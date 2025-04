Na początek trochę teorii. Środki piorące składają się z enzymów, których zadaniem jest rozpuszczanie konkretnych rodzajów brudu. Zawierają też związki powierzchniowo czynne, które odpowiadają za wnikanie wody między włókna, rozpuszczają brud i nie pozwalają mu znów wniknąć w tkaninę.

Do kolorów czy do bieli? To ma znaczenie

W zależności od tego, do jakich tkanin środek piorący jest przeznaczony, w jego składzie znajdują się też składniki wybielające lub takie, których zadaniem jest ochrona kolorów. Wybierając żel, kapsułki, czy proszek, przede wszystkim musimy wiedzieć, co będziemy w nich prać.

Detergenty w proszku

Przez całe dekady proszki do prania właściwie nie miały żadnej konkurencji. Dla wielu z nas ta forma środka piorącego wciąż jest jedynym wyborem, tylko dlatego, że tak się przyzwyczaiłyśmy. Ten wybór nie jest zły, bo wysokiej jakości proszki do prania świetnie usuwają brud i plamy, sprawiają też, że nasze pranie jest higienicznie czyste. Mają jednak pewien mankament, którego nie można zlekceważyć: żeby się dobrze rozpuściły, proszki potrzebują czasu i raczej wysokiej temperatury. A to znaczy, że nie nadają się do prania delikatnych tkanin w niskich temperaturach oraz do stosowania w krótkich cyklach prania. Jeśli nieodpowiednio użyjemy proszku, możemy zniszczyć tkaninę, a jego resztki nie zostaną do końca wypłukane.

Żele do prania

Płynny detergent nie potrzebuje czasu, by się rozpuścić. W kontakcie z wodą i brudną tkaniną „z marszu” zabiera się do dzieła. Nadaje się do prania w niskich temperaturach i w krótkich cyklach prania, zadba więc nawet o delikatne tkaniny, na przykład o jedwabne bluzki czy wełniane swetry. Żele idealnie odświeżają odzież i usuwają plamy, które na naszych ubraniach pojawiają się każdego dnia, a więc te pochodzące na przykład z żywności, czy z tłuszczów. Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors świetnie sobie radzi z każdym, nawet silnym, brudem. Dodatkowo technologia Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów gwarantuje, że pranie na długo zachowa higieniczną czystość i świeży zapach.

Żele świetnie nadają się również do miejscowego usuwania plam z tkanin, warto więc zawsze mieć je pod ręką. Przed włożeniem do pralki poplamionego ubrania wystarczy namoczyć plamę skoncentrowanym detergentem, potrzeć i gotowe! Po cyklu prania nie będzie śladu po plamie.

Detergenty w kapsułkach

Tę formę dozowania detergentów doceniło już wiele z nas. Kapsułki to nic innego, jak zamknięte w rozpuszczalnej folii porcje silnie skoncentrowanego żelu do prania. Są małe, wygodne w użyciu, rozpuszczają się prędko nawet w chłodnej wodzie, doskonale więc radzą sobie z praniem delikatnych tkanin. Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors z łatwością usuwają plamy, brud, brzydkie zapachy. Te kapsułki w formie dysków sprawiają też, że nasze ubrania, pościel, ręczniki czy zasłony pięknie pachną jeszcze przez długi czas po praniu.

Dopasuj detergent do swoich potrzeb

Jeśli masz skórę wrażliwą, wybieraj takie środki do prania, które działają szybko i łatwo się wypłukują. Na półkach możesz znaleźć detergenty o delikatnym składzie zawierające minimum składników. Jeśli często musisz prać bardzo zabrudzone rzeczy, na przykład ubrania robocze lub odzież turystyczną, kup silne środki, przeznaczone do prania wytrzymałych tkanin w wysokich temperaturach. Pamiętaj, by zawsze czytać oznaczenia na metkach odzieży i trzymać się wskazówek producenta. Pozwoli ci to zaoszczędzić czas, pieniądze, a także uniknąć zniszczenia ubrań.

Więcej nie znaczy lepiej

Niezależnie od tego, czy do prania stosujesz proszek, żel czy kapsułki, zawsze zapoznaj się zaleceniami dotyczącymi ich dozowania. Niech podniesie rękę ta z nas, która nigdy nie wsypała do pralki całej miarki proszku, plus… jeszcze troszeczkę! Nie widzę podniesionych rąk. Z ilością detergentów lubimy przesadzać. Niestety. Ale nie warto! Po pierwsze dlatego, że to nieekonomiczne. Więcej detergentu naprawdę nie oznacza lepszej czystości. Do wnętrza tkaniny wniknie tylko tyle substancji czynnych, ile wniknie, czyli ile zaplanował producent. Nie więcej. Gdy więc przesadzamy z ilością proszku, żelu lub kapsułek, nadmiar zwyczajnie spłynie do kanału. Stać nas na wylewanie pieniędzy w ten sposób? Raczej nie.

Po drugie: nadmiar detergentu może nie dać się łatwo spłukać. Jego resztki, które zostały na tkaninie, będą drażnić skórę, mogą nawet powodować alergie, a na ciemnych tkaninach pokażą się w postaci brzydkich plami. Nie będziesz wtedy zadowolona z detergentu, z firmy, która go wyprodukowała, a przecież to nie wina producentów, że zastosowałaś go zbyt dużo. Czytaj więc zalecenia, stosuj się do wytycznych i dobrze dobieraj detergenty do rodzajów prania. To oszczędne, ekologiczne i dobre dla zdrowia.

