LOVE od TEEKANNE niejedno ma imię. Miłość to nie tylko słowo, ale przede wszystkim uczucie, za którym kryje się również zapach i aromat.

Reklama

Kochać możemy innych, ale powinniśmy przede wszystkim kochać i akceptować siebie.

Nasze zmysły niejednokrotnie sprawiają, że pewne rzeczy czy miejsca dobrze nam się kojarzą i poprawiają nastrój.

Z herbatkami TEEKANNE LOVE możecie okazywać uczucia na różne sposoby. Nie tylko drugiej osobie, ale także sobie samym. Z czym wam się kojarzą aromaty owoców? Może z dzieciństwem i beztroską? A może z ulubioną osobą? Zanurzcie się w aromatach i przywołajcie dobre myśli.

LOVE na 3 sposoby

TEEKANNE LOVE „Blueberry & Blackberry” zabierze was na spacer po lesie dzięki połączeniu soczystych borówek z przepysznymi jeżynami. Zasługujecie na wszystko co dobre. Zanurzcie się we własne myśli, celebrujcie każdą chwilę i cieszcie się aromatem tego wyjątkowego, owocowego naparu.

TEEKANNE LOVE „Pink Grapefruit” osłodzi wam nawet najgorszy dzień. Rozsiądźcie się w ulubionym fotelu, lub zabierzcie ją do termosu i zakosztujcie wyjątkowo słodkich chwil z tą herbatką. Postarajcie się dobrze o sobie myśleć i cieszyć tą chwilą tylko dla was.

TEEKANNE LOVE „Pomegranate” to zarazem orzeźwiający i mocny aromat. Skutecznie rozjaśnia myśli i pozwala na chwilę relaksu.

Zbuduj nowe wspomnienia z linią herbatek TEEKANNE LOVE

TEEKANNE LOVE to również aromaty, z którymi możecie łączyć nowe wspomnienia, od których będzie wam się robiło cieplej na sercu. Są doskonałym wyborem na spotkanie z przyjaciółmi, czy chociażby świąteczne wieczory z najbliższymi.

Idealnie komponują się z owocowymi przekąskami, ale będę skutecznie dopełniać także wytrawne stoły. Możecie je parzyć w kubkach, termosach lub dzbankach.

Co więcej, owocowe herbatki TEEKANNE LOVE możecie także dopasować do swoich preferencji, dodając do nich miód, cynamon czy żurawinę.

Pamiętajcie też, że miłość warto również roztaczać wokół, dlatego herbatki TEEKANNE LOVE sprawdzą się m.in. jako świąteczny upominek od serca.

Jakie myśli was przepełnią przy najbliższym kubku herbaty? :)

Materiał promocyjny marki TEEKANNE