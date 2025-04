Czasem pomimo dokładnego i regularnego szorowania w toalecie odkłada się brud i kamień, który ciężko domyć za pomocą zwykłych środków. Nie musisz jednak wydawać fortuny na kolejne opakowania chemii gospodarczej, by pozbyć się tego problemu raz na zawsze. Wystarczą 3 produkty, które na pewno masz w domu, a twoja toaleta zawsze będzie czysta i pachnąca.

Ten jeden trik upodobała sobie zwłaszcza obsługa hotelowa, co gwarantuje, że jest nie tylko skuteczny, ale i wydajny. Kto wie, może raz na zawsze sprawi, że zrezygnujesz z części środków czyszczących?

Hotelowy trik na czyszczenie toalety

Wystarczy, że w szklanej lub plastikowej miseczce sporządzisz mieszankę soli, proszku do prania oraz octu, a następnie wyczyścisz nią dokładnie całą toaletę. Ten domowej roboty środek wspaniale czyści brud, zmiękcza kamień, a jednocześnie nadaje toalecie świeży zapach, który długo się utrzymuje.

Zmieszaj wszystkie składniki w następującej proporcji:

1 łyżka proszku do prania;

1 łyżka soli;

3 łyżki octu.

Następnie wlej połowę do toalety, zostaw na kilka minut i wyszoruj dokładnie muszlę za pomocą szczotki lub gąbki. Pozostałą część mieszkanki zużyj do umycia zewnętrznych części za pomocą gąbki. Przygotowana papka świetnie sprawdzi się też do umycia umywalki, wanny lub bidetu.

Jeśli twoja toaleta jest wyjątkowo brudna, nałóż mieszankę w miejsca, które wymagają szczególnej uwagi, a następnie obłóż papierem toaletowym, by środek nie spłynął. Zostaw na kilkanaście minut i dokładnie wyszoruj.

