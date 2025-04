Dokładne sprzątanie zacznij od wielkiego porządkowania tego, co masz zwyczaj upychać w szafach czy pudłach - rzeczy, które „może się przydadzą” trzeba dokładnie przejrzeć i być stanowczym - postaraj się pozbyć chociaż połowy.

Niektóre z ich być może uda się sprzedać na serwisach aukcyjnych. Inne można oddać do fundacji, schroniska dla bezdomnych lub ośrodka opieki społecznej, ale pewnie masz i takie, których miejsce jest po prostu w koszu.

Lśniące okna

Większość z nas okna myje 2 razy w roku - przed każdymi świętami. Myjąc je, nie zapomnij o uszczelkach. Te przy szybach oczyść z brudu patyczkami do czyszczenia uszu. Zamocowane na skrzydłach i ościeżnicy, nasmaruj gliceryną lub oliwą do maszyn.

Firanki jak nowe

Przed włożeniem do pralki, firanki bardzo delikatne lub koronkowe, umieść w specjalnym siateczkowym worku (kupisz je w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego za około 15 złptych) lub cienkiej poszewce na poduszkę. To zabezpieczy je przed poszarpaniem w trakcie wirowania.

Jeśli firanki są białe, dodaj do detergentu torebkę proszku do pieczenia. Pamiętaj o dopasowaniu programu prania do tkaniny.

Nie zapomnij o karniszach

Nie wystarczy usunąć z nich kurzu. Metalowe przetrzyj preparatem do stali i szorstkim zmywakiem, aby usunąć plamy i ułatwić przesuwanie żabek po szynach.

Sufit i ściany bez kurzu

Sufit i ściany też się kurzą, szczególnie w rogach. Kurzu możesz się pozbyć odkurzaczem, ale nie jest to zbyt wygodne (szczególnie jeśli jest wielki i ciężki). Zamiast tego obwiąż szczotkę na kiju zużytym bawełnianym t-shirtem lub starą ścierką (muszą być suche) i omieć nimi ściany i sufit.

Lampy na błysk

Nie zapomnij o umyciu kloszy - szklane umyj nad wanną, a papierowe i wykonane z tkaniny przetrzyj suchą, czystą ściereczką. Usuń także kurz z żarówek, aby jaśniej świeciły.

Czyste zakamarki

Jeśli nie masz specjalnej, elektrostatycznej miotełki do zdejmowania kurzu, załóż na lekko zgnieciony druciany wieszak skarpetę. Taką szczotką wygarniesz kurz zza grzejnika i regału.

Pachnące szafy i szafki

Przetrzyj wnętrze szaf i szuflad ściereczką zwilżoną wodą z kilkoma kroplami olejku eterycznego np. lawendowego. Gdy półki wyschną, powkładaj rzeczy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.03.2013 r.

