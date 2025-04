Zapach, wbrew pozorom, stanowi bardzo istotną część naszego życia. Może wydawać się drugorzędny, lecz jeśli głębiej się nad tym zastanowić, to właśnie ze zmysłem węchu kojarzymy ludzi, sytuacje i wspomnienia. Z tym, że warto otaczać się przyjemnymi zapachami zgodzi się każdy. Poranna kawa, świeżo wyprana pościel, skoszona trawa – dla każdego inny zapach to kwintesencja miłych odczuć i dobrze rozpoczętego dnia.

Jak utrzymać ładny zapach w domu?

To właśnie w domu rozpoczynamy i kończmy dzień oraz jest to miejsce, które powinno wywoływać w nas dobre emocje.O odczucia związane z zapachem w domowym zaciszu zapytaliśmy Tatianę, znaną instagramerkę prowadzącą konto tatiana_home_decor. Jej piękne zdjęcia aranżacji wnętrz nie oddają co prawda unoszących się tam zapachów, ale jak się okazuje, dom to dla Tatiany miejsce, w którym odgrywają one ważną rolę. Jakie sposoby na utrzymanie przyjemnej woni stosuje instagramerka?

Najlepszą metodą na ładny zapach w domu jest utrzymanie go w czystości. Częste sprzątanie, wietrzenie, regularna zmiana pościeli - to podstawy, których przestrzegam. Mam jeszcze kilka sposobów na utrzymanie świeżości na dłużej, jednym z nich jest rozstawianie świec o zapachu lodów waniliowych, nie trzeba ich nawet odpalać, żeby aromat roznosił się po domu - podkreśla Tatiana.

Co jeszcze poleca blogerka?

Dodatkowo do prania tekstyliów dekoracyjnych i ubrań używam płynu do płukania Lenor w połączeniu z perełkami, w tym samym wariancie zapachowym, co sprawia, że mój ulubiony zapach Gold Orchid jest jeszcze dłużej wyczuwalny w całym domu” – dodaje Tatiana.

Znajdź swoją parę idealną z Lenor

Zapach Gold Orchid, o którym wspomina Tatiana, to jeden z trzech wariantów zapachowych "pary idealnej" marki Lenor. Kolekcje płynów do płukania i perełek zapachowych Lenor tworzą niepowtarzalne duety – pary idealne, dzięki którym twoje ubrania oraz dom będą pachnieć długo i intensywnie.

Płyn do płukania Lenor pozwoli cieszyć się uczuciem świeżo wypranych ubrań przez długi czas. Dzięki specjalnej technologii delikatny zapach uwalniany jest stopniowo, z każdym poruszeniem tkaniną. By wzmocnić i utrwalić efekt, warto sięgnąć po perełki w takich samych wariantach zapachowych, tworzących razem z płynem parę idealną. Perełki Lenor zapewniają intensywny aromat jeszcze dłużej.

Wybierz swój zapach!

Lenor oferuje trzy warianty zapachowe par idealnych - płynów i perełek:

Gold Orchid – kuszące nuty wanilii, mimozy, róży oraz kremowej brzoskwini

Spring Awakening – wiosenne kwiaty z nutami paczuli i białego cedru

Amethyst and Floral Bouquet – delikatne frezje, bergamotka i jaśmin

Spraw, by twój dom kojarzył się z miłym zapachem nie tylko Tobie. Jak wspomniała Tatiana, ona już wybrała swój zapach Lenor, lecz jej skojarzenia z zapachem wiążą się również z domem rodzinnym.

Z domem kojarzy mi się wiele zapachów, na przykład świeżych ziół, które zawsze stoją w kuchni, koszonej trawy lub dobrego jedzenia. Z całą pewnością jest to również Lenor Spring Awakening, pewnie dlatego, że używała go już moja mama - dodaje instagramerka.

Jak widać, zapachy towarzyszą nam na co dzień i potrafią przywoływać miłe chwile i wspomnienia. Dbaj o czystość w domu, kreując jednocześnie swoją indywidualną, pachnącą przestrzeń.

Artykuł powstał z udziałem marki Lenor.