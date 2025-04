Latem często mają ułatwione zadanie, bo mieszkańcy wyjeżdżają i dom pozostaje bez opieki. Podpowiadamy, jak go dobrze zabezpieczyć, aby uniknąć wizyt nieproszonych gości.

W budynkach wielorodzinnych na włamania najbardziej narażone są łatwo dostępne mieszkania na parterze, lokale na ostatnim piętrze oraz położone w słabo oświetlonych zaułkach, gdzie mało kto się kręci. Tam na ogół zostają wyważone drzwi, wyłamane zamki. Z kolei w domkach jednorodzinnych złodzieje najchętniej dostają się przez okna czy drzwi balkonowe, zwłaszcza jeśli przesłaniają je drzewa lub gęste krzewy.



Zadbaj o właściwą ochronę

Od czasu do czasu warto postawić się w roli rabusia, aby dostrzec słabe punkty własnego mieszkania czy domu. Zastanów się, w jaki sposób złodziej najłatwiej, jednocześnie nie wzbudzając zainteresowania osób znajdujących się w pobliżu, mógłby dostać się do twojego domu.

O te miejsca przede wszystkim zadbaj. Montowanie zamków czy innych zabezpieczeń antywłamaniowych powierz fachowcom. Oni zrobią to profesjonalnie. Nie ułatwiaj życia złodziejom! Nie zamieszczaj zdjęć domu i cennych przedmiotów na portalach społecznościowych, nie informuj o planowanych wyjazdach. A, jeśli wydarzy się nieszczęście i staniesz się ofiarą przestępstwa, zadzwoń jak najszybciej na policję. Niczego nie dotykaj, żeby nie zatrzeć śladów.

1. Balkon

Złodzieje bardzo wnikliwie obserwują drzwi czy okna balkonowe. Latem często zostawiamy je uchylone lub zapominamy dokładnie je zamknąć. Jeśli w pobliżu domu rośnie duże drzewo, a weranda ozdobiona jest kratkami lub podobnymi konstrukcjami – złodziej ma ułatwione zadanie.

Na gzymsach, które mogłyby ułatwić wspinanie, warto zamontować kolce (odstraszają też ptaki).

2. Otoczenie domu

Nie pozostawiaj w pobliżu domu narzędzi i sprzętów, które mogą posłużyć do włamania. Schowaj drabiny, sekatory, szpadle czy grabie z długimi trzonkami, a także meble ogrodowe, które złodziej z chęcią wykorzysta, by wspiąć się wyżej.

Zamontuj czujki. Dobrze przemyśl ich rozmieszczenie. Unikaj miejsc, w których często siadają ptaki, pszczoły mają swoje gniazdo lub w pobliżu biegają zwierzęta (np. zaprzyjaźnione koty). W przeciwnym wypadku sygnał będzie się wciąż włączał. Koszt przeciętnego systemu to ok. 2000 zł. Można też zamontować system monitoringu domowego. Cena kamery: od 200 zł.

3. Drzwi

Złodzieje często rozpoczynają swoją „robotę” od drzwi. Dlatego warto zadbać, żeby miały różne zabezpieczenia.

Zawiasy powinny posiadać zabezpieczenie przed ściągnięciem skrzydła. Sprawdź, czy drzwi mają specjalne wkładki, które zwiększają wytrzymałość naroży. Jeśli ozdobione są szybami – to koniecznie antywłamaniowymi.

Sprawdź, czy drzwi mają specjalne wkładki, które zwiększają wytrzymałość naroży. Jeśli ozdobione są szybami – to koniecznie antywłamaniowymi. Niezwykle ważny jest dobry zamek. Specjaliści mówią, że bezpieczeństwo zapewnia taki, który ma co najmniej 100 tysięcy kombinacji klucza. Zamki z atestem są oznaczone literami: A, B, C, D lub numerami: 1, 2, 3, 4. Im wyższa klasa, tym lepiej. Najmocniejszy zamek (D)powinien oprzeć się włamywaczowi przynajmniej przez pół godziny. Ceny zamków: od 60 zł. Alarm na kod numeryczny jest dodatkowym zabezpieczeniem bez konieczności skomplikowanego montowania. Zakłada się go na ramie drzwi. Może go otworzyć ten, kto zna kod. Cena: od 50 zł.

Specjaliści mówią, że bezpieczeństwo zapewnia taki, który ma co najmniej 100 tysięcy kombinacji klucza. Zamki z atestem są oznaczone literami: A, B, C, D lub numerami: 1, 2, 3, 4. Im wyższa klasa, tym lepiej. Najmocniejszy zamek (D)powinien oprzeć się włamywaczowi przynajmniej przez pół godziny. Ceny zamków: od 60 zł. Alarm na kod numeryczny jest dodatkowym zabezpieczeniem bez konieczności skomplikowanego montowania. Zakłada się go na ramie drzwi. Może go otworzyć ten, kto zna kod. Cena: od 50 zł.

4. Okna

Z danych policji wynika, że złodzieje najczęściej dostają się do domu przez okna. Zwłaszcza te w dachu i do piwnicy stosunkowo łatwo sforsować. Rabuś wybija szybę, wyważa uchylone okno lub też wpycha całe skrzydło okienne do wewnątrz, chwila – i jest w środku.

Już na etapie budowy warto zadbać o mocne okna z antywyważeniową ramą i antywłamaniowymi okuciami. Dobrze jest je wyposażyć też w dodatkowy zamek.

Dobrze jest je wyposażyć też w dodatkowy zamek. Stosunkowo łatwym do zamontowania zabezpieczeniem są folie (ok. 40 zł za mkw.) oraz rolety antywłamaniowe (ok. 2000 zł).

(ok. 40 zł za mkw.) oraz rolety antywłamaniowe (ok. 2000 zł). Nowoczesnym rozwiązaniem jest zamontowanie czujników zamknięcia na fale radiowe (tzw. transponderów), które ostrzegają przed próbą włamania. Jeśli złodziej będzie usiłował otworzyć okno na siłę, czujnik uruchomi sygnał lub prześle go do centrali alarmowej. Są wygodniejsze od tradycyjnych alarmów, bo nie reagują na ruch, więc zwierzęta domowe mogą swobodnie biegać w ich pobliżu pod nieobecność mieszkańców.

5. Wewnątrz domu

Nie trzymaj wszystkich pieniędzy oraz kosztowności w jednym miejscu, a zwłaszcza w bieliźniarce, pojemnikach z cukrem, mąką, pod doniczkami, w zamrażalniku. Te miejsca są doskonale znane złodziejom. Szukaj nietypowych skrytek i nie chwal się swoją pomysłowością przed sąsiadami.

