Zdarzają się łazienki bez umywalki, gdzie ręce myje się nad wanną. Jednak jeśli da się wygospodarować trochę miejsca, to umywalkę zawsze warto zamontować. Dla wygody i dla urody łazienki, bo kącik z lustrem, kinkietem i półką nad umywalką zwykle ociepla i uatrakcyjnia łazienkę. Często najlepiej sprawdzają się klasyczne modele z białej ceramiki, ale trzeba przyznać, że umywalki z innych materiałów bywają oryginalne. Trzeba tylko dobrze dobrać wielkość i dopasować je do aranżacji łazienki.

Optymalne wymiary umywalki

W przypadku umywalki duże znaczenie ma jej szerokość. W sklepach można znaleźć nawet modele szerokości 20 cm. Niestety umycie w nich dłoni bez zachlapania podłogi i ściany to naprawdę wyczyn. Także modele szerokości 25, 30 i 35 cm nie są wygodne.

W zasadzie dopiero umywalka 40 cm spełnia swoje zadanie. Zwłaszcza w przypadku klasycznych kształtów. Bo głęboka misa zamontowana na blacie może mieć mniejszą średnicę, ponieważ dłonie zanurzymy w niej głębiej i woda nie będzie się rozpryskiwać.

Jeśli pozwala na to miejsce, najlepiej zamontować umywalkę szerokości 50 cm. W dużych łazienkach oczywiście mogą być jeszcze większe jeśli są proporcjonalne do miejsca. Głębokość umywalki wynosi zwykle 40 - 55 cm. I każda w tym przedziale sprawdza się w praktyce.

Z jakiego materiału ma być umywalka

Oto materiały z jakich produkuje się umywalki i ich krótka charakterystyka. Sama zdecyduj, który sprawdzi się u ciebie.

Ceramika . Zazwyczaj jest pokryta białym szkliwem, ale bywają też kolorowe. Takie umywalki najbardziej sprawdzają się w klasycznie urządzonych łazienkach. Na ogół niezbyt rzucają się w oczy, po prostu dobrze spełniają swoją praktyczną funkcję. Łatwo utrzymać je w czystości, właściwie użytkowane są trwałe. Niektóre modele pokrywa się powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości. Proste modele można kupić w cenie nawet poniżej 100 zł.

Często tym kamieniem jest marmur polerowany w środku i na zewnątrz lub tylko w środku. To bardzo mocowanych zazwyczaj na blatach. Trzeba uważać przy użytkowaniu, bo marmur łatwo zaplamić, a nawet zarysować. Takie umywalki są drogie, od 500 zł. Z konglomeratu. Inaczej nazywa się takie umywalki kompozytowymi. Materiał ten, to zmielony kamień (marmur, dolomit) połączony z żywicami. Umywalki takie są bardzo trwałe, łatwo je czyścić. Są lżejsze od kamienia. Mają klasyczne i bardziej wyszukane kształty, czasem są wgłębieniem w blacie z konglomeratu. Ceny zaczynają się od ok. 200 zł.

Jaki sposób mocowania

W zależności od rodzaju mocowania wyróżniamy umywalki:

Mocowane do ściany

Meblowe czyli montowane na szafce

Blatowe

Umywalki mocowane do ściany to te najbardziej tradycyjne, na ogół z białej ceramiki. Odpływ jest osłonięty często tzw. półpostumentem.

Umywalki meblowe to najczęściej modele kupowane razem z szafką lub regalikiem z półkami. To jedne z najbardziej praktycznych umywalek.

Umywalki blatowe to po prostu te stawiane na blacie lub wpuszczane w blat albo tzw. podblatowe. Te ostatnie mocuje się w blacie od spodu, w wyciętym otworze. Są jeszcze modele półblatowe, tzn część mieści się w blacie, a część wystaje przed blat.

Umywalka nablatowa to najlepszy sposób na odrobinę luksusu w łazience!

Które modele są najbardziej praktyczne

W niewielkich łazienkach najbardziej sprawdzają się umywalki meblowe, kupowane razem z dopasowaną do nich szafką, na której są zamocowane. Często w supermarketach budowlanych można kupić taki zestaw w bardzo dobrej cenie (np. 250 zł). Takie umywalki mają na ogół prostokątny lub owalny kształt, a szafka pod nimi składa się z 2 lub trzech szuflad, które zmieszczą sporo łazienkowych drobiazgów. Praktyczne są także umywalki blatowe, bo można pod nimi również wykorzystać miejsce.

