Atak psa nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń w życiu. Zwykle, będąc w szoku, nie jesteśmy w stanie odpowiednio ocenić zagrożenia. Skutki ugryzienia mogą być jednak bardzo poważne.

Dlatego ugryzieniu przez psa trzeba przede wszystkim zapobiegać. Oto podstawowe zasady:

Nigdy nie wolno podchodzić do zwierzęcia i go głaskać, jeśli w pobliżu nie ma jego właściciela.

Absolutnie zakazane jest też zbliżanie się do suki z młodymi.

też Nie należy też zabierać psu przedmiotu, którym się akurat bawi i podchodzić do zwierzęcia, które je.

też i Lepiej też nie zbliżać się do psa przywiązanego, znajdującego się w klatce lub za ogrodzeniem.

W żadnym wypadku nie zostawiaj małego dziecka samego z psem.

Co robić, gdy pies zaatakuje?

Gdy pies zaczyna atakować, a nie masz się gdzie przed nim schować, stań nieruchomo i zasłoń dłońmi kark, tak aby ramiona ciasno przyległy do szyi (łokcie będą chroniły twarz). Staraj się nie okazywać strachu i zdenerwowania, nie wykonuj też żadnych gwałtownych ruchów, ponieważ zwierzę może to uznać za zagrożenie. Unikaj wzroku psa, gdyż traktuje to jako wyzwanie.

Pierwsza pomoc po ugryzieniu przez psa

Ranę po ugryzieniu trzeba jak najszybciej oczyścić. Najlepiej przemywać ją ok. 5 minut wodą z mydłem (najlepiej antybakteryjnym). Uwaga! Jeśli nie masz dostępu do wody, ranę należy wytrzeć ze śliny psa i pozwolić jej krwawić przez parę minut. W ten sposób można pozbyć się bakterii. Następnie należy jak najszybciej udać się do lekarza. W przychodni poszkodowanemu powinna zostać podana szczepionka przeciwko tężcowi, ale pod warunkiem, że od otrzymania ostatniej dawki minęło 5 lat. Trzeba także dowiedzieć się od właściciela, czy pies miał ważne szczepienie przeciw wściekliźnie. Jeśli nie, konieczne będzie przyjmowanie leków przeciw tej chorobie. Zwykle wskazane jest też przyjmowanie antybiotyków (chyba że rana jest powierzchowna).

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".