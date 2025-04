Wilczomlecz to rodzaj roślin z rodziny wilczomleczowatych, bardzo liczny. Ich wspólną cechą jest biały trujący sok mleczny. Uważaj na tę roślinę zwłaszcza jeśli masz małe dzieci lub zwierzęta.

Nie sposób wymienić wszystkie gatunki wilczomleczy, poniżej dowiesz się jakie wymagania mają te najbardziej znane.

Wilczomlecz - najpopularniejsze rośliny:

Popularna zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia poinsecja to inaczej wilczomlecz nadobny, zwany również pięknym.

fot. Adobe Stock

Poinsecja w okresie kwitnienia wymaga dosyć częstego podlewania (nawet raz na 2 dni), nie znosi za to mrozu ani przeciągów, co może wydawać się dziwne, skoro kupujemy ją zwykle zimą.

Wilczomlecz nadobny jest trujący dla zwierząt i ludzi - zjedzenie liścia może okazać się groźne w skutkach, spowodować wymioty lub biegunkę. Również podczas przesadzania warto założyć rękawice ochronne - w kontakcie ze skórą mogą pojawić się pęcherze.

Wbrew pozorom to nie jest kaktus, choć wiele osób tak określa tę roślinę. Wilczomlecz trójżebrowy (Euphorbia trigona) jest wyjątkowo dekoracyjną rośliną, jego okazałe przyrosty przykuwają uwagę. W warunkach naturalnych kwitnie.

fot. Adobe Stock

W donicy dorasta nawet do 2 metrów wysokości i właściwie nie potrzebuje do życia wiele - lubi słońce i rzadkie podlewanie: raz na 2 - 3 tygodnie. Można więc powiedzieć, że jest praktycznie bezobsługowy.

Aby go odpowiednio uformować i pobudzić boczne przyrosty, raz na jakiś czas warto ściąć czubek.

Inna nazwa tej rośliny to korona cierniowa. Uprawiany w donicy może osiągnąć duże rozmiary - od 60 do 200 cm.

fot. Adobe Stock

Wilczomlecz lśniący lubi ciepłe, suche i słoneczne stanowiska. Podlewamy raczej oszczędnie (jak pozostałe sukulenty), zimą dodatkowo ograniczamy podlewanie.

Młode rośliny przesadzamy nawet co roku, starsze co 2 lata. Warto wspomagać je nawozami do kaktusów.

Wilczomlecz białounerwiony to sukulent, który szybko rośnie. Cechują go dekoracyjne liście o dobrze zaznaczonych białych nerwach. Wytwarza niewielkie białe kwiaty, jednak nie są one zbyt okazałe.

fot. Adobe Stock

Wilczomlecz białounerwiony ma pewną ciekawą przypadłość, otóż potrafi... głośno rozrzucać nasiona, które wprost strzelają na nieduże odległości. Nasiona są trujące, więc warto zwracać baczną uwagę na to zjawisko po przekwitnięciu rośliny, kiedy zaczyna się wytwarzanie nasion.

Wilczomlecz białounerwiony nie ma szczególnych wymagań, podobnie jak inne wilczomlecze lubi stanowiska jasne, za to nie znosi przeciągów. Warto odżywiać go nawozem do kaktusów.

Wilczomlecz mleczny (Euphorbia lactea) to wilczomlecz o wyjątkowo ciekawym wyglądzie, może przybierać różne formy.

fot. Adobe Stock

Kształt wilczomlecza może przypominać kandelabr, dlatego bywa nazywana świecznikiem, może też przybierać różne wybarwienie.

Wilczomlecz mleczny źle reaguje na chłód, wymaga zastosowania podłoża do sukulentów. Widoczny na powyższym zdjęciu wilczomlecz mleczny odmiany Cristata rośnie wyjątkowo wolno.

