i ewentualnie kilka płytek na wypadek nieprzewidzianej awarii. Przed montażem należy zapoznać się z zaleceniami producenta.

Zakupu należy dokonywać w sprawdzonych autoryzowanych punktach sprzedaży, w których będziemy mogli liczyć na profesjonalne doradztwo.

Reklama

Zakup płytek ceramicznych - ważne terminy

Odcień – produkty w ramach tego samego asortymentu powinny posiadać identyczny odcień. Każdy producent ma różną liczbę odcieni danego modelu.

Kaliber – podczas procesu wypalania płytki mogą również ulec lekkiemu odkształceniu pod względem wymiarów. Są przez to grupowane według kalibrów. Ważne, by wszystkie zakupione płytki posiadały ten sam kaliber.

PEI – miara odporności płytek szkliwowych na ścieranie. Im wyższa wartość, tym większa odporność.

Antypoślizgowość – do oznaczenia właściwości antypoślizgowych płytek podłogowych używa się symboli R9-R13 (im współczynnik wyższy, tym płytka mniej śliska).

Mrozoodporność – produkty z tym oznaczeniem przeznaczone są jako okładziny zewnętrzne.

Zobacz także: Jak dobierać kolory we wnętrzach?