O konieczności wyczyszczenia ekspresu do kawy przypominamy sobie zwykle, gdy sam błaga nas o to za pomocą migającej diody. Mimo to wiele osób niechętnie podchodzi do tej czynności, która bywa frustrująca podczas zabieganych poranków (i jak na złość właśnie wtedy czyszczenie jest najczęściej konieczna).

Reklama

Powodów jest wiele i nie da się ukryć, że jednym z nich jest... zwykłe zapominalstwo. Są też i te poważniejsze - jak na przykład chęć dbania o środowisko czy obawa, że pomimo dokładnego wypłukania w ekspresie mogą zostać resztki szkodliwego dla zdrowia środka czyszczącego.

Jak wyczyścić ekspres domowym sposobem?

Jeśli też nie jesteś przekonana do czyszczenia ekspresu chemicznymi środkami, ale nie chcesz rezygnować z porannej kawy, nic straconego. Ekspres równie skutecznie wyczyścisz domowymi sposobami - i to w bardzo niskiej cenie.

Do wyczyszczenia nawet bardzo zapuszczonego ekspresu będziesz potrzebować tylko kilku cytryn. Wypełnij sokiem pojemnik na wodę do 1/3 jego wysokości i dolej do pełna wody. Odczekaj godzinę, a następnie włącz program czyszczący. Dokładnie opłucz pojemnik, ponownie napełnij samą wodą i powtórz proces. I to wszystko - twój ekspres będzie czysty, a ty nie musisz się bać zatrucia chemikaliami!

W ten sposób możesz wyczyścić nie tylko ekspres do kawy, ale i czajnik. Zagotuj roztwór soku z cytryny i wody, a następnie pozwól mu ostygnąć, wylej i zagotuj jeszcze raz czystą wodę. Sok z cytryny zmiękczy kamień, dzięki czemu twój czajnik będzie wyglądał jak nowy i unikniesz przykrego zapachu, który często zostaje po czyszczeniu octem.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Brzydki zapach z kuchennego zlewu? Dzięki temu trikowi pozbędziesz się go w mgnieniu oka

Paprotka - podlewanie herbatą i inne kwiatowe triki

Soda do prania w pralce - zobacz, kiedy warto jej użyć