Co zrobić, jeśli zwykły odplamiacz, wybielacz, proszek lub szare mydło (i to z namaczaniem!) nie spierają plamy z antyperspirantu? Oczywiście każdą plamę szybciej i łatwiej usuniesz na świeżo, zanim zaschnie. W przypadku starych zabrudzeń, może być znacznie trudniej. Plam z antyperspirantu i potu nigdy nie utrwalaj, prasując żelazkiem. Wnikną głęboko i ich wywabienie będzie niemal niemożliwe.

Pamiętaj, że każdy odplamiacz warto przetestować najpierw w jakimś mało widocznym miejscu. Lepiej też nakładać go dookoła plamy, a potem rozprowadzić do środka. Zabrudzenie usuwaj czystą ściereczką bawełnianą lub taką z mikrowłókien. Na sam koniec, środek odplamiający należy obficie spłukać.

Amoniak na plamę po antyperspirancie

Antyperspirant z chlorkiem aluminium ma najczęściej odczyn kwaśny i w kontakcie z barwnikami do odzieży, może powodować odbarwienie. Można temu zaradzić przy pomocy amoniaku. Wystarczy nanieść płynny amoniak na plamę.

Gdzie kupić amoniak? Płynnego amoniaku można poszukać w sklepach chemicznych. Kilkudziesięcioprocentowy roztwór amoniaku znajdziesz także np. w markecie budowlanym. Ale najtaniej i najprościej będzie, jeśli wypróbujesz sypki węglan amonu (można posypać plamę lub wymieszać z odrobiną wody i polać). Jest on używany do spulchniania ciast i ciastek, a wygląda podobnie jak proszek do pieczenia. Węglan amonu kupisz w działach z artykułami do pieczenia ciast za niecałe 2 zł.

Uwaga - w przypadku delikatnych tkanin takich jak wełna, lycra czy jedwab, na plamy po dezodorancie zastosuj wyłącznie rozcieńczony amoniak, o stężeniu nie większym niż 50%.

Woda utleniona do delikatnych tkanin

Woda utleniona działa jak delikatny wybielacz. Możesz ją zastosować w przypadku białych tkanin - kolorowe mogą się odbarwić. Najczęściej poleca się roztwór 3% wody utlenionej, rozcieńczony zwykłą wodą - w proporcji 1:3. Do mieszanki warto dodać kilka kropel octu lub amoniaku. Nałóż na plamę z antyperspirantu na około pół godziny. Potem upierz jak zwykle.

Woda utleniona pomoże również w przypadku plam z trawy oraz plam z marchewki.

Soda oczyszczona na plamę po antyperspirancie

Z plamami po antyperspirancie na białych ubraniach, poradzić sobie może także soda oczyszczona. Namocz tkaninę w wodzie z dodatkiem łyżeczki sody oczyszczonej.

Inna metoda to nacieranie plamy po antyperspirancie pastą do zębów, zawierającą w swoim składzie sodę. Możesz też samodzielnie wykonać pastę odplamiającą, mieszając kilka łyżeczek sody z solą i małą ilością wody (papka ma być gęsta!). Nałóż na 15 minut, po czym upierz.

Woda i spirytus (albo czysta wódka)

Spirytus lub wódkę należy rozcieńczyć w proporcji 1:1. Nanieś płyn na plamę po dezodorancie i zostaw na około pół godziny. Potem upierz tak, jak zwykle.

