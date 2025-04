Wielkimi krokami nadchodzi „sezon na sprzątanie”. W każdym polskim domu nastaje taki dzień, w którym wszystko zostaje wywrócone do góry nogami, a kurz przestaje na chwilę istnieć. Co trzeba zrobić, żeby przygotować dom na wiosnę? Mamy kilka sprawdzonych patentów.

Reklama

Zacznij od okien

Kolejność jest przewrotna. Zacznij od przetarcia ram okiennych, a dopiero później zabierz się za polerowanie szyb. Nigdy nie czyść ich wyłącznie suchą szmatką, ponieważ drobinki brudu mogą je porysować. Kiedy zabraknie ci płynu do okien, możesz użyć roztworu ciepłej wody z sodą! Po użyciu takiej mieszanki szyby będą idealnie czyste.

Osiedlowe hałasy

Już go słyszałaś? To znaczy, że etap trzepania dywanów został rozpoczęty. Dzieciaki tracą miejsce do zabawy, a domownicy ochoczo zabierają się do pracy na świeżym powietrzu. Myślisz, że to przeżytek? Niekoniecznie! Trzepiąc dywany przez godzinę spalisz 260 kcal!

Błysk na medal

A gdy nie ma dywanów - jest idealny moment, żeby wyczyścić podłogi. Nie martw się - czasy czyszczenia podłogi na kolanach, odeszły w zapomnienie. I całe szczęście! Mop to jeden z najlepszych wynalazków ludzkości, dla osób, które kochają porządek. Dodatkowo jest dziełem kobiety! Wybierz nowoczesny model np. Easy Wring and Clean TURBO od marki Vileda. To nie jest zwykłe urządzenie - jest wśród mopów niczym ferrari wśród samochodów. Jego wiadro, jest skonstruowane w taki sposób, że nie niesie ryzyka wylewania wody ze środka. Dodatkowo ma wyprofilowany otwór odpływu wody oraz wskaźnik optymalnej ilości cieczy potrzebnej do mycia. Efekt: wiadro wygodnie i łatwiej się przenosi, nawet gdy jest pełne.

Mop Easy Wring and Clean TURBO od marki Vileda

Jego kolejną zaletą jest mop obrotowy, w którym ulepszono opatentowaną nakładkę czyszczącą z mikrofibry. Białe włókna mikroaktywne skutecznie czyszczą nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, a czerwone dokładnie zbierają nawet pojedyncze drobiny i zabrudzenia z każdej powierzchni. Dodatkowo trójkątny kształt nakładki pozwala bez trudu dotrzeć nawet w najwęższe kąty, a ruchoma głowica w trudno dostępne przestrzenie pod meblami. Widzisz, teraz sprzątanie podłóg będzie prawdziwą przyjemnością!

Mop Easy Wring and Clean TURBO od marki Vileda

Zimę zamykamy w... próżni

Kiedy podłogi, dywany i okna są gotowe, pora zabrać się za segregowanie swojej szafy. Wszystkie zimowe kurtki puchówki, płaszcze, grube szale i bardzo ciepłe swetry schowaj do próżniowych toreb. Dzięki tej technice zaoszczędzisz mnóstwo miejsca i ochronisz swoje ubrania przed zabrudzeniami, nieprzyjemnym zapachem i zniszczeniem.

Powiew świeżości

Aby wpuścić wiosnę do swojego domu na dobre, przewietrz pościel. Przesiąknie zapachem budzącej się do życia natury i od razu wprawi cię w dobry nastrój.

Reklama

Już teraz znasz tajniki sezonowego sprzątania. Powodzenia!