Zapach ma moc. Może uprzyjemnić chwile relaksu, ostrzec przed niebezpieczeństwem albo pozwolić na powrót do przyjemnych wspomnień. Okazuje się też, że wonie znacząco wpływają na nasze wybory, w tym… te miłosne. Analizując czynniki, które umożliwiają nam zakochanie się, badacze odkryli, że zapach jest jednym z kluczowych aspektów wpływających na zainteresowanie drugą osobą. Feromony decydują o atrakcyjności potencjalnego partnera czy partnerki, działając na nasz mózg, wywołując tym samym uczucie, które nazywamy miłością.

Pachnące Walentynki

Jak w takim razie idealnie świętować miłość? Oczywiście zapachem! Wie o tym marka Silan, która z okazji Walentynek zaskoczyła mieszkańców Warszawy i Krakowa pachnącą niespodzianką. 14 lutego wiele par i rodzin wybrało się na spacer, nie spodziewając się, że po drodze czeka ich miła niespodzianka. Niedaleko Dworca Warszawa Śródmieście oraz na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie marka płynów do płukania tkanin Silan (Henkel) rozstawiła ścianki z sercem z różowych róż, na tle którego można było zrobić sobie niepowtarzalne zdjęcie. Różowe serce w zimowej scenerii, z hasłem akcji „Zapach, który pokochasz”, przyciągało wiele osób, a pary entuzjastycznie brały udział w evencie, zyskując wspaniałą pamiątkę z tego dnia. W innych znaczących punktach miast team Silana rozdawał przepiękne róże wraz z próbkami wegańskiego płynu do płukania tkanin Silan Naturals Ylang Ylang and Vetiver.

W ten sposób chcieliśmy sprawić, aby świeży zapach ubrań jeszcze długo kojarzył się z tym pełnym miłości dniem – mówi Brand Manager marki Silan.

Ponadto przez cały walentynkowy weekend, na nowoczesnym, wyróżniającym się w panoramie miasta budynku Warsaw Spire, warszawiacy mogli oglądać animację Silana „Zapach, który pokochasz” oraz charakterystyczną wstążkę w kształcie niebieskiego serca, znanego nam z komunikacji marki Silan.

Wegańskie płyny Silan Naturals

By cieszyć się chwilami miłości każdego dnia, warto sięgnąć po płyn do płukania Silan Naturals, który pięknie pachnie i zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego. W jego formule nie znajdziesz silikonów, barwników ani mikroplastiku. Ubrania, pościel i ręczniki po użyciu płynu są miękkie, a tkaniny zadbane.

W kolekcji Silan Naturals znajdują się trzy wersje płynów, oprócz zapachu Ylang Ylang and Vetiver znajdziemy tam również Coconut Water and Minerals oraz Peony and White Tea. Formuła płynów jest w 100% wegańska, co zostało potwierdzone certyfikatem Vegan Society. Główny składnik zmiękczający zawarty w płynach jest pozyskiwany z nasion rzepaku, dzięki czemu jego produkcja nie szkodzi planecie. Opakowania płynów wykonano z recyklingu a przy odpowiedniej segregacji, surowce nadają się do ponownego użycia.

Przywołuj dobre emocje zapachem. Celebruj każdy dzień i okazję z Silanem - czemu pranie nie miałoby być również momentem, w którym poczujesz... miłość?

Artykuł powstał z udziałem marki Silan