Gorący prysznic to sama przyjemność, jednak warto zdawać sobie sprawę, że duża ilość pary w łazience wcześniej lub później doprowadzi do powstania grzyba i pojawienia się pleśni. Fugi między płytkami, półki i silikon wokół ceramiki łazienkowej staną się szare lub czarne. Podobnego koloru plamy pojawią się na suficie lub ścianach nie wyłożonych płytkami. Nie dopuść do tego, jak najszybciej usprawnij wentylację łazienkową. Najlepiej ją udrożnić, a jeśli się nie da, trzeba odprowadzić wilgoć wykorzystując drzwi lub okno.

Sposoby na dobrą wentylację w łazience:

Wyjmij kratkę wentylacyjną i zobacz, czy w kanale wentylacyjnym nie ma śmieci. Jeśli są, oczyść kanał i ponownie załóż kratkę. Jeśli oczyszczenie kanału od strony mieszkania nie pomogło, wezwij kominiarza, który wejdzie na dach budynku i przez komin wpuści w kanał wentylacyjny tzw. kulę kominiarską, usuwając niedrożność. Sprawdzanie drożności kanałów wentylacyjnych i udrażnianie należy przeprowadzać systematycznie raz w roku. Gdy kominiarz nie zdoła udrożnić wentylacji (nazywa się ją grawitacyjną), podetnij drzwi łazienki na wysokość ok. 2,5 cm (trzeba je przedtem zdjąć) lub zrób w nich kilka okrągłych otworów o średnicy 4-5 cm. Wilgotne powietrze z łazienki będzie się mogło mieszać z suchym z innych pomieszczeń. Często otwieraj okno w łazience. Rób to zawsze po kąpieli. Jeśli w łazience nie ma okna, otwieraj okno w pomieszczeniu sąsiadującym z nią i uchylaj drzwi łazienki. Mając niesprawną naturalną wentylację grawitacyjną, pomyśl o tzw. wentylacji hybrydowej, czyli wspomaganej przez wentylator wyciągowy montowany na kanale wentylacyjnym. Innym rozwiązaniem jest nasada kominowa obracana przez wiatr, poprawiająca ciąg kominowy. Oba te usprawnienia zrobi firma kominiarska.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".