Okazuje się, że aż 75% substancji z materiałów, które na sobie nosimy, jest wchłaniane przez skórę do organizmu. Przyjrzyjmy się zatem, co warto nosić, a co lepiej od razu wyrzucić z szafy!

Reklama

Materiały bezpieczne

Możemy wyróżnić materiały: bawełniane, lniane, wełniane, syntetyczne i sztuczne. Najlepsze są dla nas włókna naturalne, które powstają z naturalnych surowców, są przyjazne środowisku i mają pochodzenie roślinne lub zwierzęce. Są to materiały bezpieczne i ich noszenia nie musimy się obawiać. Należą do nich m.in.:

jedwab,

len,

wełna,

bawełna,

włókna konopi.

Materiały groźne dla zdrowia

Materiały, które nie mają pochodzenia naturalnego, to materiały syntetyczne. Mogą one powstawać z substancji chemicznych lub z substancji naturalnych i być chemiczne przetwarzane. Te drugie mogą nam przypominać materiały naturalne, ale ich wytworzenie jest tańsze.

Materiały syntetyczne to:

akryl (uważany za najmniej szlachetną tkaninę, uszyte z niego ubrania nie dają ciepła i często się mechacą),

(uważany za najmniej szlachetną tkaninę, uszyte z niego ubrania nie dają ciepła i często się mechacą), poliester (materiał, z którego wytwarza się… plastikowe butelki, powoduje podrażnienia i nadmierną potliwość),

(materiał, z którego wytwarza się… plastikowe butelki, powoduje podrażnienia i nadmierną potliwość), wiskoza ,

, nylon.

Poza tym, że noszenie ubrań z wyżej wymienionych materiałów jest dla nas niekorzystne ze zdrowotnego punktu widzenia, mają one też szereg innych wad:

są nieprzyjemne w dotyku,

kleją się do ciała, gdy się spocimy,

nie przepuszczają powietrza,

rozciągają i niszczą się po praniu.

Jak kupić ubranie z dobrego materiału?

Oto najważniejsze porady:

Zawsze patrz na metkę na ubraniu – znajdziesz tam informację, z jakiego materiału zostało zrobione. Nie kupuj ubrań, które się elektryzują – to znak, że zostały uszyte ze złej jakości tkaniny. Jeśli decydujesz się na ciuch z akrylu lub poliestru, rozciągnij lekko ubranie i sprawdź, czy wraca ono do pierwotnego kształtu – jeśli nie, to jakość danej tkaniny jest niska. Zwróć uwagę, czy w ubraniach szytych z cienkich tkanin nie ma przerw w splotach – jeśli są, znaczy to, że masz do czynienia z niskiej jakości materiałem.

Reklama

Zobacz też:

Pościel dla alergika

Alergenny formaldehyd

Co uczula przez dotyk?