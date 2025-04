Plastikowe zakrętki przytwierdzone do butelek to efekt unijnej dyrektywy, która wywołała niemałą rewolucję w Europie. Zmiany mają objąć również systemy kaucyjne i sztuczne dodatki do żywności.

Teraz po otwarciu każdej plastikowej butelki korek nadal trzyma się jej na lince. Niestety jest to bardzo irytujące, chociaż według Unii ma służyć ekologii i ułatwić segregację odpadów.

Pewna TikTokerka znalazła na to sprytny sposób. Swoją techniką podzieliła się na profilu, a jej nagranie zyskało już kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Po przeczytaniu tego poradnika z pewnością o wiele łatwiej będzie piło ci się wodę z butelki. Wystarczy tylko jedna, drobna zmiana. Jaka?

Okazuje się, że wystarczy najpierw odkręcić korek, a następnie złapać go w palce jednej ręki i wykręcić na zewnątrz. Kiedy już otworzymy butelkę, trzeba przełożyć nakrętkę z jednego końca butelki na drugi, ale tak, aby wierzch zakrętki nie był skierowany do dołu, tylko do góry. TikTokerka zgrabnie przekłada korek nad butelką na jej drugą stronę. Trwa to dosłownie kilka sekund.

Wtedy nasza plastikowa nakrętka nie przeszkadza nam przy twarzy we wzięciu łyka wody. Jest to bardzo wygodne w użyciu, ponieważ korek dodatkowo dotyka wnętrzem zewnętrznej strony plastikowej butelki i nie brudzi się. Jak widać TikTok to dzisiaj kopalnia praktycznej wiedzy.

