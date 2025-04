Wiosenne porządki, szczególnie jeśli nasza lista zadań jest naprawdę długa, wymagają odpowiedniego rozplanowania czasu i uzbrojenia się w odpowiednie materiały. Czasy, kiedy bawełnianą ściereczką czyściłyśmy cały dom, odeszły w zapomnienie.

Teraz nowoczesna pani domu, ma do dyspozycji kilka rodzajów ściereczek, niezliczoną ilość akcesoriów i preparatów - wszystko o innym przeznaczeniu.

Zacznij od zrobienia listy

Weź dużą kartkę, długopis i rozsiądź się wygodnie na kanapie. Wypisz wszystko, co trzeba zrobić w domu (nawet najmniejsze czynności). Najlepiej, jeśli pracę podzielisz na pomieszczenia - zacznij od sprzątania sypialni, salonu, a potem przejdź do kuchni i łazienki. Każde wykonane zadanie od razu z niej wykreślaj - to od razu poprawia humor.

Rozdziel zadania między domowników. Być może jeden dzień to za mało na gruntowe porządki - przeznacz na sprzątanie cały weekend.

Zainwestuj w dobre jakościowo preparaty i akcesoria

Przygotowując się do wiosennych porządków, wyposaż wszystkich domowników w potrzebne akcesoria do sprzątania. Zgromadź wszystkie środki do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (domowe środki czystości możesz też zrobić samodzielnie). Warto również zaopatrzyć się w gumowe rękawice, które ochronią dłonie i paznokcie.

Używaj dobrych jakościowo ścierek. Te, które zatrzymują kurz (np. ściereczek z mikrofibry) nie tylko będą gwarantem czystego wnętrza, ale również przyśpieszą sprzątanie i sprawią, że stanie się bardziej efektowne. Osad zatrzyma się na powierzchni ścierki i nie powróci po kilku godzinach na wyczyszczone meble.

Sprzątanie warto sobie ułatwiać każdym możliwym sposobem. Jeśli w twoim domu czy mieszkaniu nie ma wykładzin i dywanów tylko w sporej większości panele lub płytki - warto zainwestować w mopa, zamiast czyścić podłogi na kolanach. Warto wybrać urządzenie, które dobrze chłonie wodę i nie zmusza nas do niepotrzebnego schylania się przy wycieraniu powierzchni pod meblami.

Sprzątamy z góry na dół

Pamiętaj, że zaczynamy czyszczenie pomieszczenia od górnych powierzchni mebli, wiszących lamp i ram okiennych. Dzięki takiemu rozwiązaniu usuwany kurz będzie opadał na niższe partie mebli, nie brudząc już tych wyczyszczonych. W ten sposób zaoszczędzisz czas i dodatkowej pracy.

