Niedawno w naszym serwisie odbył się konkurs, w którym do wygrania było mnóstwo atrakcyjnych nagród. Między innymi tablet z systemem iOS Wystarczyło zrobić zdjęcie i napisać, dlaczego twoja rodzina jest SMART! Kto najlepiej opisał i pokazał swoją SMART rodzinę?

Kim jest SMART rodzina?



SMART rodzina to rodzina XXI wieku, która jest aktywna, kocha sport i zbilansowane odżywianie. Do tego wie, że prawidłowa dieta oparta jest na minimum 400g warzyw i owoców dziennie spożywanych w 5 porcjach. Nasza SMART rodzina wie, że jedną z tych porcji może z powodzeniem zastąpić szklanka (250ml) 100% soku lub saszetką (100 g) musu owocowo-warzywnego. SMART rodzina korzysta z nowinek technologicznych, by oszczędzić czas na pracę oraz zajmowanie się domem i móc go poświęcić na wspólne aktywności i spędzanie czasu w gronie najbliższych.

Co je SMART rodzina?



Jeśli chcesz, by twoja rodzina była pełna sił, powinnaś pamiętać o doborze niezbędnych substancji odżywczych, minerałów i witamin. Zbilansowana dieta, to nie puste kalorie, lecz prawdziwy zastrzyk energii dla naszego organizmu. Co w takim razie jeść? Przede wszystkim pamiętaj o spożyciu owoców i warzyw, które są bogatym źródłem witamin, błonnika, soli mineralnych i karotenoidów.

- mówi Zuzanna Antecka, dietetyczka i ekspertka kampanii Soki i musy – witaminy w SMART formie

Kto wygrał konkurs?



Nagrodę główną, czyli tytuł SMART rodziny oraz tablet o wartości 3300 zł wygrała Pani Sylwia S. z Otwocka. GRATULACJE! Jak opisała swoją SMART rodzinę i jakie zdjęcie nam przysłała? Zobaczcie same.

- Pani Sylwia S. z Otwocka

fot. Pani Sylwia S.