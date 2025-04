Sprawców brzydkiego zapachu nie dostrzeżemy gołym okiem. To zwykle grzyby, pleśnie, kurz i roztocza, ale też domowe zapachy kuchenne. Jak skutecznie się ich pozbyć i nie pozwolić, by zagnieździły się w naszych ubraniach i pościeli na nowo?

Reklama

Zadbaj o czystość pralki

Wilgoć i ciepło sprzyjają rozwojowi pleśni, nawet w urządzeniu, które zostało stworzone do utrzymania czystości. W zakamarkach pralki mogą mieszkać drobnoustroje, które odpowiadają za to, że rzeczy po praniu będą miały nieprzyjemny zapach. Dlatego regularnie czyść pralkę – myj drzwiczki i uszczelki przy nich, dbaj także o to, by brud nie zbierał się w szufladzie na detergenty. Raz w miesiącu puść „na pusto” program prania w minimum 60 stopniach, z detergentem lub środkiem polecanym przez producenta.

Nie przeładowuj pralki

Wkładanie do bębna zbyt wielu rzeczy sprawia, że podczas cyklu prania nie obracają się one w wodzie wystarczająco swobodnie, a detergenty nie docierają wszędzie i nie wnikają swobodnie w każde włókno. Utrudniony jest też cykl płukania. W efekcie po praniu rzeczy są mokre, ale niedoprane, z resztkami potu, złuszczonego naskórka brudu, ale i proszku lub płynu do płukania.

Dobieraj odpowiedni program prania

Czytaj oznaczenia na metkach ubrań, ręczników, pościel i wszelkich innych domowych tkanin. Stosuj się do zaleceń producentów. Uważnie rozdzielaj rzeczy do prania. Te najbardziej zabrudzone pierz osobno, a widoczne palmy zapieraj ręcznie żelem jeszcze przed włożenim do pralki.

Stosuj odpowiednie środki do prania

Detergenty, których używasz, mają do spełnienia dwa najważniejsze zadania: powinny być na tyle delikatne, żeby nie uszkodzić tkanin, ale też skuteczne, żeby je bardzo dobrze wyprać. Oprócz tego muszą być wydajne, by wystarczyła ich mała dawka. Oczekujemy też, że będą pięknie pachnieć i to nie tylko podczas prania, ale jeszcze długo po nim.

Wszystkie te oczekiwania spełni dobry żel do prania. Jest płynny, więc działa praktycznie od razu. Możemy więc stosować go nawet do prania delikatnych tkanin, które wymagają niskich temperatur. Żel Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors dopierze nasze rzeczy do czysta, usuwając z tkanin brud i drobnoustroje. Jednocześnie, dzięki niezawodnej technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów, rzeczy długo zachowają wyczuwalną świeżość.

Jeśli za każdym razem wolisz nie zastanawiać się dozowaniem środka piorącego, użyj kapsułek Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Formuła 4w1 neutralizuje brzydkie zapachy, spiera plamy, zapewnia higieniczną czystość i pozostawia piękny zapach na długo.

Wyjmuj ubrania z pralki zaraz po zakończeniu cyklu prania

To bardzo ważne. Jeśli zapomnisz o rzeczach i będą one czekały w pralce na suszenie przez wiele godzin, nawet najlepsze środki piorące nie pomogą. Ubrania, ręczniki i pościel „złapią” zapach stęchlizny. Jeśli więc zdarzy się, że pranie przeleżało w pralce trochę za długo, przed jego wyjęciem włącz jeszcze jeden cykl płukania. A później od razu wywieś pranie.

Susz rzeczy na świeżym powietrzu

Jeśli masz tylko taką możliwość, rób to koniecznie. Gdy nie pada, wywieszaj pranie na sznurkach w ogrodzie lub na balkonie. Ubrania i pościel wyschną szybko, nawet gdy jest mróz. Będą też świeżo pachniały i nie zdążą się w nich zagnieździć żadne szkodliwe bakterie czy pleśnie.

Odpowiednio przechowuj ubrania

Nieprzyjemny zapach często pojawia się wtedy, gdy źle przechowujemy nasze rzeczy. Dlatego wietrzmy często mieszkanie, by nie pojawiała się w nim wilgoć. Ale to oczywiście nie wystarczy. Wietrzyć należy też wnętrza szaf. Czasem ubrania warto z nich wyjąć i wywiesić na parę godzin na świeżym powietrzu.

Rzeczy w szafach nie mogą być ciasno upchane. Ubrania powinny swobodnie wisieć na wieszakach, a pościel i ręczniki powinny leżeć na przewiewnych półkach.

Do szaf dodatkowo warto włożyć woreczki zapachowe. Możemy je kupić, lub zrobić samodzielnie. Najlepiej, jeśli będą one wypełnione naturalnymi ziołami lub suszonymi roślinami. Lawenda, mięta, chmiel, bergamotka, tymianek czy goździki nie tylko pomogą utrzymać piękny zapach i świeżość naszych rzeczy, ale też skutecznie odstraszą mole ubraniowe.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Persil