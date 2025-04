Żonkile to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów. Zachwycają barwą i kształtem. Tak naprawdę nie jest to odrębny gatunek, są po prostu żółtymi narcyzami.

Reklama

W ogrodach zakwitają dopiero pod koniec kwietnia i w maju, ale już teraz można je kupić w doniczkach i jako kwiaty cięte. Pojemnik z kwitnącymi cebulkami kosztuje kilka złotych.

Najprostszą wielkanocną dekorację z żonkilami zrobisz, owijając pojemnik żółtą lub zieloną fizeliną, tkaniną, mchem lub wstawiając ją do efektownej osłonki. Jeśli chcesz mieć bogatszą dekorację, możesz połączyć żonkile z innymi typowo wielkanocnymi ozdobami: pisankami, zielonym żytkiem, kurczaczkami lub baziami. Oczywiście wszystkie elementy kompozycji powinny stanowić spójną kolorystycznie całość. Ponieważ żonkilom (podobnie jak wszystkim wiosennym kwiatom) służy chłód, stroik warto postawić na noc przy uchylonym oknie lub wynieść go na balkon. Ciętym żonkilom usuwamy jasne końcówki łodyg, bo wtedy łatwiej pobierają wodę. Zmieniamy ją co 2 dni.

Wielkanocne dekoracje z żonkilami:

Słoneczny bukiet



Do jasnożółtej osłonki na doniczkę włóż kremowe jaskry lub pełniki i żonkile. Łepki kwiatów powinny wystawać zaledwie kilka centymetrów nad naczynie. Obłóż osłonkę gałązkami borówki czarnej i baziami. Przymocuj je ozdobnym sznurkiem.

Z tulipanami

Mokrą gąbkę florystyczną owiń sizalem. Ułóż w niej żonkile, tulipany, krótkie primule i wydmuszki.

Jak żyrandol

Druciane koło owiń wstążką. Przymocuj probówki (kupisz w kwiaciarni) z wodą i wstaw do nich żonkile. Powieś pisanki, zamocuj pod sufitem.

Z żytkiem

W doniczce przypominającej skorupkę dużego jajka zasiej żytko lub owies. Udekoruj pisankami i opleć wiankiem z gałązek i żonkili. Powieś stroik na oknie.

Ogródek na talerzu

Do kilku wydmuszek wlej trochę wody, wstaw do każdej po narcyzie lub żonkilu i niezapominajki lub dzwonki. Ustaw na talerzu, dowolnie udekoruj.

Dowiedz się więcej:

Jak dbać o kwiaty cięte w domu?

100 dekoracji stołu na Wielkanoc

Mowa kwiatów

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".