Jesteś zapaloną ogrodniczką? A może po prostu lubisz mieć własne warzywa, aby być pewną że nikt nie traktował ich nawozami? Nawet jeśli nie posiadasz kilku hektarów ziemi, możesz z powodzeniem wyhodować jarzyny dla własnych potrzeb. Niektóre z nich wyrosną nawet na parapecie. W kilku przypadkach nie potrzebujesz nawet nasion ani sadzonek. Wystarczą... resztki warzyw. Tanio, a przede wszystkim naprawdę ekologicznie. Jakie warzywa można wyhodować z resztek?

Szczypior

Bułka z masłem, nawet dla tych, którzy nie są z ogrodnictwem za pan brat. Umieść cebulę w doniczce i podlewaj, a szczypiorek wyrośnie bujny i apetyczny. Już po kilkunastu dniach będziesz mogła zerwać własny szczypiorek i cieszyć się jego wyjątkowym smakiem.

Ziemniaki

Czy wiedziałaś o tym, że ziemniaki można wyhodować z... obierek? Potrzebujesz tych części odpadków, które mają „oczy”, czyli charakterystyczne wypustki. Pozostaw je na kilkanaście godzin, aby wyschły, a potem posadź w ziemi (wypustkami do góry, bo to one będą kiełkować). Po kilku tygodniach na pewno zauważysz pojawienie się roślinek. Potrawy z ziemniaków, które się same wyhodowało, zawsze będą smakowały o niebo lepiej.

Sałata rzymska

Zawsze wyrzucasz głąb od sałaty rzymskiej? Włóż go do pojemnika z wodą i pozostaw tam, aż puści korzonki. Kiedy się ukorzeni, przesadź go do doniczki z ziemią. Po kilku tygodniach będziesz mogła zerwać samodzielnie wyhodowaną sałatę.

Czosnek

Ząbek czosnku wsadź do ziemi i regularnie podlewaj. To naprawdę proste, ale nie ma co liczyć na cud - z jednego ząbka nie wyrasta potem cała główka. Pojawi się za to smaczny szczypiorek o lekko czosnkowym posmaku, który możesz dodać od twarogu, sałatki lub urozmaicić nim smak ulubionych kanapek.

Kiedy sadzić czosnek wiosenny?

Papryka

Zastanawiasz się, jakie inne warzywa można wyhodować z resztek? Papryka z pewnością się do nich zalicza. Każdy okaz skrywa w środku całą masę maleńkich pestek, nie warto ich wyrzucać. Po zasianiu nasion w doniczce z ziemią, roślina powinny najpierw być hodowane w ostrym słońcu, najlepiej na parapecie. Jak będzie już okazałą sadzonką można przesadzić ją do ogródka.

Pomidor

Z maleńkich nasionek wyhodujesz nowe krzaczki pomidora. Maleńkie pestki wystarczy dobrze opłukać wodą i wysuszyć, a potem zasiać w doniczce. Teraz pozostaje tylko ustawienie roślin w nasłonecznionym miejscu i staranne podlewanie.

Rzodkiewka

Możesz być zaskoczona, ale liście rzodkiewki są jadalne. Zazwyczaj spożywamy jedynie korzeń tego warzywa, a liście lądują w koszu na śmieci, a można je dodać m.in. do ulubionej sałatki. Sprawią, że będzie miała wyraźniejszy smak. Liście rzodkiewki mają gorzkawo-ostry smak.

Domowa uprawa rzodkiewki to banalnie prosta sprawa. Liście bardzo szybko odrosną, gdy do ziemi wsadzicie kawałek rzodkiewki.

