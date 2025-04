Skuteczny płyn na muszki owocówki nie odstraszy ich, a wręcz przeciwnie - przyciągnie swoim słodko-kwaśnym zapachem. Tak zwabione muszki nie dadzą rady się wydostać i w ten sposób łatwo je usuniesz.

Spis treści:

Najskuteczniejszym płynem na muszki owocówki jest połączenie octu jabłkowego oraz płynu do naczyń. Po delikatnym wymieszaniu powstanie lepka, słodko-kwaśna substancja, która swoim zapachem przyciąga muszki owocówki. Lubią one woń fermentacji, dlatego też idealnie sprawdzi się w tym przypadku ocet jabłkowy.

Płyn do mycia naczyń również ma dla nich przyjemny zapach, a dodatkowo posiada właściwości klejące, dzięki czemu z jego pomocą stworzysz szybką i skuteczną pułapkę.

Jak zrobić płyn na muszki owocówki?

Wlej do naczynia ocet jabłkowy, a następnie dodaj płyn do mycia naczyń. Wykorzystaj proporcje 1:1, czyli np. na 100 ml octu dodaj 100 ml płynu. Nie mieszaj energicznie, a jedynie kilkukrotnie ostrożnie machnij łyżeczką lub słomką, aby składniki delikatnie się połączyły. Taki płyn jest od razu gotowy do użycia. Świetnie sprawdzi się nie tylko w kuchni, ale także na balkonie.

fot. Skuteczna mikstura na muszki owocówki/iStock by Getty Images, Martina Unbehauen

Przygotowany płyn umieść w szklanym lub plastikowym naczyniu, a następnie zamknij ciasno folią spożywczą. Następnie widelcem nakłuj folię w kilku miejscach, możesz też wbić do środka ostro zakończoną słomkę (np. tę używaną do bubble tea lub soczków typu dodoni).

Tak przygotowaną pułapkę ustaw w kuchni lub dowolnym pomieszczeniu. Zwabione zapachem muszki wejdą do środka naczynia, ale nie będą potrafiły się wydostać. Dodatkowo prawdopodobnie zanurzą się w lepkim płynie i nie będą w stanie się poruszać. Taką pułapkę wymieniaj regularnie co kilka dni.

Ocet jabłkowy jest najlepszym wyborem, jeśli szukasz skutecznych sposobów na muszki owocówki. Jeśli jednak nie masz go pod ręką, możesz wykorzystać mocno pachnący sok (np. jabłkowy lub winogronowy). Wymieszaj go z płynem do mycia naczyń w taki sam sposób, jak ocet i wykorzystaj do przygotowania pułapki.

Sok możesz także połączyć ze zwykłym octem, a następnie z płynem do naczyń - uzyskasz bardzo podobny efekt.

fot. Mikstura na muszki owocówki/iStock by Getty Images, Akchamczuk

