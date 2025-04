Aby wiosenne porządki były przyjemne, podziel je na etapy i przede wszystkim zabierz się za nie w ciepłe, słoneczne dni. Będziesz mieć wtedy znacznie więcej energii do działania. Najlepiej sprzątać każde pomieszczenie osobno, aby nie popaść w chaos. O czym warto pamiętać?

Reklama

Spis treści:

W czystej kuchni znacznie przyjemniej przygotowuje się posiłki, dlatego dbaj o to, aby była sprzątana regularnie, ale wiosną zrób te rzeczy, o których na co dzień zapominasz (lub celowo pomijasz - wiemy jak jest). Zacznij od dokładnego przejrzenia wszystkich produktów spożywczych. Wyrzuć te, które są już przeterminowane lub zepsute.

Następnie dokładnie umyj szafki w środku i na zewnątrz. Środek do czyszczenia frontów dopasuj do ich struktury, aby ich nie uszkodzić. Przetrzyj także blat oraz wszystkie pojemniki na żywność, aby pozbyć się kurzu i ewentualnych lepkich pozostałości po tłuszczu. Przy okazji przyjrzyj się swoim sprzętom, takim jak czajnik czy ekspres do kawy - być może już czas je odkamienić.

Zobacz też, czy masz jakieś uszkodzone talerze, kubki, patelnie czy inne elementy zastawy lub sprzęty AGD. Podczas wiosennych porządków dokładnie umyj piekarnik oraz wyczyść zmywarkę. Najlepiej jest robić to regularnie przynajmniej raz w miesiącu, ale podczas gruntownych porządków skup się nieco mocniej na doczyszczeniu pozostałości tłuszczu czy innych zabrudzeń.

Następnie przejrzyj zawartość lodówki, w której również mogą ukrywać się mocno przeterminowane produkty. Umyj też wszystkie szafki i szuflady - większość z nich możesz bezpiecznie włożyć do zmywarki. Wiosna to też dobry moment na rozmrożenie lodówki i zamrażalnika.

Na koniec umyj także podłogi i płytki na ścianie, dokładnie wyczyść okap i - jeśli masz taką możliwość - odsuń szafki i odkurz także za nimi. Może się tam kryć naprawdę mnóstwo brudu i pozostałości jedzenia.

fot. Wiosenne porządki w kuchni/Adobe Stock, shintartanya

Salon to pomieszczenie, w którym się relaksujesz, przyjmujesz gości i spędzasz całkiem sporo czasu. Podczas wiosennych porządków zadbaj przede wszystkim o odświeżenie kanapy. Możesz ją po prostu odkurzyć. Świetnie sprawdzi się do tego odkurzacz piorący. Możesz także zlecić czyszczenie tapicerki profesjonalnej firmie.

Pamiętaj także o fotelach, pufach oraz krzesłach jadalnianych, czyli wszystkim, co ma jakąkolwiek tapicerkę czy obicie. Wymień także poszewki na poduszkach, a je same wytrzep lub wypierz. Wymień także firany i zasłony, wyczyść karnisze z kurzu, a także dokładnie odkurz podłogę, także pod i za meblami. Jeśli masz dywany, dokładnie je upierz i odkurz. Pamiętaj też o żyrandolu i lampkach stojących.

Jeśli na co dzień zapominasz podczas porządków o przetarciu telewizora czy innych sprzętów w salonie, zrób to teraz. Świetnie sprawdzą się do tego miotełki typu swiffer oraz specjalne ściereczki do czyszczenia ekranów.

Na koniec umyj podłogi i zadbaj o przyjemny zapach w pokoju - świetnie sprawdzą się spraye, aroma-patyczki, a także świeczki i woski do kominków.

Na wiosnę przede wszystkim warto wyczyścić materac. Najlepiej zleć to profesjonalnej firmie, ponieważ materace nie lubią nadmiaru wilgoci i jeśli zaczniesz prać go sama, możesz go zniszczyć. Jeśli twój materac jest dwustronny, obróć go przy okazji, aby nie wyrobił się za mocno z jednej strony. Możesz także na koniec posypać materac sodą oczyszczoną, a następnie bardzo dokładnie odkurzyć. Soda pomaga odświeżyć materiał i pozbywa się zapachów.

Wiosna to także dobry moment na wypranie poduszek i kołdry oraz wymianę tej zimowej na wiosenno-letnią (jeśli masz tego typu kołdrę). Oczywiście wymień też pościel, wypierz zasłony i firany. Pamiętaj też o karniszu i żyrandolach. Jeśli masz rolety, także zadbaj o ich dokładne doczyszczenie.

Podczas wiosennych porządków zajrzyj także do szafy i poukładaj ubrania. Przejrzyj też, czy coś nie nadaje się do oddania lub sprzedania. Sprawdź też, czy nie masz dziurawej lub uszkodzonej bielizny. Na koniec pamiętaj o przetarciu kurzy oraz umyciu podłogi. Podczas wiosennych porządków w każdym pomieszczeniu pamiętaj też o umyciu okien i parapetów.

fot. Wiosenne porządki w sypialni/Adobe Stock, Nadia L/peopleimages.com

Sprzątanie w łazience zacznij od przejrzenia kosmetyków i chemii gospodarczej. Wyrzuć to, co jest już stare i przełóż do odpowiedniego pojemnika to, co jest już na wykończeniu. Kiedy będzie pod ręką, szybciej to zużyjesz i pozbędziesz się opakowania.

To dobry moment, aby wyczyścić pralkę i wszystkie jej elementy. Jeśli nie robisz tego przynajmniej dwa razy w roku, może się tak zdarzyć, że pralka pobrudzi ubrania ze względu na obecność osadu, pozostałości środków do prania czy płukania, a także przez zapchany filtr.

Następnie dokładnie umyj wannę/prysznic i przetrzyj wszystkie kosmetyki, po które sięgasz codziennie i które stoją na widoku (wówczas najbardziej łapią kurz). Umyj też dokładnie toaletę, lustro oraz okna (jeśli masz je w łazience).

Na koniec przetkaj rury specjalnym środkiem typu kret i umyj podłogi. Zadbaj także o odpowiedni zapach - postaw na półce świeczkę zapachową lub rozpyl aroma-spray.

W dziecięcym pokoju najważniejsze jest dokładne wyczyszczenie materaca, poduszek oraz kołder, a także wyczyszczenie firan. Dokładnie wyczyść także ewentualne dywany. Maluchy łatwo łapią uczulenie na roztocza oraz infekcje górnych dróg oddechowych, więc regularnie dbaj o to, aby przestrzeń wokół nich była czysta.

Zaangażuj też dziecko do wspólnego sprzątania. Przejrzyjcie zabawki i sprawdźcie, czy któraś z nich wymaga naprawy. Zdecydujcie też, czy któraś znajdzie nowy dom - niepotrzebne i nieużywane zabawki (pod warunkiem, że są w dobrym stanie) można oddać do domów dziecka, hospicjów czy oddać podczas organizowanych w miastach zbiórek.

Przejrzyjcie też książki i podręczniki, odkurzcie szafki, a na koniec także podłogi. Pozwól dziecku samodzielnie poukładać zabawki, książki i bibeloty tak, jak chce. Dzięki temu będzie uczyć się organizacji.

Wiosenne porządki w ogrodzie, na balkonie czy tarasie wykonuj w ciepły dzień. Przede wszystkim usuń wszystkie rośliny, które nie przetrwały zimy i odkryj z agrowłókniny wszystkie pozostałe (jeśli nie ma już ryzyka przymrozków). Przytnij też lub przesadź rośliny, które wymagają.

Umyj też meble ogrodowe i sprawdź, czy nie potrzebują odmalowania. Na koniec dokładnie zamieć całą przestrzeń, umyj podłogę (oczywiście dopasuj środek do jej rodzaju) i wyciągnij schowane na zimę dekoracje. Sprawdź też kondycję lampek solarnych i innych świetlnych dekoracji. Jeśli już nie działają, wyrzuć je.

Reklama

Czytaj także:

Cyklinowanie parkietu w domu

Co zrobić, żeby okna nie parowały?

Jak wyczyścić kaloryfer?