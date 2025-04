Potrawy smażone na oleju lub tłuszczu dalekie są od ideału zdrowego jedzenia. Dlatego warto stosować torebki do smażenia bez tłuszczu! Dzięki nim przygotujemy naprawdę zdrowy obiad pełen smaku i aromatu!

Torebki do smażenia bez tłuszczu

To prawdziwa „rewolucja na patelni”. Za ich sprawą nie musimy już stosować ogromnych ilości niezdrowego tłuszczu do smażenia – potrzebujemy jedynie odrobiny oliwy lub oleju do zamarynowania produktu. Tak przygotowany produkt należy zamknąć w torebce i umieścić na rozgrzanej oraz suchej patelni. Produkt idealnie nadaje się do zdrowego przyrządzania mięsa, ryb oraz warzyw. Gotowe dania są smaczne i jednocześnie niskokaloryczne.

Materiał, z którego wykonano torebki (np. Jan Niezbędny, cena ok 3 zł za 10 szt.), jest odporny na wysokie temperatury. Jednocześnie też sprawia, że produkty nie wysychają podczas smażenia, lecz zachowują soczystość oraz aromat. Dodatkowo produkty ani przyprawy nie przywierają do wnętrza torebek.

Dzięki temu smażenie jest teraz wyjątkowo łatwe i szybkie – możemy zapomnieć o pryskającym tłuszczu i składnikach przywierających do dna patelni. Co więcej nie musimy też męczyć się z szorowaniem brudnej patelni. Po smażeniu pozostaje ona czysta. Ponadto na tej samej patelni w dwóch lub trzech torebkach możemy jednocześnie przygotować kilka produktów.

