Podobno jedną trzecią życia spędzamy na spaniu, a rok na... odkurzaniu. Co zrobić, by był to rok lekki i przyjemny, a nie "wycięty z życiorysu"? Wszystko zależy do sprzętu. Dlatego zaprosiliśmy was do przetestowania pięciu odkurzaczy marki ZELMER!

Testy odkurzaczy Zelmer

Na rynku dostępnych jest wiele różnych odkurzaczy, dlatego warto zastanowić się przed zakupem, czego od danego sprzętu oczekujemy. Duża skuteczność, długi kabel, wytrzymałość urządzenia – o tym, czy odkurza się nam szybko, sprawnie i wygodnie decyduje to, jaki model wybierzemy.

Wraz z marką ZELMER umożliwiliśmy wam przetestowanie pięciu różnych odkurzaczy:

Tiny ZVC232SK to model dla praktycznych – mały rozmiar, duża moc (1900 W) oraz filtr Hepa to gwarancja efektywnego sprzątania;

Ceres ZV352ST jest sprzętem dla dokładnych. Ma zasięg 10 m, turboszczotka świetnie zbiera z dywanu sierść, a przełączalna ssawkoszczotka idealnie sprząta każdą powierzchnię;

Eco Power ZVC312HP to czysta oszczędność. Odkurzacz pracuje bardzo skutecznie i ekonomicznie – nowoczesny silnik zużywa nawet 30% mniej energii;

Clarris+ Twix ZVC381SK jest szykowny i praktyczny. Ma dużą moc (2200 W), pracuje w dwóch trybach z workiem lub z pojemnikiem na kurz, o twarde powierzchnie dba szczotka z naturalnego włosia, a specjalny separator drobnych przedmiotów chroni przed zassaniem... np. Twoich kolczyków;

Voyager Twix ZVC332ST to zaś gwarancja jeszcze czystszego powietrza. Jest to możliwe dzięki podwójnej filtracji HEPA i specjalnej turboszczotce.



Jak się sprawowały? Czy nasi testerzy są z nich zadowoleni, a ich domy lśnią czystością? Modele były oceniane w skali od 1 do 5. Oto wyniki:

Tiny wg testerów zasługuje na ocenę 4,7. Komfort przechowywania sprzętu, funkcjonalność opróżniania pojemnika na kurz , podobnie jak jego waga były oceniane wysoko. Testerzy docenili niewielkie gabaryty, dużą skuteczność z możliwością regulacji oraz bezworkowy tryb pracy.

Ceres to odkurzacz na piątkę – taką notę otrzymała zarówno, jak i funkcjonalność opróżniania pojemnika na kurz, jak i komfort przechowywania sprzętu oraz opakowanie. Testerzy uznali, że najbardziej przydatną cechą jest możliwość regulacji mocy oraz fakt, że jest bezworkowy.

Eco Power dostał ogólną notę 5. Taką ocenę otrzymała szczotka do parkietów oraz energooszczędny silnik. Opakowanie, jak i funkcjonalność opróżniania pojemnika na kurz także zasługuje na wysoką ocenę. Kolorystyka? Testerom spodobała się zwłaszcza szczotka do parkietów.

Clarris+ Twix dostał w naszym teście bardzo dobre noty. Pełne piątki to zasługa: opakowania, możliwości odkurzania z pojemnikiem na kurz, funkcjonalność jego opróżniania. Jednogłośne "Tak" – wszyscy testerzy przyznali separatorowi drobnych elementów. Testerzy docenili, że sprzęt jest lekki i wygodny, a rewelacją okazał się system workowy i bezworkowy w jednym urządzeniu. Odkurzacz otrzymał również brawa za zamontowany na rączce dodatkowy uchwyt ułatwiający trzymanie.

Voyager Twix był bardzo pozytywnie oceniany. Testerzy przychylnie komentowali skuteczność turboszczotki w porównaniu do szczotki tradycyjnej, możliwość wyboru trybu pracy, funkcjonalność opróżniania pojemnika na kurz i odkurzanie z pojemnikiem na kurz. Doceniona została również wygoda obsługi i komfort użytkowania. Testerom najbardziej w pamięć zapadła zwrotność urządzenia i filtr Hepa.

Wszystkie modele nasi testerzy – jednogłośnie! – poleciliby swoim znajomym!