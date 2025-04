Złoto to jeden z najszlachetniejszych materiałów, który przetrwa wiele. Jednak nawet najbardziej szlachetne metale nie są w pełni odporne na działanie czasu i czynników zewnętrznych. Złoto, platyna czy srebro, poddawane działaniu czynników chemicznych bądź mechanicznych, także tracą na świetności. Jak o nie dbać, by przez lata błyszczały?

Niezależnie od tego, jak bardzo dbasz o swoją biżuterię, czas i czynniki zewnętrzne, są dla niej nieubłagane. Złote obrączki, noszone na co dzień, narażone są na uszkodzenia mechaniczne (rysy, wgniecenia) oraz chemiczne (detergenty, kosmetyki). Przez to przede wszystkim tracą kolor i pojawiają się na nich rysy i zadrapania.

Najprostszym rozwiązaniem, które przywróci świetność złotym obrączkom (i złotej biżuterii w ogóle), jest oddanie ich do czyszczenia u złotnika. Zazwyczaj takie usługi świadczą także jubilerzy, nawet, jeśli na miejscu nie posiadają odpowiednich narzędzi ani preparatów, zwykle wystarczy kilka dni, byś znów mogła cieszyć się pięknem swojej biżuterii.

Specjalistyczne preparaty i narzędzia przywrócą złotym wyrobom blask bez ryzyka uszkodzeń. Złote obrączki możesz czyścić także domowymi sposobami. Oto 5 sprawdzonych patentów.

Przed przystąpieniem do samodzielnego czyszczenia złotej biżuterii musisz mieć świadomość tego, że złoto samo w sobie jest bardzo delikatnym i kruchym metalem – wystarczy przygryźć je zębami, by zostawić ślady zniszczenia. Wytrzymałości nabiera dopiero w połączeniu ze specjalnymi dodatkami oraz dzięki hartowaniu.

Do czyszczenia złota nigdy nie stosuj zwykłych detergentów – mleczek, płynów czy proszków. Możesz w ten sposób nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię obrączki, pierścionka czy bransoletki. Nawet zwykła pasta do zębów, może uszkodzić powierzchnię złota.

Wykorzystuj jak najdelikatniejsze i jak najbardziej naturalne środki, takie jak:

mydło,

proszek do pieczenia,

spirytus,

cebula,

cytryna.

fot. Adobe Stock

Na zwilżony wacik nasyp odrobinę proszku do pieczenia. Proszek powinien się nieco spienić – to znak, że roztwór jest gotowy, by natrzeć nim obrączkę. Rozprowadź proszek po biżuterii w taki sposób, by pozostawić na niej spienioną warstwę.

Odstaw na kilkanaście – kilkadziesiąt minut i spłucz dokładnie. Na koniec wypoleruj biżuterię kawałkiem miękkiego materiału.

Równie skuteczną i bezpieczną metodą czyszczenia złotej biżuterii, jest zamoczenie jej w roztworze ciepłej wody i mydła. Taka mieszanka doskonale rozpuści wierzchnią warstwę brudu.

Zamocz złotą biżuterię na kilka minut, a następnie czyść dokładnie za pomocą miękkiej ściereczki. Spłucz wodą i wytrzyj do sucha.

Czyszczenie złota spirytusem

Jeśli zabrudzenia są bardzo mocne lub obrączka jest rzeźbiona i trudno dotrzeć ci do załamań innymi metodami, wykonaj 50% roztwór wody ze spirytusem.

Pocieraj obrączkę szmatką namoczoną w tak przyrządzonym płynie, a następnie spłucz i osusz biżuterię.

Choć mało kto o tym wie, cebula przydaje się nie tylko w kuchni. Złoto możesz natrzeć lub skropić sokiem z cebuli i pozostawić na około godzinę. Następnie spłucz i osusz obrączki.

Kiedy złota biżuteria, której dawno nie nosiłaś, pokryje się patyną, z pomocą przyjdzie cytryna. Wystarczy, że miękką szmatkę zamoczysz w soku z cytryny i przetrzesz złote wyroby.

Białe złoto jest bardziej podatne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także te spowodowane kontaktem z detergentami czy nawet perfumami. Podczas wykonywania domowych czynności (zwłaszcza sprzątania i czyszczenia łazienki oraz kuchni) zdejmuj biżuterię. Staraj się także często polerować złote pierścionki czy obrączkę miękką szmatką.

fot. Adobe Stock

Czyszczenie białego złota ciepłą wodą z mydłem to dobry sposób. Jeśli posiadasz wisiorek lub pierścionek z białego złota, w którym osadzony jest kamień szlachetny (np. diament), użyj miękkiej szczoteczki do zębów i delikatnie pocieraj wszystkie zakamarki, a następnie wysusz.

By białe złoto na długo zachowało swój blask, warto od czasu do czasu poddać je zabiegowi rodowania. Pokrycie białego złota dodatkową warstwą rodu sprawi, że będzie znów wyglądać jak nowe.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie został opublikowany 28.09.2018.

