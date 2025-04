To najlepsze płyny do naczyń. Te środki najdokładniej radzą z tłuszczem i są bardzo wydajne

Który płyn do mycia naczyń jest najskuteczniejszy? Stiftung Warentest przetestował 25 płynów do mycia naczyń. Dwa z nich zostały wyróżnione jako najskuteczniejsze. Czym cechują się najlepsze płyny do naczyń? Stiftung Warentest wskazuje, że najlepsze do mycia naczyń są koncentraty.