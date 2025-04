Nie wyobrażasz sobie życia bez telefonu komórkowego? A bez internetu czy telewizora? Nasze życie jest coraz mocniej powiązane z technologią, która towarzyszy nam na każdym kroku. A najmłodsi traktują tablet, smartfona czy laptop jak coś naturalnego, bez czego nie da się normalnie funkcjonować. Często dzieci wykazują się dużo lepszą znajomością obsługi sprzętów niż ich rodzice.

Szybkie życie współczesnej rodziny

Współczesne rodziny żyją coraz szybciej. To dlatego wygodne, SMART rozwiązania towarzyszą nam w zasadzie wszędzie. W drodze do pracy, czy szkoły korzystamy z GPS-a. Na wakacjach robimy zdjęcia smartfonem. Uczymy się z notatek, które mamy na tablecie.

Szybko, ale odpowiedzialnie i rodzinnie

Większość życia jesteśmy w pracy, dlatego weekend lub urlop to czas dla rodziny i przyjaciół. Wspólne spotkania, spacery, czy rodzinne posiłki. Plus sport i aktywność fizyczna. Nie wyobrażamy sobie dnia bez wspólnego śniadania w gronie najbliższych. Dbamy o dietę, która musi być zbilansowana i pożywna. Jemy pełnowartościowe posiłki, pijemy 100% soki i jemy musy owocowo-warzywne bogate w witaminy i staramy się żyć w zgodzie z naturą.

100% soki to bogactwo owoców i warzyw bez szkodliwych barwników i konserwantów, a do tego są takie pyszne. Idealnie sprawdzą się jako dodatek do rodzinnych posiłków, ale nie tylko. Ze względu na poręczne opakowanie, można z nich korzystać wszędzie, a przecież właśnie tego typu - SMART rozwiązań - wymaga współczesna rodzina. Jeśli ty i twoi najbliżsi jesteście SMART rodziną, kochacie owoce, i warzywa, to mamy dla was świetny konkurs!

Zadanie konkursowe:



Zrób zdjęcie oraz napisz: Co dla ciebie znaczy bycie SMART? I jak zachęcasz rodzinę do jedzenia owoców i warzyw?

Inspiracji możecie szukać na: www.sokiimusy.eu

Nagrody:

1 x nagroda I stopnia – tablet o wartości 3330 zł brutto z systemem operacyjnym iOS wraz z tytułem SMART Rodziny oraz z publikacją artykułu o zwycięskiej SMART Rodzinie w naszym serwisie.

5 x nagroda II stopnia – 5 dysków zewnętrznych o wartości ok. 300 zł brutto.

5 x nagroda III stopnia – 5 zestawów gadżetów. Elementy składowe każdego zestawu: torba filcowa + duży, puszysty koc + pojemnik termiczny + automatyczny parasol (wartość zestawu ok. 145,50zł brutto).

Pamiętajcie: Odpowiedź konkursowa musi zawierać sensowne powiązanie koncepcji SMART Rodziny z piciem 100% soków i jedzeniem musów owocowo-warzywnych. Przedstawione na zdjęciach oraz w tekście 100% soki i musy owocowo-warzywne nie mogą zawierać logo i ukazywać konkretnych marek produktów (mogą być przedstawione np. w szklance lub miseczce).

SMART rodzina to w szczególności rodzina, która jest:

