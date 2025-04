Marka Vizir od czterech lat wraz z Towarzystwem Nasz Dom organizuje program „Ubrania od Serca”. W ubiegłym roku rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem WIOSNA, wspierając najpierw Szlachetną Paczkę, a w tym roku również Akademię Przyszłości. Wszystkie te inicjatywy łączy jeden mianownik – pomaganie dzieciom i rodzinom w potrzebie.

Celem corocznej akcji „Ubrania od Serca” jest pomoc dzieciom wychowującym się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tego typu instytucje są w stanie pokrywać jedynie podstawowe potrzeby swoich podopiecznych, a dzieci najczęściej nie mają możliwości, by samodzielnie decydować o swoich ubraniach, co wpływa na ich samoocenę. Dzięki programowi „Ubrania od Serca” dzieci z domów dziecka otrzymują vouchery na zakup nowych wymarzonych ubrań, które mogą również samodzielnie wybrać. Ponadto, marka Vizir przekazuje placówkom opiekuńczo - wychowawczym produkty do prania, by w ten sposób odciążyć nieco ich budżety. Od 2017 roku, marka Vizir pomogła już w sumie około 7000 dzieciom spełnić ich marzenia.

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA w 2020 roku było kolejnym, naturalnym krokiem dla marki, która oprócz niezwykłej mocy piorącej, za którą cenią ją Polacy, niesie również moc pomagania. Akademia Przyszłości pomaga dzieciom uzyskać wiarę w siebie, odwagę i budować poczucie akceptacji. Szlachetna Paczka powstała w 2001 roku i od tego czasu wdraża oraz rozwija system spersonalizowanej pomocy. Dzięki niej, wsparcie materialne i mentalne trafia do wybranych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

To osoby chore, samotne, z niepełnosprawnościami oraz potrzebujący, których dotknął nieszczęśliwy wypadek czy skutki pandemii. Działania podejmowane w ramach obu programów to nie tylko doraźne wsparcie materialne, ale także pomoc i podarowanie środków, które umożliwiają dzieciom i rodzinom w przyszłości osiągnąć samodzielność i wiedzę, jak radzić sobie w określonych sytuacjach – pomagają „stanąć na nogi”.

Współpraca z takimi markami jak Vizir umożliwia nam docieranie z mądrą pomocą na jeszcze większą skalę. Cieszymy się, że Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości zyskują nowych przyjaciół, dzięki którym kolejne najbardziej potrzebujące rodziny I dzieci, które w siebie nie wierzą, będą miały szansę na trwałą zmianę w życiu – mówi Dominika Langer-Gniłka, Dyrektorka Działu Współpracy i Rozwoju w Stowarzyszeniu WIOSNA.

Pomaganie przez pranie

W tym roku poprzez zakup proszków i kapsułek do prania Vizir z linii „Większa Siła Odplamiania”, które jeszcze lepiej radzą sobie z uporczywymi plamami, można wesprzeć rodziny w potrzebie. Dzięki charakterystycznemu logo w formie pomarańczowego serca, które znajduje się na opakowaniach, łatwiej jest je odnaleźć w sklepach. To właśnie ze sprzedaży tych produktów w okresie od 12 listopada do 24 grudnia część dochodu jest przeznaczona na wsparcie „Szlachetnej Paczki”. Co więcej, za zakupy produktów na platformie Allegro, część kwoty przeznaczona na wsparcie rodzin w potrzebie zostanie podwojona!

Cieszymy się, że nasze akcje są pozytywnie odbierane i wspólnie z Polkami i Polakami możemy nieść jeszcze większą pomoc potrzebującym dzieciom i rodzinom w ramach kolejnych akcji. Razem możemy więcej - mówi Mariola Mirek, Dyrektor ds. Komunikacji w Procter & Gamble w Centralnej Europie.

Szlachetną Paczkę wraz z marką Vizir może wesprzeć każdy! Wystarczy kupić następujące produkty w okresie od 12 listopada do 24 grudnia 2021 roku dostępne we wszystkich sklepach detalicznych w Polsce

W przypadku zakupów na platformie Allegro, marka Vizir podwoi kwotę przekazywaną za te zakupy na rzecz „Szlachetnej Paczki”!

