Na dzień przed Wigilią stajemy do walki z kurzem, próbujemy wysprzątać wszystko w bardzo krótkim czasie. Nie dość, że kończy się to niedokładnym, bo zbyt szybkim posprzątaniem, to jeszcze czujemy się przemęczone. Sprawdź, jak tego uniknąć!

Dobra strategia

Najważniejszy jest plan! Wiesz, że będziesz gotować, w związku z czym zabrudzisz kuchnię. Ale okna możesz umyć znacznie wcześniej, bez zbędnej obawy, że zdążą się wybrudzić. Przygotuj sobie dobrą strategię, dzięki której oszczędzisz czas i siły, a mieszkanie zalśni jak nowe. Przede wszystkim sporządź listę rzeczy do zrobienia. Najlepiej powieś ją na lodówce i rozdziel obowiązki pomiędzy pozostałych domowników. Niech każdy po wykonanym zadaniu niech skreśla swój punkt na liście. Dzięki temu będziesz wiedziała ile rzeczy jeszcze pozostało do zrobienia oraz w jakim tempie posuwają się prace porządkowe. Pamiętaj także o zapasie środków czyszczących!

Dobre rozplanowanie świątecznych porządków

Już na dwa tygodnie przed świętami możesz rozpocząć porządkowanie mieszkania. Zacznij od zrobienia porządków w szafkach kuchennych, szafach, kredensach, lodówce oraz na półkach z książkami. Możesz także umyć okna oraz wyczyścić kafelki w łazience.

Kuchnia

Wyjmij wszystko z lodówki, wyczyść ją wodą z octem, dzięki czemu pozbędziesz się różnych zapachów. Możesz przy okazji sporządzić listę zakupów – wyrzucając przeterminowane rzeczy oraz segregując na nowo produkty w lodówce przekonasz się, czego potrzebujesz ze sklepu! Możesz także trzymać w lodówce miseczkę z wodą z sodą. Wymieniając ją codziennie zniwelujesz różne zapachy przetrzymywanych w lodówce potraw.

Pamiętaj o porządkach w szafkach kuchennych. Wyjmij z ich środka wszystkie produkty, sprawdź datę ważności każdego produktu spożywczego, zobacz, czy np. kaszy nie zalęgły się mole. Wyszoruj szafki w środku, poukładaj na nowo produkty.

Jeśli masz bardzo zabrudzony piekarnik możesz go od razu wyszorować, zaoszczędzi Ci to późniejszej walki z tłuszczem na dzień przed świętami. Umyj także kuchenne okno i wymień w nim firankę. Jeśli masz założone żaluzje przetrzyj je delikatnie specjalnym płynem.

Wcześniejsze przygotowanie kuchni do świąt pomoże Ci zrobić listę produktów, których brak w Twojej kuchni, a także pomoże w uniknięciu pomyłek w gotowaniu polegających np. na dodaniu przeterminowanego składnika do potrawy! I najważniejsze - w środku szafek nie da się nic wybrudzić podczas gotowania!

Salon, pokoje sypialne

Analogicznie do porządków w kuchni opróżnij wszystkie regały. Przetrzyj z kurzu każdą książkę z osobna, odkurz bibeloty. Odsuń meble i umyj pod nimi podłogę. Będzie to o wiele wygodniejsze, niż odsuwanie regałów pełnych książek. Wyjmij ubrania z szaf, wyczyść meble w środku. Możesz także przejrzeć swoje ciuszki i oddać do domów dziecka lub samotnej matki te, w których już nie chodzisz. W ten sposób wielu ludziom zrobisz świąteczną niespodziankę.

Pamiętaj także, o tym, aby wyprać dywany oraz zasłony. To w nich gromadzi się największa ilość kurzu. Wyprane odzyskają swój żywy kolor oraz roztoczą przyjemny zapach. Przed położeniem czystych dywanów umyj podłogę pod nimi natomiast przed powieszeniem zasłon umyj okna. W celu nadania mieszkaniu świątecznego klimatu możesz wymienić zasłony na specjalne – w kolorystyce lub o tematyce świątecznej.

Łazienka

W łazience wymyj wcześniej kafelki. Możesz także roztworem kwasu cytrynowego wymyć fugi i oczyścić je z ewentualnej pleśni. Wymyj także baterie i grzejnik. Na te detale zwykle brakuje czasu. To jedyne co możesz zrobić wcześniej. Przecieranie półeczek, mycie lustra i zlewu zostaw na dzień przed świętami. Wcześniejsze ich mycie jest bez sensu – bardzo ciężko utrzymać w tym miejscu porządek.

Na dzień przed

Dzień przed świętami odkurz mieszkanie po osadzeniu choinki. Poukładaj drobiazgi w łazience, zetrzyj blat kuchenny i zlew. Wszystko gotowe – możesz już spokojnie czekać na nadejście Wigilii. Czyż takie przygotowanie nie jest o wiele lepsze niż sprzątanie w pośpiechu? Ty jesteś o wiele mniej zmęczona, a także całe mieszkanie także prezentuje się o wiele lepiej!