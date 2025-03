Czy twoja zmywarka czasem nie domywa zaschniętych zabrudzeń? A może zdarza się, że wyjmujesz z niej naczynia, na których widać zacieki? Wolałabyś perfekcyjny błysk i doskonałą czystość? Jest na to sposób! To kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 oraz Nabłyszczacz Somat. Nasze czytelniczki miały okazję sprawdzić działanie tych produktów. Zobaczcie opinie!

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL - opinie

Wszystkie osoby potwierdziły, że spełnił ich oczekiwania

99% przyznało, że skutecznie usuwają zaschnięte zabrudzenia

10 na 10 było zdania, że zapewniają efekt doskonale czystych i błyszczących naczyń

99% zgodziło się ze stwierdzeniem, że działają nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach programu eco

100% zauważyło, że kapsułki szybko rozpuszczają się w wodzie

98% zaś doceniło, że skutecznie usuwają z naczyń zaschnięte nawet do 72h zabrudzenia oraz trudne do usunięcia przypalenia

9 na 10 przyznało, że kapsułki zapewniają idealny blask

Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że zapewniają też ochronę szkła

Tyle samo osób potwierdziło, że zapewniają też ochronę zmywarki

10 na 10 osób ponownie sięgnie po testowane kapsułki i poleci je przyjaciółkom

98% zadeklarowało, że Somat Excellence Premium 5w1 42WL to najlepsze kapsułki do zmywarki z jakich korzystało

Kapsułki Somat Excelkence Premium 5 w1 42 WL spełniły moje oczekiwania. Nareszcie naczynia są dobrze domyte z wszelkich zabrudzeń i pięknie błyszczące. Kapsułki pomagają skuteczne uporać się z zaschniętymi, trudnymi do usunięcia zabrudzeniami, zapewniając przy tym efekt czystych oraz błyszczących naczyń. Świetnie radzą sobie także z usuwaniem przypaleń. Kapsułki szybko się rozpuszczają. Produkt jest skuteczny nawet przy myciu naczyń w niskich temperaturach, jak i przy ustawieniu krótkiego cyklu programu Eco. Na pewno kupię te kapsułki jeszcze nie raz. Polecam wypróbować i samemu ocenić ich skuteczność - ocenia Dorota.

Opinie na temat nabłyszczacza Somat

100% osób potwierdziło, że spełnił ich oczekiwania

10 na 10 doceniło produkt za to, że doskonale nabłyszcza naczynia

99% zgodziło się ze stwierdzeniem, że nabłyszczacz Somat skutecznie zapobiega powstawaniu osadu i zacieków

100% osób kupi go ponownie i poleci go swoim przyjaciółkom

Nabłyszczacz Somat w zupełności spełnił moje oczekiwania jeśli chodzi o czystość, brak smug oraz krystalicznie czyste naczynia. Szklanki, dzbanki, talerze pięknie lśnią, a przy okazji nie widać na nich smug. To coś, czego rzeczywiście brakowało mi w kuchni, wiec jestem pewna, że sięgnę po ten nabłyszczacz kolejny raz po skończeniu pierwszego opakowania - ocenia Agnieszka.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 95 kobiet w terminie październik-listopad 2024 r.

Opinie nt. kapsułek Somat

Patrycja | 2024-11-19 18:23:35 |

Kapsułki testuję od 2 tygodni, na zmianę z innymi kapsułkami znanych marek oraz tabletkami w celu porównawczym. Pierwsza faza testu polegała na próbie z użyciem nabłyszczacza, który zazwyczaj stosuje. Kapsułki somat zdecydowanie lepiej działają niż tabletki (używam aktualnie finish) jak również kapsułki (też finish). Na naczyniach mimo, że miałam jakiś zwykły nabłyszczacz z lidla poradziły sobie zdecydowanie lepiej jeśli chodzi o pozostawiony biały, mętny kolor szkła, nie zostaje dziwna powłoka na naczyniach, naczynia super się domywały, nawet naczynie po zapiekance. Drugi etap testu polegał na użyciu nabłyszczacza somat i analogicznie tabletek, kapsułek finish i testowanych kapsułek somat. W tym zestawieniu nie widziałam jakiejś super różnicy w przypadku połączenia z inną marką kapsułek czy tabletek ale już z kapsułkami somat zdecydowanie widać różnice. Nie wiem jak szybko rozpuszcza sie kapsułka ale na pewno nie zostaje żaden kawałek po myciu. Zmywam zazwyczaj na trybie eco który trwa 3godziny i naczynia wychodzà na prawdę domyte, nie zostają żadne resztki czy piasek jak to ma czasem miejsce przy tabletkach. Kapsułki również działają super na szybkim programie takim godzinnym. Na pewno zostaje przy tych kapsułkach

Justyna | 2024-11-19 10:43:53 |

kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL jak i nabłyszczacz Somat sprawdziły się u mnie znakomicie! Kapsułki doskonale radzą sobie nawet z zaschniętymi zabrudzeniami, a nawet przypaleniami pozostawiając naczynia nieskazitelnie czyste. Świetnie sobie radzą nawet w krótkich cyklach myciach. Podczas mycia kapsułki również dbają o zmywarkę,. pozostawiając ją czystą i pachnąca. Nabłyszczacz pozostawia naczynia błyszczące, bez zacieków oraz sprawia, że schną szybciej nawet w zamkniętej zmywarce po skończonym cyklu. Jestem bardzo zadowolona z efektów jakie są po użyciu tych produktów.

Natalia | 2024-11-19 09:57:13 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL to produkt, który z pewnością zasługuje na uwagę każdego, kto szuka skutecznego środka do zmywarki. Przede wszystkim, kapsułki te mają bardzo dobrą moc czyszczącą. Z łatwością radzą sobie z zaschniętymi resztkami jedzenia, a naczynia po umyciu są czyste i błyszczące. Dodatkowym atutem jest ich wielofunkcyjność – nie tylko myją, ale także nabłyszczają i pomagają w usuwaniu kamienia, co jest istotne dla długowieczności zmywarki. Kolejną zaletą jest wygoda użytkowania. Kapsułki są proste w użyciu – wystarczy wrzucić jedną do zmywarki. Co ważne, są skuteczne w różnych temperaturach, co sprawia, że można go używać zarówno w trybie eco, jak i w bardziej intensywnych cyklach.

Klaudia | 2024-11-19 09:42:31 |

Jedne z najlepszych kapsułek do zmywarki z jakich korzystałam. Świetnie się rozpuszczają, idealnie domywaja naczynia, nawet te z zaschniętych brudem. Naczynia lśnią, nie pozostają na nich zacieki.

Eliza | 2024-11-18 13:08:17 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to produkt, który zasługuje na uwagę, zwłaszcza dla osób poszukujących efektywnego środka do zmywarki. Jednym z ich największych atutów jest to, że rozpuszczają się w wodzie bez żadnych problemów, co eliminuje obawy dotyczące pozostałości folii w filtrze zmywarki. Dzięki temu udało mi się uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, jak zapychanie się filtra, co jest często zmorą w przypadku innych środków w postaci kapsułek. Kapsułki skutecznie nabłyszczają naczynia, co jest istotnym czynnikiem dla osób pragnących, aby ich naczynia wyglądały jak nowe po każdym cyklu zmywania. Jednocześnie, zapach, choć świeży, nie do końca przypadł mi do gustu. To subiektywna kwestia, ale dla mnie ważne jest, aby produkt był nie tylko skuteczny, ale też przyjemny w użyciu. Mimo że nie trafił w moje osobiste preferencje, to doceniam jego odświeżające właściwości. Warto jednak zauważyć, że kapsułki nie radzą sobie z wszystkimi zabrudzeniami, zwłaszcza w krótszych cyklach oraz programach eco. To może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ich reklamowane właściwości. Jeśli masz mocno zabrudzone naczynia, lepiej postawić na dłuższy cykl zmywania lub rozważyć użycie mocniejszych detergentów, gdyż w niektórych przypadkach mogą nie spełnić pełnych oczekiwań. Podsumowując, kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to solidny wybór dla osób poszukujących wygody ich użycia i skuteczności w codziennym zmywaniu. Choć nie są wolne od drobnych wad, takich jak radzenie sobie z trudniejszymi zabrudzeniami czy osobisty smak zapachu, są to produkty, które zdecydowanie warto przetestować.

Izabela | 2024-11-18 06:58:18 |

Kapsułki Somat 5w1 przetestowałam w różnych temperaturach i na wszystkich rodzajach naczyń. Najczęściej używam jednogodzinnego programu w mojej zmywarce (szybki) i powiem szczerze że na tkapsulki się bardzo sprawdziły co zaznaczyłam w ankiecie. Skupię się jednak na dodatkowym atucie. Ja nie spłukuje naczyń, jedynie zgarniam i wycieram resztki papierowym ręcznikiem. To jest duża oszczednisc wody. Dla mnie kapsułki rewelacja, naczynia bez spłukiwania bardzo dobrze umyte. Dziękuję Somat!!!

Kasia | 2024-11-17 23:13:46 |

Kapsułki świetnie radzą sobie z usunięciem nawet zasuniętych zanieczyszczeń. Produkt bardzo dobrze i szybko się rozpuszcza a spektakularne efekty są widoczne zarówna na krótszych jak i dłuższych cyklach zmywania. Na plus zdecydowanie to, że kapsułki dbają również o zmywarkę i widać to po pierwszym użyciu - moja zmywarka lśniła czystością i na takim efekcie bardzo mi zależało. Kapsułki bardzo ładnie pachną.

Laura | 2024-11-17 23:08:09 |

Szukałam produktu, który nie tylko dobrze domywa naczynia, ale również będzie wygodny w użyciu i delikatny dla mojej zmywarki. Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 były strzałem w 10! Już od pierwszego użycia byłam pozytywnie zaskoczona. Moja zmywarka miała dość trudne zadanie – zaschnięte resztki jedzenia, przypalone patelnie i szkło z osadami po herbacie. Kapsułki poradziły sobie świetnie, a naczynia wyszły lśniące i bez żadnych smug. Nawet plastikowe pojemniki, które często mają problem z usuwaniem tłustych śladów, wyglądały jak nowe. Kapsułki są zamknięte w rozpuszczalnej folii, więc nie muszę ich rozpakowywać ani martwić się, że coś się rozsypie. To spore ułatwienie, szczególnie gdy mam mało czasu. Zapach kapsułek jest przyjemny i niezbyt intensywny, co dla mnie jest dużym plusem – naczynia nie pachną chemią, a jednocześnie zmywarka zachowuje świeżość. Co do delikatności, zauważyłam, że szkło pozostaje gładkie i bez zarysowań, a na metalowych sztućcach nie ma żadnych śladów matowienia. Choć kapsułki nie należą do najtańszych na rynku, uważam, że ich jakość usprawiedliwia cenę. Przy jednym cyklu zmywania naprawdę wszystko jest domyte, więc nie ma potrzeby ponownego mycia czy szorowania ręcznego. W porównaniu do tańszych produktów, które czasem zawodziły, tutaj wiem, za co płacę. Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 stały się moim ulubionym produktem do zmywarki. Łączą w sobie skuteczność, wygodę i dbałość o naczynia. Jeśli komuś zależy na kompleksowym rozwiązaniu, które poradzi sobie z każdym zabrudzeniem, z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt. W moim przypadku w pełni spełniły oczekiwania.

Agata | 2024-11-17 22:30:27 |

Testowanie Somat już za mną. Jak zawsze marka stanęła na wysokości zadania i dała rade! Kapsułki Somat 5in1 to bardzo dobry pomocnik w kuchni. Rozprawi się z brudnymi naczyniami raz na zawsze. Tłuszcz,stare zabrudzenia nie są mu straszne i obce! Ochrona szkła i połysk-równiez tutaj biję brawo 👏 Niesamowite,że kapsułka Somat potrafi walczyc nawet w niskich temperaturach- i to mi się bardzo podoba! Oszczędne pranie jest jak najbardziej na topie! Podsumowując- Somat to jest gość,będzie dobrym i niezastąpionym pommocnikiem w kuchni. Ilość brudnych talerzy,szklanek czy garnków jest dla niegi wyzwaniem,z którego wychodzi bez szwanku,zdecydowanie! Somat 5in1 jak najbardziej do niego pasuje!

Anetta | 2024-11-17 19:00:25 |

Dzięki nim moja zmywarka radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami, pozostawiając naczynia idealnie czyste i lśniące. Formuła 5w1 łączy w sobie skuteczność mycia, usuwania tłuszczu, ochronę szkła, nabłyszczanie oraz pielęgnację zmywarki, co czyni je niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem. Nawet przypalenia czy zaschnięte resztki jedzenia nie stanowią wyzwania! Doceniam także przyjemny, delikatny zapach, który pozostawiają w zmywarce. Polecam każdemu, kto szuka kompleksowego środka do zmywarki

Monika | 2024-11-17 18:25:05 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 dostałam w ramach testowania i bardzo się cieszę,że miałam okazję stać się częścią tych testów. To zdecydowanie jedne z najlepszych kapsułek jakie miałam okazję posiadać. Dużym plusem jest to,że świetnie sobie radzą nawet w krótkim cyklu i stosunkowo niskiej temperaturze. Kapsułki świetnie i szybko rozpuszczają się i nie wymagają wcześniejszego namaczania naczyń. Oszczędza to nasz czas i wodę. Bardzo się cieszę,że oprócz dbania o naczynia i ich czystość ,dodatkowo chronią moją zmywarkę. Kolejny ważny aspekt to niwelowanie nieprzyjemnych zapachów. Bardzo cenię sobię to bo było to problematyczne w przypadku innych kapsułek jakie posiadałam. Somat- świetna robota! Moje naczynia są czyste i bez smug. Jestem przekonana,że kapsułki zostaną ze mną na długo,a kiedy będą mi się kończyć z pewnością kupię je ponownie bo nie wyobrażam sobie aby ponownie wracać do produktów jakie stosowałam wcześniej.

Viktoryia | 2024-11-17 14:29:09 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to produkt, który naprawdę spełnia moje oczekiwania. Naczynia po zmywaniu są idealnie czyste, bez smug i osadów. Kapsułki radzą sobie świetnie nawet z zaschniętymi zabrudzeniami i tłuszczem, co oszczędza czas i energię. Podoba mi się również ich uniwersalność – działają dobrze w krótkich programach. Zapach jest delikatny, a dodatkowe funkcje, jak ochrona szkła, są zauważalne. Polecam każdemu, kto szuka skutecznego środka do zmywarki!

Danka | 2024-11-17 13:07:17 |

Polubiłam te kapsułki za efekty i łatwość w używaniu. Skutecznie czyszczą nawet w niższych temperaturach. Co dla mnie ważne rozpuszczają się w całości - niestety inne , znanej marki często tego nie robiły. Kiedy ich używam zmywarka jest czysta, nie zauważyłam również nieprzyjemnych zapachów. Zaryzykuje stwierdzenie, ze to jedne z najlepszych kapsułek na rynku jeśli nie najlepsze.

Gabriela | 2024-11-17 11:07:53 |

Kapsułki somat spełniły moje oczekiwania, względem czystych naczyni. Zazwyczaj włączam zmywarkę na trybie Eco i nie zauważyłam, aby coś było niedomtye. Nawet jakieś tłuste naczynia, czy zaschnięta patelnia. Nawet sztućce są dokładnie domyte. Dzięki kapsułkom zauważyłam ładny zapach w zmywarce, który pozostaje po użyciu. Generalnie uważam, że jest to dobry wybór. Dodatkowym atutem jest opakowanie foliowe - nie trzeba rękoma dotykać produktu.

Marta | 2024-11-17 09:55:08 |

Kapsułki bardzo dobrze sprawdziły mi się. Dobrze myły naczynia nawet w krótkich cyklach. Radziły sobie nawet z dużymi zabrudzeniami po obiedzie. Rozpuszczają się do końca. To bardzo dobre kapsułki i polecam dla każdego. Również poleca je moja mama, która również używała je razem ze mną.

Iwona | 2024-11-17 08:57:41 |

Kapsułki Somat 5w1 są moim odkryciem roku. Spisują się idealnie w niskich temperaturach i trybie Eco, który najczęściej stosuję. Naczynia są lśniące, błyszczące i niesamowicie czyste. Nie lepią się. Kapsułki idealnie się rozpuszczają. Świetnie domywają. Polecam każdemu, zwłaszcza tym, którzy ustawiają zmywarkę na krótki program lub program Eco.

Iwona | 2024-11-17 08:53:36 |

Somat Excellence Premium 5w1 to kapsułki, które poradzą sobie nawet z najbardziej brudnymi naczyniami. Skutecznie usuwają nawet zaschnięte zabrudzenia i przypalenia. Działają nawet w niższych temperaturach. Dobrze się rozpuszczają. Naczynia po zmywaniu są czyste, błyszczące, a cała zmywarka pachnie świeżością.

Iwona | 2024-11-17 06:59:46 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL zamknięte są w wygodnym , bardzo poręcznym opakowaniu. W całości się rozpuszczają. Zazwyczaj nastawiam program ECO i zaskoczyło mnie pozytywnie ich działanie nawet w niskiej temperaturze. Po otwaciu zmywarki czuć przyjemny zapach, naczynia jak również garnki czy patelnie są czyste, nawet te pzyschnięte,włożone poprzedniego dnia, a szkło błyszczące bez zacieków. Podoba mi się również fakt że Kapsułki chronią zmywarkę. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i napewno Kapsułki Somat pozostaną ze mną na dłużej.

Aleksandra | 2024-11-16 21:10:24 |

W kuchni spędzam sporo czasu - lubię przygotowywać zdrowe posiłki dla całej rodziny i dbać w ten sposób o moich najbliższych. Niedawno dzięki uprzejmości Polki.pl Rekomendują miałam przyjemność wypróbować kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 oraz nabłyszczacz Somat. To było bardzo udane testowanie, ponieważ pozwoliło mi odkryć produkty, które już na stałe ze mną zostaną! Ich działanie jest perfekcyjne :) I rzeczywiście muszę przyznać, że to testowanie było dla mnie prawdziwym game changerem 😎 Do tej pory chętnie kupowałam tabletki do zmywarki w popularnych dyskontach, sięgając po ich marki własne. Oszczędność nie szła jednak w parze z jakością - moje naczynia były pozbawione blasku, nierzadko musiałam domywać je ręcznie po wyciągnięciu ze zmywarki 🤷‍♀️ Podwójna praca, nie do pomyślenia... Nie tak to powinno wyglądać. Kapsułki Somat Excellence 5in1 faktycznie skutecznie usuwają z naczyń zaschnięte zabrudzenia oraz te znacznie trudne do usunięcia przypalenia. Po wyciągnięciu ze zmywarki naczynia są idealnie czyste, błyszczące, gotowe do podania na stół. Coś niesamowitego! Co ważne, kapsułki idealnie rozpuszczają się, w zmywarce nie pozostają ich resztki - tak jak to miało miejsce w przypadku tych dyskontowych produktów... i to niezależnie od cyklu, one rozpuszczają się i w niskich i w wysokich temperaturach. Bardzo się cieszę, że mogłam poznać te kapsułki. Polubiłam je tak bardzo za skuteczne działanie, że już zaopatrzyłam się w kolejne opakowanie :) Teraz zmywanie naczyń w zmywarce weszło na wyższy level i stało się przyjemnością! A ja mam piękne i błyszczące naczynia. Naprawdę, jak z reklamy :) Polecam z ręką na sercu!

Klaudia | 2024-11-16 19:40:34 |

Kapsułki od Somat w moim domu stały się już obowiązkowym wyposażeniem kuchni. Rozpuszczają się w niskich temperaturach i krótkich cyklach. Nie zostawiają na naczyniach osadu. Pięknie je domywają (nawet zaschnięte resztki jedzenia!). Do tego naczynia pięknie się błyszczą i ładnie pachną. Sama zmywarka również nie ma nieprzyjemnego zapachu. Moim zdaniem to wyjątkowe kapsułki, które mogę polecić wszystkim. Na pewno się nimi nie rozczarujecie.

Ksenia | 2024-11-16 19:33:15 |

Do tej pory nie używałam tak świetnego środka do mycia o nabłyszczania. Moje naczynia mimo dużego zabrudzenia po krótkim cyklu były idealnie czyste i pięknie błyszczące, kieliszki nigdy nawet nowe się tak nie błyszczały. Znajome aż pytały czym poleruje a to tylko albo aż somat. Przy tym pięknie pachnie i jest bardzo wydajny. Ponadto zmywarka też była lśniąca po wyciągnięciu naczyń. Same zalety. Kupiłam już kolejne opakowanie i wiecie co ? Cena do jakości rewelacyjna . Zostaje ze mną na zawsze!

Emilia | 2024-11-16 19:20:41 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL działają sprawdziły się w moim przypadku niemalże na PIATKĘ!. Działają skutecznie nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach programu eco. Usuwają nawet przyschnięte elementy zabrudzeń i odznaczają się szybkim rozpuszczaniem. Nie powodują mało estetycznych zacieków na naczyniach. Ich zaletą jest także fakt, iż nie niszczą szkła i zapewniają mu pożądany błysk. POLECAM.

Agnieszka | 2024-11-16 15:16:16 |

apsułki do zmywarki zamknięte są w poręcznym opakowaniu, które po otwarciu dobrze się ponownie zamyka,dzięki specjalnemu zamknięciu . Opakowanie jest duże, zawiera 42 kapsułki. Z paczki wydziela się ładny zapach.Naczynia zmywam w krótkich cyklach z powodów ekonomicznych, dlatego zadanie dla kapsułek nie było łatwe.Miło mnie zaskakuje po otwarciu zmywarki fakt,że naczynia są czyste( nie ma na nich resztek pożywienia) a zmywarka wygląda jak nowa.Po kapsułce nie ma ani śladu a naczynia jeszcze nigdy nie były tak ładnie umyte.

Karolina | 2024-11-16 13:24:13 |

Tabletki Somat to zdecydowanie skuteczne tabletki do zmywarki, świetnie usuwają tłuszcz i zaschnięte zabrudzenia, pozostawiając naczynia lśniąco czyste. Zauważyłam sporą różnicę w porównaniu do poprzednich kapsułek które miałam okazję używać.

Anna | 2024-11-16 12:31:54 |

Byłam mile zaskoczona skutecznością kapsułek Somat Excellence Premium 5w1. Nawet najbardziej zaschnięte plamy zniknęły bez śladu, a naczynia zyskały piękny połysk. Delikatny zapach podczas zmywania jest przyjemny, a kapsułki szybko się rozpuszczają, co jest bardzo wygodne. Opakowanie jest poręczne i estetyczne. Zestaw kapsułek wydaje się bardzo wydajny.

Katarzyna | 2024-11-16 11:47:46 |

Miałam okazję przetestować kapsułki do zmywarki Somat Excellence Premium 5w1. Kapsułka Somat to połączenie skutecznego proszku i 4 żeli. Zawiera również sól, więc nie ma konieczności jej dodatkowego ładowania do komory. Kapsułki dobrze rozpuszczały się nawet w niskich temperaturach i krótkim cyklu zmywania. Produkt zawiera specjalną formułę Extra Boost, która odpowiada zausunięcie zaschniętych zabrudzeń i przypaleń. Niestety, ale w przypadku moich naczyń to się nie stało i nie udało się ich usunąć, a ja i tak musiałam ręcznie doczyścić te naczynia. Po umyciu (bez koniecznosći używania nabłyszczacza), naczynia lśniły i nie było na nich zacieków. Generalnie kapsułki dobrze radziły sobie z usunięciem typowych zabrudzeń czy odświeżeniem naczyń również w niskich temperaturach i krótkich cyklach. Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 dodatkowo chronią szkło i są bezpieczne w używaniu, gdyż folia, w której kapsułka znajduje się jest biodegradowalna. Zapach kapsułek jest neutralny i to mi pasuje. Opakowanie ma specjalne zamknięcie, które ułatwia przechowywanie i zabezpieczenie kapsułek. Podsumowując jestem zadowolona z efektów, jakie oferuję te kapsułki. Dzięki nim moje naczynia są czyste i lśniące. Z trudniejszymi zabrudzeniami niestety kapsułki sobie nie poradziły.

Małgorzata | 2024-11-16 08:21:47 |

No powiem szczerze że kapsułki somat wygrywają u mnie. Próbowałam ostatnio różnych bo miałam problem z domywaniem naczyń i póki co , działają bardzo dobrze! Naczynia są domyte , zabrudzenia schodzą. Co prawda staram się myć dość często żeby brudne naczynia nie stały długo ale wszystko się ładnie domywa i jest błyszczące po umyciu. I zapach jest przyjemny.

Andżelika | 2024-11-15 21:17:46 |

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona działaniem nowych kapsułek od Somat. Radzą sobie dobrze nawet z zaschniętymi zabrudzeniami. Jestem w szoku bo nie sądziłam że, nawet w niskich temperaturach naczynia będą czyste jakby były umyte ręcznie, a to wszystko zasługa zmywarki, a moje dłonie są dzięki temu odciążone. Polecam każdemu.

Małgorzata | 2024-11-15 20:54:10 |

Jestem bardzo zadowolona z działania kapsułek Somat Excellence Premium 5w1 . Za każdym razem wszystko jest dokładnie umyte, nie ma śladu ani po tłuszczu, ani pozostałości po przyklejonych do talerzy resztkach jedzenia. Po prostu kapsułki Somat Excellence 5in skutecznie usuwają z naczyń zabrudzenia oraz trudne do usunięcia przypalenia. Pięciokomorowa formuła kapsułek jednak działa, a efekty są widoczne. Zawartość kapsułek znajduje się w biodegradowalnej foli. Rozpuszczają się w wodzie, co czyni je przyjaznymi dla środowiska. Są skuteczne nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach. Zapewniają również ochronę zmywarki. Kapsułki, to przyjaciółki mojej zmywarki.

ANNA | 2024-11-15 20:19:32 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to zdecydowanie najlepsze, jakich miałam okazję używać. Doskonale radzą sobie z uporczywymi zabrudzeniami, tłuszczem i zaschniętymi resztkami jedzenia, zostawiając naczynia idealnie czyste i lśniące. Doceniam ich funkcję ochrony szkła – szklanki i kieliszki po myciu wyglądają jak nowe, bez smug czy zmatowień. Co więcej, kapsułki mają również przyjemny zapach, który pozostawia świeżość wewnątrz zmywarki. Dzięki Somat Excellence Premium zmywanie jest bardziej efektywne, a naczynia wyglądają perfekcyjnie za każdym razem.

Marta | 2024-11-15 20:19:29 |

Kapsułki do zmywarki Somat to niezawodny wybór dla każdego, kto szuka skutecznego i wygodnego rozwiązania w codziennej pielęgnacji naczyń. Dzięki innowacyjnej formule, doskonale radzą sobie z usuwaniem nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń, zapewniając naczyniom błysk i świeżość. Kapsułki są łatwe w użyciu, a ich rozpuszczalna powłoka sprawia, że nie musimy się martwić o dozowanie.

Monika | 2024-11-15 17:21:02 |

Kapsułki Somat 5w 1 to produkt który spełnił moje wszelkie oczekiwania względem działania. Kapsułki 5 w 1 doskonale czyszczą nawet uporczywe plamy i zaschnięty tłuszcz, a także przypalone resztki jedzenia które zdarzały się na moich naczyniach. Plusem tych kapsułek jest również to, że zapewniają Idealny blask bez potrzeby polerowania naczyń. Nigdy nie miałam czasu polerować naczyń po zmywaniu a teraz nawet nie muszę . Kolejny plus to ochrona delikatnych naczyń które równie często wkładane są do mojej zmywarki a dzięki odpowiednio dobranej formule w kapsułkach chroni moje delikatne naczynia i zapobiega ich korozji. I co najważniejsze ochrania moją zmywarkę: dzięki specjalnej kombinacji składników chroni nie tylko naczynia, ale także zmywarki. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jakością i działaniem tych produktów i z pewnością będę je kupowała bo widzę, że moja zmywarka bardzo się z nimi polubila

Katarzyna | 2024-11-15 16:28:39 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to najlepsze kapsułki, jakich do tej pory używałam. Poradziły sobie nawet z zaschniętymi przypaleniami, które stały bez namoczenia. Naczynia po wyjęciu ze zmywarki były lśniące, idealnie czyste, bez zacieków. Kapsułka radziła sobie nawet w krótkim cyklu i niższej temperaturze. Kapsułka łatwo się rozpuszczała, nie zostawiała osadu ani w zmywarce ani na naczyniach. Moje stare żaroodporne naczynie błyszczało, jakbym dopiero co je kupiła:) Kapsułki Somat Excellence Premium to naprawdę klasa premium wśród kapsułek:)

Milena | 2024-11-15 12:45:24 |

Kapsułki Somat doskonale rozprawiły się z zabrudzeniami na naczyniach. Zazwyczaj wybieram krótki cykl mycia i zdarzało się, że kapsułka nie rozpuściła się do końca, naczynia były niedomyte i matowe. Kapsułka Somat Excellence Premium 5w1 poradziła sobie ze wszystkimi zabrudzeniami w krótkim cyklu pozostawiając naczynia czyste i lśniące. Z łatwością się rozpuszcza w niskich temperaturach. Co więcej domywa nawet zeschnięte zabrudzenia i przypalenia, skutecznie czyści naczynia, nawet gdy są niezbyt dokładnie poukładane w zmywarce (u mnie to często się zdarza, gdy dzieci wkładają naczynia do zmywarki). To z pewnością jedne z lepszych kapsułek jakie do tej pory używałam. Oprócz usuwania zabrudzeń zależy mi również, by naczynia były lśniące. Kapsułki Somat pozostawiają naczynia czyste i lśniące, myślę, że zostaną ze mną na dłużej.

Daniel | 2024-11-15 11:34:42 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to produkt, który na pewno warto wypróbować, jeśli zależy Ci na skuteczności i prostocie w codziennym użytkowaniu zmywarki. Po kilku użyciach mogę śmiało stwierdzić, że to jeden z lepszych detergentów, który skutecznie radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami, w tym tłuszczem czy zaschniętymi resztkami jedzenia. Naczynia po myciu są zawsze idealnie czyste, a dodatkowo nie pozostaje na nich żadnych śladów – ani osadów, ani zapachów. Kapsułki są też wygodne w użyciu – wystarczy wrzucić jedną do zmywarki i gotowe. Opakowanie starcza na długo. Cena jest adekwatna do jakości, więc nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego produktu.

Magda | 2024-11-15 10:25:59 |

Myślę, że nie skłamię jak powiem, że to najlepsze kapsułki które do tej pory miałam możliwość testować. Ze zmywarki w końcu wyjmuje czyściutkie, błyszczące naczynia. Nie ma na nich smug ani nieprzyjemnego zapachu. Kapsułki domywają nawet największy brud. Najczęściej korzystam z programu eko i często kapsułki nie radzą sobie dobrze z rozpuszczeniem w tym trybie. Somat jednak radzi sobie z tym rewelacyjnie! Rewelacyjne jest również to, że kapsułki radzą sobie z każdym brudem- nawet tym zaschniętym, przez co nie muszę się martwić, kiedy zapomnę włączyć wieczorem zmywarkę- nawet jak naczynia postoją dwa dni to i tak mam pewność, że będą dobrze doczyszczone. Czyste są nie tylko naczynia, ale także zmywarka jest wręcz błyszcząca. Dodatkowy plus za to, że nie trzeba wyjmować kapsułek z folii. Będę do nich wracać.

Sonia | 2024-11-15 06:55:59 |

Ostatnio przetestowałam kapsułki do zmywarki Somat, które są reklamowane jako wyjątkowo skuteczne, nawet bez wcześniejszego spłukiwania naczyń, co było dla mnie dużym plusem. A jak moje pierwsze wrażenia i użytkowanie? :) Kapsułki przyszły w wygodnym opakowaniu z zamknięciem, co sprawia, że są łatwe do przechowywania i nie wietrzeją. Zauważyłam, że kapsułki są otoczone delikatną folią rozpuszczalną w wodzie, więc nie musiałam się martwić o rozpakowywanie ich przed każdym użyciem. Taki drobiazg, ale naprawdę wygodny. Efektywność czyszczenia Już po pierwszym cyklu byłam bardzo zadowolona. Użyłam ich na pełnym załadunku, w tym z garnkami i patelniami, które miały zaschnięte resztki jedzenia. Po zakończeniu mycia zauważyłam, że kapsułki doskonale sobie z nimi poradziły – wszystkie naczynia były czyste i lśniące, a co ważne, nie musiałam ich przepłukiwać przed włożeniem do zmywarki. To miło zaskakujące, zwłaszcza jeśli mam dużo rzeczy do mycia po większym obiedzie. Ochrona szkła i połysk Kolejny plus to fakt, że szklanki i kieliszki faktycznie wyglądały jak nowe. Kapsułki Somat mają specjalną formułę zapobiegającą matowieniu szkła, co zauważyłam po kilku użyciach – szkło pozostaje klarowne, bez smug, a stalowe garnki mają przyjemny połysk. Zauważyłam też, że na naczyniach nie ma białych osadów, co czasem zdarzało się przy innych produktach. Czy są jakieś wady? Dla mnie nie ma. Podsumowując, kapsułki do zmywarki Somat pozytywnie mnie zaskoczyły. Bardzo dobrze radzą sobie z usuwaniem trudnych zabrudzeń, sprawiają, że szkło wygląda na nowe, i oszczędzają mój czas, bo nie muszę wstępnie myć naczyń. Jeśli szukasz skutecznych kapsułek, które zapewnią świetne efekty, mogę je śmiało polecić – sama na pewno zostanę przy nich na dłużej!

Natalia | 2024-11-15 00:13:29 |

Kapsułki dobrze rozpuszczają się nawet przy krótkich cyklach mycia. Radzą sobie całkiem dobrze z zaschniętymi i brudnymi naczyniami. Po umyciu naczynia są lśniące i bez zacieków.

Barbara | 2024-11-14 22:17:46 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 są mega usuwają nawet największe zabrudzenia, radzą sobie z zaschnietymi zabrudzeniami, naczynia są pięknie czyste, kosta dobrze się rozpuszcza nie zostają żadne ślady na naczyniach. Po otwarciu w zmywarce bardzo ładnie pachnie co dla mnie jest mega na plusie. Jestem bardzo zadowolona z efektu, takich kapsułek szukałam. Zostaję przy nich na zawsze.

Ala | 2024-11-14 21:50:22 |

Kapsułki rewelacyjnie poradziły sobie nawet z przychnietymi zabrudzeniami na naczyniach. Choć bardzo tego nie lubię zostawiłam cześć talerzy na noc i włączyłam zmywarkę kolejnego dnia, dając zabrudzeniom czas, aby dobrze przyschly. Kapsułki poradziły sobie z nimi bez problemu. Nawet w programie Eco i szybkim nie było problemów z niedomytymi naczyniami. Naczynia wyglądały bardzo dobrze, były nablyszczone, bez zacieków i przede wszystkim krystalicznie czyste. Jak dla mnie to najlepsze kapsulki do zmywarki.

Krystyna | 2024-11-14 21:48:51 |

Kapsułki doskonale zmywają najbardziej tłuste, zaschnięte zabrudzone naczynia. Kapsułka dobrze się rozpuszcza i w zmywarce pozostawia przyjemny zapach. Naczynia są idealnie czyste, pozbawione smug i zacieków, ładnie błyszczą.

Patrycja | 2024-11-14 21:43:31 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 są świetne! Miałam okazję je wypróbować dzięki polki.pl. Zwykle ze względu na oszczędność czasu i wody myję naczynia w krótkich cyklach. Czasem używając innych kapsułek potrafiłam znaleźć resztki kapsułki w zmywarce lub ślady nierozpuszczanego detergentu na naczyniach. Kapsułki Somat kompletnie rozpuściły się podczas mycia i dodatkowo zostawiły naczynia czyste i lśniące. Poradziły sobie z talerzami, garnkami, patelnią, ale także delikatniejszym szkłem, jak kieliszki do wina. Kapsułki mają 5 kolorowych części, z których pewnie każda czyni coś ważnego – ale dla mnie najważniejsza jest zmywarka pełna czystych naczyń bez wysiłku, szybko i bez konieczności poprawiania. Polecam!

Natalia | 2024-11-14 15:56:43 |

Recenzja kapsułek Somat Excellence Premium 5w1 – moje doświadczenia. Od lat poszukiwałam idealnego środka do zmywarki, który poradzi sobie z każdym rodzajem zabrudzeń. Przyznam, że wypróbowałam wiele różnych kapsułek i proszków, aż w końcu zdecydowałam się na kapsułki Somat Excellence Premium 5w1, które obiecywały doskonałe rezultaty w każdym aspekcie. Czy rzeczywiście spełniają obietnice? Oto moje szczere spostrzeżenia. 1. Siła czyszczenia – prawdziwe 5w1? Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to wszechstronność działania kapsułek. Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 mają działać kompleksowo, łącząc pięć funkcji: usuwanie uporczywych zabrudzeń, odtłuszczanie, nabłyszczanie, ochrona szkła oraz ochrona srebra. Po kilku myciach zauważyłam, że rzeczywiście radzą sobie nawet z przypalonymi resztkami jedzenia i tłuszczem na naczyniach. Nawet bez dodatkowego płukania przed włożeniem do zmywarki, efekt był naprawdę zadowalający. 2. Nabłyszczanie naczyń – jak z reklamy Somat obiecuje intensywne nabłyszczanie, i muszę przyznać, że pod tym względem kapsułki mnie nie zawiodły. Szkło i porcelana wychodzą ze zmywarki lśniące, bez smug i zacieków. Nawet delikatne szklane kieliszki, które wcześniej często pozostawały matowe, teraz wyglądają, jakbym je polerowała ręcznie. 3. Ochrona szkła i srebra – idealne do delikatnych naczyń Mam kilka delikatnych naczyń ze szkła oraz srebrne sztućce, których zawsze trochę się obawiałam wkładać do zmywarki, by nie straciły swojego blasku. Kapsułki Somat Excellence Premium rzeczywiście świetnie chronią delikatne materiały. Srebrne sztućce po myciu były bez zarysowań, a szkło nie straciło przejrzystości – coś, co przy innych detergentach nie zawsze się udawało. 4. Łatwość użycia – kapsułki gotowe do akcji Każda kapsułka jest gotowa do użycia – wystarczy ją włożyć do pojemnika na detergent i gotowe. Nie muszę się martwić o dodawanie soli, nabłyszczacza czy dodatkowych płynów, co naprawdę oszczędza czas i ułatwia życie. 5. Wydajność i opłacalność – czy warto? Opakowanie 42 kapsułek wystarcza na dłużej, szczególnie przy codziennym użytkowaniu. Cena może wydawać się wyższa, ale biorąc pod uwagę, że w jednym produkcie mamy funkcję kilku środków, myślę, że jest to opłacalna inwestycja. Moja ocena końcowa Po kilku tygodniach używania Somat Excellence Premium 5w1 mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych środków do zmywarki, jakie miałam. Zdecydowanie spełnia obietnice producenta. Naczynia są czyste, lśniące i zadbane, a zmywanie stało się przyjemnością. Polecam każdemu, kto szuka niezawodnego produktu do codziennego użytku!

Aleksandra | 2024-11-14 15:48:13 |

Kapsułki przypadły mi bardzo do gustu. Zmywarke puszczam przynajmniej raz dziennie, ale często jest to nawet dwa lub trzy razy dziennie. Używam różnych programów, często też tych krótkich 30 minutowych. Kapsułki te bardzo dobrze sobie radziły na każdym programie. Dobrze domywały zanieczyszczenia, pozostawiając blask. Zmywały tez bialy osad i nalot, co często towarzyszyło mi wcześniej. Mam wrażenie jakby wpływały też na dalsze dbanie o zmywarkę i naczynia. Jestem zadowolona z kapsułek i na pewno skorzystam jeszcze nie raz z nich.

Adela | 2024-11-14 14:47:35 |

Kapsułki Somat są na piątkę z plusem. Spełniły moje oczekiwania. Nigdy wcześniej z nich nie korzystałam, ale teraz zacznę stosować na stałe. Naczynia są czyste, błyszczące, a zmywarka w należytym porządku. Polecę też je moim znajomym i rodzinie.

Bogumiła | 2024-11-14 14:38:30 |

Te kapsułki są rewelacyjne! Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie i radzą sobie z najgorszymi,zaschniętymi naczyniami. W moim domu ,aby zapełnić zmywarkę czasami potrzebujemy nawet 2 dni, ponieważ zazwyczaj przygotowujemy sobie tylko kolację,więc te naczyniami są naprawdę zaschnięte. Z Somatem to nie jest kłopot,radzi sobie nawet zmywając zaschnięte naczynia na programie Eco. Naczynia są domyte,błyszczące I nie zniszczone. Kapsułki posiadają intensywny cytrynowy zapach,który jeszcze czuć po wyjęciu naczyń ze zmywarki,dbają więc one nie tylko o moje naczynia,lecz również o żywotność zmywarki. Polecam

Sandra | 2024-11-14 14:22:52 |

Kapsułki Somat już po pierwszym myciu bardzo miło mnie zaskoczyły. Kapsułka jest łatwa w użyciu wystarczy wrzucić do odpowiedniego miejsca w zmywarce i gotowe. Po umyciu zauważyłam że wszytko jest idealnie domyte. Szklanki pięknie błyszczą i nie mają smug, a garnki są idealnie domyte. Nawet te, które czasami musiałam domywac ręcznie bo inne kapsułki sobie nie radziły za co ogromny plus i mniej pracy dla mnie. Zostały doczysczone Nawet te tak zwane trudne zabrudzenia - takie jak zaschnięte resztki jedzenia, itp. Ogromnym zaskoczeniem i plusem jest dla mnie cały czas stan zmywarki po zakończeniu mycia. Do tej pory dodatkowym zadaniem było dla mnie czysczenie zmywarki a tutaj duża niespodzianka, ponieważ zmywarka jest w świetnym stanie. Nie trzeba jej osobie myć. Jakby kapsułki nie myły tylko szklalnek, garnków i talerzy, ale również czyściły zmywarkę. Jestem tym zachwycona. Kapsułki całkowicie się rozpuszczają i nie pozostają żadne jej części. Nie brudzi szklanek i nie zostawia żadnych śladów i osadu.

Marta | 2024-11-14 13:59:05 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL na prawdę mi się sprawdziły w codziennym użytkowaniu. Przede wszystkim zniknął problematyczny nalot na szkle i przede wszystkim czarnych naczyniach. Zamiast tego naszynia ładnie błyszczą. Zauważyłam też znaczną poprawe zapachu jaki wydziela moja zmywarka, która nawiasem mówiąc też lśni czystością

Ada | 2024-11-14 13:35:16 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL to naprawdę fajne produkt który serdecznie polecam. Wypróbowałam go zarówno w niskich temperaturach i krótkim cyklu jaki w wyższych temperaturach W standardowej długości cyklu. W obu przypadkach tabletki sprawdziły się świetnie. Będę je używała systematycznie.

Izabela | 2024-11-14 13:30:24 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to prawdziwy hit, który zmienia zasady gry. Ich zaawansowana formuła sprawia, że zaschnięte zabrudzenia, nawet te stare do 72 godzin, nie stanowią już najmniejszego problemu. Co więcej, ich skuteczność nie zależy od temperatury — nawet na programie eco naczynia lśnią jak nigdy wcześniej. Kapsułki są łatwe w użyciu, a ich biodegradowalna folia gwarantuje, że cieszę się nie tylko doskonałymi wynikami, ale również mogę zadbać o naszą planetę!

Marianna | 2024-11-14 13:26:46 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL to świetny produkt godny polecenia. Zmywają nawet w niskich temperaturach bez wcześniejszego namaczania. Wszystko czyste i błyszczące. Jestem bardzo zadowolona z tego testu.

Halina | 2024-11-14 12:53:04 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to kapsułki idealne. Przede wszystkim naczynia umyte w zmywarce z wykorzystaniem tych kapsułek są idealnie domyte, bez jakichkolwiek zabrudzeń, a dodam fakt, że niektóre naczynia miały kilkudniowe zaschnięte zanieczyszczenia. Ponadto naczynia są błyszczące, pełne blasku, bez matowego osadu. Co ważne testowałam je na różnych programach zarówno na wyższych i niższych temperaturach, a także na dłuższych i krótszych programach i za każdym razem kapsułka się rozpuściła i naczynia były domyte i lśniące.

Milena | 2024-11-14 10:47:09 |

Stosowałam kapsułki Somat przez dwa tygodnie. Łącznie ze mną mieszka w mieszkaniu pięć osób i pies, więc używania naczyń i zmywania jest naprawdę dużo, zmywarka jest więc niezbędnym sprzętem w moim domu. Kapsułki spełniły moje oczekiwania i czystym sumieniem mogę je polecić każdej osobie, która chce mieć czyste i doczyszczone naczynia. Już zdążyłam polecić je swojej mamie, siostrze i przyjaciółkom. Produkt REWELACYJNY. Bez większego problemu usuwa zaschnięte zabrudzenia, które należą do opornych i ciężkich do odtajenia.Produkt dobrze sobie radził również z przypaleniami, usuwał jest bez trudu. Naczynia wyjeżdżały czyściutkie i błyszczące, bardzo miła odmiana po ostatnich preparatach. Stosowałam również krótkie cykle i niskie temperatury i super się doczyszczały, to jest ogromna zaleta tych kapsułek. Rozpuszczają się ekspresowo. Jeśli chodzi o naczynia delikatniejsze - jak szklane (kieliszki) dostały odpowiednią ochronę, naczynia były pozbawione osadu ani zacieków, miały bardzo gładką i nieskazitelną powierzchnię. Kapsułki Somat są świetnym, wydajnym i godnym polecenia produktem, które na pewno zagoszczą na dłużej w mojej kuchni. Kapsułki nie należą również do super drogich a to też jest znaczącą zaletą.

Justyna | 2024-11-14 10:22:56 |

Kapsułki zaskoczyły mnie mega pozytywnie, a to dlatego, że jak dotąd nie trafiłam na żadne, które uporały by się ze przypaleniem i zaschniętymi naczyniami. Moja zmywarka i naczynia je pokochała tak jak i ja. Nie pozostawiają naczyń brudnych, do tego otwierając zmywarkę unosi się miły świeży zapach.

Joanna | 2024-11-14 10:17:53 |

Te kapsułki to dla mnie hit! Bardzo ładnie rozpuszczają się i skutecznie myją naczynia - w szczególności domywają bardzo dobrze garnki i talerze po obiedzie. Są skuteczne w dłuższych jak i krótkich programach. Mieszkam wraz z ośmioma innymi domownikami w tym dziećmi i zmywarka u nas w domu jest włączana średnio 3-4 razy w ciągu dnia dlatego takie kapsułki ułatwiają mi życie kiedy to mam wszystko ładnie umyte i nie muszę wcześniej myć lub później domywać. Jak dla mnie super ! Najlepsze jakie do tej pory mogłam mieć!

Paweł | 2024-11-14 09:54:06 |

Zbieram zmywarkę przez cały dzień. Bywa że naczynia z rana zaschnięte i brudne czekają do wieczora. Zwykłe tabletki które stosowałam do tej pory nie zawsze sobie z tym radziły i musiałam wrzucać dwie. Lubiły się wtedy nie rozpuścić do końca i zostawić brzydkie zacieki. Kapsułka jest niesamowita. Rozpuszcza się całkowicie. a po otwarciu zmywarki czystość aż skrzypi. Wszystkie jest pięknie domyte, bez smug i zacieków. Różnica z tymi środkami które stosowałam do tej pory jest ogromna. Znajomi którym dałam próbki mówili to samo. Somat jest droższy ale warty tego żeby do niego dopłacić i cieszyć się mega czystymi naczyniami. Zapach też jest przyjemny.

Maria | 2024-11-14 09:28:55 |

Kapsułki do zmywarki zamknięte są w poręcznym opakowaniu , które po otwarciu dobrze się ponownie zamyka . Opakowanie jest duże , zawiera 42 kapsułki. Kapsułki doskonale się sprawdziły – poradziły sobie z zaschniętymi resztkami jedzenia , tłuszczem i to przy krótkich cyklach prania ( eco) Naczynia po wyjęciu były czyste , piękne błyszczały . Nie było żadnych zacieków , czy plam. Kapsułki łatwo się rozpuszczają , nie pozostają żadne nierozpuszczone resztki , są wydajne , jedna tabletka doskonale radzi sobie z całym wsadem brudnych naczyń. Kapsułki bardzo dobrze się sprawdziły – naczynia błyszczały , każdorazowo po ich użyciu.

Jadwiga | 2024-11-14 07:58:36 |

Miałam okazję przetestować kapsułki do zmywarek Somat Excellence Premium 5w1 i muszę przyznać, że ich skuteczność pozytywnie mnie zaskoczyła. Nawet przy trudnych zabrudzeniach, jak zaschnięte resztki jedzenia czy przypalenia, kapsułki radziły sobie znakomicie – większość naczyń wychodziła ze zmywarki idealnie czysta, co pozwoliło mi zaoszczędzić czas, który wcześniej musiałam poświęcać na namaczanie. Somat Excellence Premium ma dodatkowo funkcję nabłyszczania i ochrony szkła, co wyraźnie widać na szklankach i kieliszkach. Po umyciu są one lśniące i bez smug, a co najważniejsze – szkło nie matowieje nawet przy dłuższym użytkowaniu, co daje mi pewność, że są naprawdę chronione. Dodatkowym atutem jest przyjemny, świeży zapach, który pozostaje na naczyniach i wewnątrz zmywarki, chociaż nie jest on zbyt intensywny ani drażniący. Opakowanie zawiera 42 kapsułki, co przy codziennym używaniu wystarcza na dłużej, a przeliczając cenę na jedno mycie, jest to całkiem opłacalny zakup. Jednak kapsułki Somat to produkt z wyższej półki cenowej, więc dla osób szukających ekonomicznych rozwiązań może się wydawać nieco drogi.

Dominika | 2024-11-14 07:51:54 |

Miałam okazję przetestować kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 (opakowanie 42 sztuki), i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z efektów! Już po pierwszym myciu zauważyłam dużą różnicę w jakości czyszczenia w porównaniu z poprzednimi produktami, których używałam. Czystość naczyń Naczynia były nieskazitelnie czyste, nawet te, które wcześniej wymagały dodatkowego mycia lub namaczania, teraz wychodzą zmywarki bez żadnych plam czy tłustych śladów. Kapsułki radzą sobie doskonale z przypalonymi resztkami jedzenia i zaschniętymi plamami. Blask szkła i ochrona naczyń Zauważyłam także, że szkło po umyciu wygląda wyjątkowo dobrze – bez zacieków i mlecznego osadu. Somat zapewnia obiecaną ochronę naczyń i błyszczący efekt, co jest dla mnie dużym plusem, zwłaszcza że często myję delikatne szkło. Łatwość użycia i wydajność Kapsułki są wygodne w użyciu, nie muszę martwić się o dodawanie nabłyszczacza czy soli, bo kapsułki zawierają wszystko, czego potrzebuje zmywarka. Opakowanie 42 kapsułek jest także dość wydajne, więc starcza na dłużej. Podsumowanie Somat Excellence Premium 5w1 spełnia wszystkie moje oczekiwania, jeśli chodzi o czystość, ochronę naczyń i łatwość użytkowania. Dzięki temu produktowi mycie naczyń stało się naprawdę bezproblemowe. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka skutecznego środka do zmywarki!

Paulina | 2024-11-14 02:20:34 |

Kapsułki Somat naprawdę mnie zaskoczyły. Jeśli szukacie czegoś, co poradzi sobie nawet z największymi zabrudzeniami, to jest właśnie to. Nie raz zdarzało mi się, że chciałam uzbierać więcej naczyń w zmywarce, więc zostawiałam je tam na dwa dni zaschnięte, po czym wyjmując je nadal były brudne bo dawne kapsułki nie radziły sobie z tak zaschniętymi naczyniami i musiałam poprawiać ręcznie lub ponownie nastawiać zmywarkę. To wszystko zmieniło się dzięki Somat. Po wyjęciu naczyń ze zmywarki nie ma na nich żadnych smug, zacieków, a nawet przypalone resztki jedzenia są dosłownie wyczyszczone do zera. Bardzo podoba mi się też ich zapach – nie jest sztucznie intensywny, a sprawia, że wszystko pachnie świeżością. Co ważne, kapsułki rozpuszczają się całkowicie, nie ma po nich żadnych śladów czy resztek w zmywarce. Wydajność też zasługuje na pochwałę, bo opakowanie starcza na długo, więc wcale nie muszę ich tak często dokupywać. Jak dla mnie są po prostu idealne.

Weronika | 2024-11-14 00:02:17 |

W końcu cieszę się idealnie czystymi naczyniami nawet po krótkim cyklu mycia w zmywarce. Zabrudzenia nawet najbardziej zaschnięte znikają. Świetne kapsułki, na pewno zostaną ze mną na dłużej.

Edyta | 2024-11-13 23:51:45 |

Kapsułki Somat otrzymałam w celu przetestowania. W związku z tym, że mam 8 osobową rodzinę, brudnym naczyniom niema końca. Kapsułki pozytywnie mnie zaskoczyły. Pomimo, że nie używałam soli, naczynia były czystsze niż podczas stosowania dotychczasowych tabletek. Zauważyłam, że na filtrze osadza się mniej zanieczyszczeń powstałych na skutek rozpuszczanej folii zabezpieczającej kapsułkę. Nawet naczynie żaroodporne, które musiało czekać na swoją kolej do następnego dnia jest idealnie czyste. Sprawdzają się w krótkich cyklach, a więc w moim domu są niezastąpione. Zdarzyło się kilka kubków, które musiałam umyć ponownie ze względu na to, iż w środku znajdowały się pozostałości fusów, ale to takie epizody (przy tabletkach kraft to jest nagminne). Zmywarka też wygląda na idealnie czystą, więc czego chcieć więcej? Pomimo, iż są droższe niż dotychczas używane tabletki ich skuteczność i oszczędność czasu powoduje, że z pewnością sięgnę po nie ponownie. Zamiast 1 zmywania w długim cyklu 2 godziny 50 minut robię 2 zmywania w krótkich cyklach 58 minutowych, dzięki czemu w kuchni panuje porządek. Polecam

Cora | 2024-11-13 21:43:12 |

Używana dotychczas chemia nie radziła sobie z zabrudzeniami. Dzięki kapsułkom Somat Excellence Premium 5w1 moje naczynia w końcu dostały blasku. Otrzymane produkty są w stanie zwalczyć osad, zacieki i zabrudzenia dnia codziennego bez większego problemu. Dodatkowo działają nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach programu eco. Mega wszystkim polecam!

Magdalena | 2024-11-13 20:55:29 |

Kapsułki spełniły moje oczekiwania i bardzo mnie to cieszy bo właśnie takiego produktu poszukiwałam. Poradziły sobie z uporczywymi zabrudzeniami, są moim numer jeden.

Dominika | 2024-11-13 20:34:20 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to jedne z lepszych produktów, które miałem okazję testować w kategorii detergentów do zmywarek. Wyróżniają się przede wszystkim wygodą użytkowania – każda kapsułka jest gotowa do użycia, dzięki czemu nie trzeba się martwić o odmierzanie odpowiedniej ilości środka. Kapsułki są pakowane indywidualnie, co dodatkowo ułatwia ich stosowanie, a także chroni przed wilgocią i zapobiega zlepianiu się produktu. Najważniejsze jest jednak ich działanie. Somat Excellence radzi sobie świetnie zarówno z tłustymi naczyniami, jak i z zaschniętymi resztkami jedzenia, co w moim doświadczeniu nie zawsze jest normą wśród konkurencyjnych produktów. Po zakończonym cyklu zmywania naczynia są idealnie czyste i błyszczące, a szkło – bez smug. Co istotne, kapsułki zawierają środek nabłyszczający i sól, dzięki czemu oszczędzam na dodatkowych produktach, które są czasem potrzebne przy innych markach. Kolejną zaletą jest przyjemny, choć subtelny zapach, który nie pozostaje na naczyniach, ale skutecznie neutralizuje nieprzyjemne wonie w zmywarce. Kapsułki sprawdzają się również w krótszych cyklach zmywania, co doceniam w sytuacjach, gdy potrzebuję szybko mieć czyste naczynia. Wadą może być cena, która jest wyższa niż niektórych innych produktów dostępnych na rynku, ale według mnie kapsułki Somat Excellence są tego warte. W dłuższej perspektywie zauważyłem, że ich skuteczność pozwala na rzadsze powtarzanie zmywania i zmniejsza potrzebę dokupywania dodatkowych produktów do zmywarek

Katarzyna | 2024-11-13 20:15:43 |

Nigdy nie miałam okazji stosować kapsułek Somat a już kilka firm "przerobiłam" i przyznam szczerze, że dawno nie miałam tak dobrze umytych naczyń. Jestem zachwycona. Wszelkie zabrudzenia znikają, nawet te zaschnięte, szklanki są czyste, bez smug i zacieków. Szklane naczynia są wręcz przejrzyste a talerze, sztućce i inne super się błyszczą. Jak na ten moment kapsułki Somat pozostaną moimi ulubieńcami. Jestem wdzięczna, że miałam możliwość je wypróbować. Dziękuję

Ewa | 2024-11-13 19:57:48 |

Rewelacyjne kapsułki, świetnie domywają w wysokich jak i niskich temperaturach. Naczynia są czyściutkie bez pozostałości jedzenia i na dodatek nie ma przykrego zapachu ze zmywarki po zakończonym myciu. Wszystko pięknie się błyszczy nie pozostawiając zacieków. Po tylu latach stosowania różnych innych kapsułek już do nich nie wrócę i pozostanę przy Somacie

Sylwia | 2024-11-13 19:50:09 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL to mój produkt nr 1, moje naczynia idealnie błyszczą czystością, a wszystko bez namaczania, idealne! Na pewno to produkt, który będzie królował w moim domu!

Klaudia | 2024-11-13 19:50:00 |

Na początku muszę przyznać, że tabletki Somat pozytywnie mnie zaskoczyły. Ich mocne działanie zauważyłam już po pierwszym użyciu. W porównaniu do innych marek, które wcześniej testowałam, Somat skutecznie usuwał tłuszcz i przypalone resztki jedzenia, pozostawiając naczynia lśniące i wolne od smug. Tabletki są bardzo łatwe w użyciu – wystarczy umieścić jedną w przeznaczonej na to komorze w zmywarce. Od razu widać ich wysoką jakość, co potwierdza przyjemny zapach, który unosi się w trakcie cyklu zmywania. Co ważne, tabletki są również bardzo wydajne; jeden pakiet wystarczył mi na dłużej, niż się spodziewałam.

Agata | 2024-11-13 19:18:21 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to dla mnie prawdziwe odkrycie w codziennej kuchni! Po przetestowaniu ich przez kilka tygodni, mogę śmiało powiedzieć, że spełniają obietnice producenta. Pierwszy atut, który od razu zauważyłam, to ich wszechstronność. Te kapsułki skutecznie radzą sobie z różnorodnymi zabrudzeniami, a ich formuła 5w1 sprawia, że naczynia są nie tylko czyste, ale także lśniące. Nie muszę już martwić się o plamy po jedzeniu czy osad z kamienia.

monika | 2024-11-13 18:31:32 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to prawdziwy hit! Świetnie radzą sobie z uporczywymi zabrudzeniami, pozostawiając naczynia lśniąco czyste i bez smug. Dzięki funkcji 5w1 zmiękczają wodę, chronią szkło i nie wymagają dodatkowego nabłyszczacza. Działają nawet w krótkich programach – to wygoda i jakość w jednym!

Klaudia | 2024-11-13 18:17:24 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to świetny wybór do codziennego mycia naczyń. Radzą sobie z uporczywymi zabrudzeniami, usuwają tłuszcz i pozostawiają naczynia lśniące bez smug. Wygodna forma kapsułek sprawia, że nie muszę martwić się o dozowanie detergentu. Dodatkowo kapsułki działają skutecznie nawet w niskich temperaturach. Doceniam również brak intensywnego zapachu, co jest plusem dla wrażliwych osób. Używam ich regularnie i zauważyłam, że naczynia są czyste, a zmywarka pozostaje wolna od osadów. Polecam każdemu, kto szuka niezawodnego środka do zmywania!

Ola | 2024-11-13 18:11:37 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to niezawodny sposób na uzyskanie krystalicznie czystych naczyń bez śladu tłuszczu czy plam. Ich 5-funkcyjna formuła doskonale radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami, a naczynia wychodzą zmywarki bez smug i w pięknym blasku. Dzięki tym kapsułkom zmywanie jest nie tylko skuteczne, ale też szybkie i wygodne.

Monika | 2024-11-13 17:25:45 |

Choć do tej pory byłam zadowolona z produktów do zmywania, których używałam, kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 naprawdę mnie zachwyciły. Jako mama trójki dzieci, często spotykam się z zaschniętymi zabrudzeniami i trudnymi do usunięcia resztkami jedzenia, które czekają na mycie kilka godzin. Dzięki kapsułkom Somat Excellence problem ten przestał istnieć. Formuła kapsułek z łatwością poradziła sobie z zaschniętymi zabrudzeniami nawet po 72 godzinach, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Dużym plusem okazała się 5-komorowa struktura kapsułek, łącząca proszek i żele, które działają skutecznie nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach eco. Efekt? Idealnie czyste, błyszczące naczynia, które wyglądają jak nowe. Dodatkowo, biodegradowalna, wodorozpuszczalna folia to aspekt ekologiczny, który bardzo doceniam. Jestem pod wrażeniem skuteczności kapsułek i teraz nie wyobrażam sobie powrotu do poprzednich środków – efekty czystości są na wyższym poziomie!

Zdzisława | 2024-11-13 16:56:00 |

Somat Excellence Premium 5w1 przerosły moje oczekiwania, zostawiając naczynia lśniąco czyste i wolne od osadów po jedzeniu, bez konieczności wstępnego namaczania. Kapsułki mają moc skutecznego radzenia sobie z tłuszczem i przypaleniami, a jednocześnie są delikatne dla delikatnego szkła i porcelany. To zdecydowanie produkt premium, który zapewnia maksymalny efekt przy minimalnej pracy.

Malgorzata | 2024-11-13 16:55:35 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to innowacyjny produkt do zmywarek, który oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie mycia naczyń. Kapsułki są łatwe w użyciu – wystarczy umieścić je w komorze na detergent a zmywarka sama zajmie się resztą. Somat Excellence Premium jest skuteczny w usuwaniu trudnych zabrudzeń a jednocześnie dba o naczynia i szkło zapewniając im blask i czystość.

MONIKA | 2024-11-13 16:52:28 |

Nie spodziewałam się aż takiego efektu. Naczynia kompletnie zabrudzone, zaschnięte, z trudnymi do usunięcia przypaleniami - bez wcześniejszego namaczania, wyciągam ze zmywarki czyste, błyszczące i bez smug. Kapsułki bardzo dobrze się rozpuszczają, doskonale sprawdzają się w niskich temperaturach i krótkich cyklach programu eco. Kapsułki zapewniają idealny połysk, ochronę naczyń, szkła oraz zmywarki.

Ewa | 2024-11-13 15:44:37 |

Zazwyczaj w pośpiechu wybieram krótki cykl w zmywarce, który trwa ok 30min i niestety wiele razy moim problemem była nie do końca rozpuszczona kapsułka no i oczywiście brudne naczynia. Te kapsułki 5w1 faktycznie idealnie domyją nawet zaschnięty brudów krótkim cyklu, brak osadu i chemicznego zapachu na naczyniach. Próbowałam je w krótkim jak i dłuższym cyklu zmywania i kapsułka za każdym razem była cała rozpuszczona. Próbowałam kapsułek bez użycia nabłyszczacza i również bez niego szklanki miały ładny blask i zero zacieków. Z pewnością są to lepsze kapsułki niż klasyczne z biedronki, które dotychczas zazwyczaj kupowałam. Cenowo również bardzo przystępnie w stosunku do jakości i efektu na naczyniach.

Klaudia | 2024-11-13 15:40:05 |

Kapsułka usunie nawet najbardziej uporczywy brud na naczyniach. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Używając kapsułki nie martwiłam się o moje naczynia. Z czystym sumieniem mogę polecić kapsułki Somat

Dorota | 2024-11-13 15:16:35 |

Tabletki do zmywarki SOMAT okazały się jednymi z najlepszych, jakie do tej pory stosowałam! Ich intensywne działanie czyszczące naprawdę robi różnicę, szczególnie w przypadku uporczywych zabrudzeń, z którymi zwykłe środki sobie nie radziły. Używałam ich na naczyniach zabrudzonych przypalonym jedzeniem i wysuszoną owsianką, które zwykle wymagają wstępnego namaczania – tym razem nie było to jednak konieczne! Dodatkowym atutem jest wygoda ich stosowania. Dzięki rozpuszczalnej powłoce, nie trzeba otwierać tabletki przed użyciem, co oszczędza czas i sprawia, że korzystanie z nich jest jeszcze łatwiejsze. Jedna tabletka na jeden cykl całkowicie wystarcza, by naczynia były czyste, bez żadnych smug i resztek jedzenia. Podsumowując, SOMAT oferuje świetne, wydajne tabletki, które spełniają swoją rolę nawet przy trudnych zabrudzeniach. To jedne z najlepszych tabletek, jakie miałam okazję wypróbować i z pewnością będę do nich wracać!

Agnieszka | 2024-11-13 14:57:31 |

Jak kazda Pani domu zdarza mi sie miec w zlewie zaschniete naczynia czy nawet przypalone. Czesto niestety tego typu produkty sa ciezkie do umycia bez wczesniejszego namaczania. Tutaj na pomoc przyszły mi kapsulki od Somat 5w1, ktore swietnie sobie z tym poradzily. Nie pozostawily zabrudzen, nawet przypalone i zaschniete zabrudzenia zostaly doszczetnie wyczyszczone. Sama bylam w szoku. Co wiecej naczynia byly lsniace i bez smug. Jestem bardzo zadowolona z efektow mycia z kapsulkami od Somat zwlaszcza, ze to byl pierwszy raz jesli chodzi o moja zmywarke z marka Somat.

Milena | 2024-11-13 14:47:10 |

Od 2 tygodni testuję zestaw Somat do zmywarki w ramach Klubu Polki Rekomendują i jestem naprawdę zadowolona. Kapsułki bez problemu się rozpuszczają, nawet w krótkim cyklu i w cyklu eko przy niższej temperaturze. Nic nie muszę wcześniej namaczać, ani myć 2 razy. Wcześniej używałam tylko produktów konkurencyjnej marki, teraz muszę się zastanowić nad kolejnym zakupem 😉 polecam wypróbować, warto 😀

Angelika | 2024-11-13 14:17:59 |

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek Somat Excellence Premium 5w1. To produkt, który naprawdę ułatwił mi mycie naczyń. Opakowanie zawiera 42 kapsułki, co sprawia, że są bardzo wydajne. Każda kapsułka skutecznie usuwa tłuszcz i resztki jedzenia, a naczynia po zmywaniu są idealnie czyste i błyszczące. Formuła 5w1 działa świetnie – naczynia nie mają smug, a szkło i porcelana są odpowiednio chronione. Przyjemny świeży zapach sprawia, że mycie naczyń staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Zdecydowanie polecam kapsułki Somat każdemu, kto chce cieszyć się czystymi naczyniami bez wysiłku. To zdecydowany hit w mojej kuchni!

Natalia | 2024-11-13 14:16:27 |

Jestem pozytywnie zaskoczona ponieważ kapsułki bez problemu rozpuszczają się nawet w krótkich cyklach i niższej temperaturze, co w przypadku innych firm nie zawsze się zdarzało pomimo obietnic. Kapsułki dobrze radzą sobie z usuwaniem zabrudzeń nawet tych zaschniętych czy przypalonych więc dla mnie od teraz są numerem 1! Czasami zdarza mi się zostawić brudne naczynia lub zapomnieć włączyć zmywarkę, a dzięki kapsułkom Somat nie muszę się martwić.

Justyna | 2024-11-13 13:51:40 |

Kapsułki Somat Excellent Premium 5w1 to praktyczne i skuteczne rozwiązanie do zmywarki, które radzi sobie nawet z uporczywymi zabrudzeniami. Dzięki pięciu funkcjom w jednym produkcie, kapsułki nie tylko myją, ale również nabłyszczają, chronią przed osadami i zapobiegają gromadzeniu się kamienia. Naczynia po myciu są lśniące i pozbawione smug, co eliminuje potrzebę dodatkowego polerowania. Produkt jest wygodny w użyciu i pozwala zaoszczędzić czas, oferując wysoką jakość mycia w jednej kapsułce.

Sandra | 2024-11-13 13:45:16 |

Kapsułki somat miałam okazję stosować pierwszy raz jako iż do tej pory głównie używałam finisha. I o dziwo jestem mega zaskoczona, po pierwsze tabletka fajnie się rozpuszcza i ma ładny zapach, naczynia były bardzo dobrze domyte, nawet jakieś naczynia żaroodporne z zaschnietymi resztkami. Do tego lubię kapsułki które nie są pakowane w dodatkowe papierki xD na tyle są fajne jakościowo i cenowo że na pewno do nich wrócę.

Edyta | 2024-11-13 13:19:17 |

Kapsułki spełniły wszelkie moje oczekiwania. Działają w bardzo skoncentrowany sposób, dokładnie domywają naczynia nawet w krótkich cyklach, zapewniają połysk. Bardzo mi się podoba, że usuwają nawet przyschnięte zabrudzenia, bez namaczania. Będę z nich dalej korzystać, najlepsze jakie miałam dotychczas kapsułki od Somat!

Aleksandra | 2024-11-13 13:10:58 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL to moje ulubione kapsułki. Są skuteczne ponieważ usuwają nawet przyschnięty brud oraz działają w niskich temperaturach i krótkich cyklach programu eco. Naczynia błyszczą, ja odpoczywam podczas kiedy zmywarki i kapsułki somat domywają naczynia.

Marta | 2024-11-13 13:10:54 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to prawdziwe wsparcie w walce z trudnymi zabrudzeniami na naczyniach – usuwają tłuszcz, przypalenia i nadają piękny blask bez potrzeby dodatkowego polerowania. Po ich użyciu wszystko, od szklanek po garnki, wygląda jak nowe, bez żadnych smug czy zacieków. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie perfekcyjną czystość przy minimalnym wysiłku.

Tatsiana | 2024-11-13 12:47:02 |

Kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 to moje odkrycie! Doskonale radzą sobie nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami, w tym z tłuszczem i zaschniętymi resztkami jedzenia. Jakość czyszczenia jest imponująca: naczynia są błyszczące, bez smug i plam. Zapach po myciu jest neutralny, przyjemny i nie pozostaje na naczyniach, co jest dla mnie bardzo ważne. Wcześniej używałam kapsułek Finish, ale Somat zdecydowanie bardziej mi się podoba — pod względem efektów i wygody są bezkonkurencyjne. Dodatkowo, opakowanie 42 kapsułek czyni je bardzo korzystnymi cenowo. Polecam wszystkim, którzy cenią sobie czas i chcą perfekcyjnie czystych naczyń!

Katarzyna | 2024-11-13 12:45:35 |

Kapsułki są rewelacyjne, domywaja każdy brud nawet ten zaschnięty i kilkudniowy. Tabletki bardzo dobrze się rozpuszczają i zostawiają delikatny zapach w zmywarce. Po ich użyciu zmywarka jest bardzo czysta.

Dorota | 2024-11-13 12:27:03 |

Kapsułki Somat Excelkence Premium 5 w1 42 WL spełniły moje oczekiwania. Nareszcie naczynia są dobrze domyte z wszelkich zabrudzeń i pięknie błyszczące. Kapsułki pomagają skuteczne uporać się z zaschniętymi, trudnymi do usunięcia zabrudzeniami, zapewniając przy tym, efekt czystych oraz błyszczących naczyń. Świetnie radzą sobie także z usuwaniem przypaleń. Kapsułki szybko się rozpuszczają. Produkt jest skuteczny nawet przy myciu naczyń w niskich temperaturach, jak i przy ustawieniu krótkiego cyklu programu Eco.Na pewno kupię te kapsułki jeszcze nie raz. Polecam wypróbować i samemu ocenić ich skuteczność.

Daria | 2024-11-13 12:22:43 |

Kapsułki do zmywarki Somat Excellence Premium 5w1 są większe niż kapsułki z innych firm, których miałam okazję używać. Kapsułki bardzo dobrze domywają naczynia, nawet testowałam na mocno zabrudzonych i zaschniętych naczyniach i wszystko zeszło. Kapsułki rozpuszczają się w niskich temperaturach oraz trybach eko. Naczynia po wyjęciu z zmywarki są błyszczące, lśniące nie ma pozostawionego osadu co często mi się zdarzało przy używaniu kapsułek innych firm. Szczerze bardzo polecam są to najlepsze kapsułki jakie miałam okazję używać.

Mariola | 2024-11-13 12:14:31 |

Niedomyte naczynia i osad na nich w moim domu już przeszłość. Denerwowało mnie to gdy po zakończonym zmywaniu wyciągałam ze zmywarki niedokładnie umyte naczynia, matowe szkło i osad na naczyniach. Musiałam poprawiać i domywać ręcznie co generowało dużo większe zużycie wody. Tabletki Somat domywają najbardziej zabrudzone naczynia nawet w krótkich cyklach. Kapsułka dokładnie się rozpuszcza i zostaje cała wykorzystana przez co zmywanie jest naprawdę skuteczne. Zabrudzenia znikają już w krótszych programach co dla mnie jest bardzo ważne bo chcę być eko. Hitem jest to że kapsułki domywają nawet zaschnięte resztki jedzenia, są turbo skuteczne a także dbają o szkło i o zmywarkę. To skuteczność i delikatność w jednym. Nabłyszczasz Somat nadaje piękny połysk naczyniom, zmiękcza wodę, likwiduje osady i zacieki. Przyspiesza także schniecie naczyń po zakończonym zmywaniu. Już nie wrócę do innych środków zmywających. To hit!

Aneta | 2024-11-13 12:08:35 |

Kapsułki łączą w sobie aż pięć funkcji: mycie, nabłyszczanie, usuwanie tłuszczu, ochronę szkła oraz ochronę zmywarki. Kapsułki pomagają utrzymać zmywarkę w czystości, gdyż zapobiegają osadzaniu się kamienia. Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę i uruchomić zmywarkę, a gdy skończy się cykl mamy skutecznie usunięte nawet zaschnięte zabrudzenia i lśniące naczynia. Dodatkowo można zaoszczędzić wodę i do 20 % energii, używając programu eco z niską temperaturą mycia lub krótkiego programu z niską temperaturą mycia, jednocześnie uzyskując doskonałą czystość i połysk. Somat Excellence Premium 5w1 to idealny wybór dla osób, które szukają wygodnego i skutecznego sposobu na mycie naczyń w zmywarce, gdyż zapewniają kompleksowe czyszczenie i pozostawiają błyszczące naczynia.

Opinie nt. nabłyszczacza Somat

Patrycja | 2024-11-19 18:23:35 |

Nabłyszczacz somat testowałam w z różnymi środkami do mycia. Z tabletkami i kapsułkami finish oraz z kapsułkami somat. Przy tabletkach w ogóle nie widziałam różnicy między tym nabłyszczaczem a jakimś zwykłym z lidla za 5 zł. Z kapsułkami finish widziałam już jakąś różnicę ale też nie jakąś spektakularną. Z kapsułkami somat natomiast widziałam ogromną różnicę. Nawet szklanki które były zmatowione już dłuższy czas, po kilku myciach pod rząd w duecie kapsułki i nabłyszczacz somat doczyściły i wrócił blask. Może nie taki spektakularny jak przy nowych ale jednak zniknęło zmatowienie i zmętnienie szkła. Na plus na pewno również to, że nie zostają na naczyniach zacieki po tym duecie. Na pewno kupie jeśli będę używała w duecie z kapsułkami. Sam z innymi środkami myjącymi aż tak spektaktulatnego efektu nie daje.

Justyna | 2024-11-19 10:43:53 |

kapsułki Somat Excellence Premium 5w1 42WL jak i nabłyszczacz Somat sprawdziły się u mnie znakomicie! Kapsułki doskonale radzą sobie nawet z zaschniętymi zabrudzeniami, a nawet przypaleniami pozostawiając naczynia nieskazitelnie czyste. Świetnie sobie radzą nawet w krótkich cyklach myciach. Podczas mycia kapsułki również dbają o zmywarkę,. pozostawiając ją czystą i pachnąca. Nabłyszczacz pozostawia naczynia błyszczące, bez zacieków oraz sprawia, że schną szybciej nawet w zamkniętej zmywarce po skończonym cyklu. Jestem bardzo zadowolona z efektów jakie są po użyciu tych produktów.

Natalia | 2024-11-19 09:57:13 |

Nabłyszczacz to produkt, który z pewnością warto rozważyć, jeśli zależy nam na uzyskaniu idealnego połysku naczyń po zmywaniu. Przede wszystkim, jego działanie jest naprawdę skuteczne. Naczynia są błyszczące i wolne od smug. Zauważyłam, że produkt doskonale radzi sobie z resztkami detergentów, co przekłada się na lepszy wygląd mytych naczyń. Kolejnym plusem jest łatwość użycia. Nabłyszczacz wystarczy dodać do odpowiedniego pojemnika w zmywarce, a jego działanie jest automatyczne. To duża oszczędność czasu, a zarazem pewność, że naczynia będą wyglądały świetnie. Produkt nie tylko poprawia estetykę, ale także zapobiega odkładaniu się kamienia na naczyniach oraz w samej zmywarce. To istotna zaleta, zwłaszcza w rejonach z twardą wodą. Jego łatwość użycia i funkcjonalność sprawiają, że jest to doskonały wybór dla osób, które chcą uzyskać maksymalny efekt czystości i połysku. Zdecydowanie polecam!

Klaudia | 2024-11-19 09:42:31 |

Nabłyszczacz spełnia swoją rolę. Jest wydajny, naczynia po wyjęciu nie mają zacieków, pięknie błyszczą. Nie pozostawia osadów. Ma bardzo wygodne opakowanie.

Eliza | 2024-11-18 13:08:17 |

Nabłyszczacz Somat to produkt, który z pewnością zasługuje na uwagę każdej osoby posiadającej zmywarkę. Przede wszystkim, po każdym cyklu zmywania naczynia są idealnie błyszczące, bez smug i zacieków, co sprawia, że wyglądają jak nowe. Jednym z największych atutów tego nabłyszczacza jest jego skuteczność w eliminacji kropli wody, co zapobiega ich osadzaniu się na naczyniach. Dzięki temu, nawet po użyciu zmywarki, naczynia są suche i gotowe do użycia, co znacznie ułatwia codzienne życie. Warto również zaznaczyć, że nabłyszczacz Somat pomaga w utrzymaniu naczynia w lepszej kondycji. Nie tylko nadaje im blask, ale także chroni przed osadzaniem się kamienia i innych zanieczyszczeń, co może wydłużyć żywotność. Używając go, można cieszyć się idealnie czystymi i błyszczącymi naczyniami bez zbędnego wysiłku.

Izabela | 2024-11-18 06:58:18 |

Naczynia mają piękny połysk. Szczególnie szkło po wyjęciu już chce się używać. Szklanki beż szarych nalotów. Talerze bez zacieków. Stalowe garnki nawet te starsze odzyskały blask. Gumowe lub z tworzywa części i uchwyty nie przylepiaja sie do dloni. Zmywarka wewnątrz też bardzo zyskała na wyglądzie, jest lsniaca i czysta. Zapach bardzo przyjemny. Śmiało mogę powiedzieć,że jest to jeden z najlepszych nabłyszczaczy jaki używaliśmy. Nie będę już go omijać w sklepach. Dziękuję za ten produkt.

Kasia | 2024-11-17 23:13:46 |

W końcu znalazłam produkt który pozwolił mi zapomnieć o zaciekach i cieszyć się błyszczącymi naczyniami. Produkty wyglądają naprawdę świetnie i nie muszę o nie dodatkowo dbać jak to bywało wcześniej w przypadku szklanych naczyń. Teraz wyciągam ze zmywarki szkło które jest idealnie doczyszczone.

Laura | 2024-11-17 23:08:09 |

Po długim czasie korzystania z różnych nabłyszczaczy postanowiłam wypróbować nabłyszczacz Somat, który obiecuje nieskazitelny połysk i eliminację zacieków. Jako dość wymagająca osoba, oczekuję od takich produktów przede wszystkim skuteczności, ale również delikatności wobec naczyń i łatwości stosowania. Pierwszą rzeczą, która przyciąga uwagę, jest widoczna różnica w wyglądzie naczyń. Po zastosowaniu nabłyszczacza Somat naczynia, szczególnie szklane kieliszki i talerze, wychodzą ze zmywarki idealnie lśniące. Nie zauważyłam smug ani zacieków, co jest częstym problemem w przypadku twardej wody. Nawet plastikowe pojemniki, które często wyglądają matowo po myciu, zyskały subtelny połysk i świeżość. Nabłyszczacz jest bardzo prosty w użyciu – wystarczy uzupełnić dozownik nabłyszczacza w zmywarce, a reszta dzieje się automatycznie. Produkt ma odpowiednią konsystencję, nie rozlewa się i łatwo wypełnia komorę. Zauważyłam, że jedno uzupełnienie starcza na wiele cykli, co czyni go wygodnym i wydajnym. Jedną z rzeczy, które doceniam w tym nabłyszczaczu, jest jego delikatność. Szkło wygląda jak nowe, bez ryzyka zmatowienia czy mikrozarysowań. Metalowe sztućce pozostają błyszczące i nie mają śladów korozji. Zmywarka również zachowuje świeży zapach i czystość – brak osadów czy nieprzyjemnych zapachów. Sam nabłyszczacz ma delikatny i przyjemny zapach, który jednak nie przenosi się na naczynia, co dla mnie jest ogromnym plusem. Dzięki temu nawet najbardziej wrażliwi użytkownicy nie muszą się martwić o ewentualne zmiany smaku potraw czy napojów. Pod względem kosztów produkt plasuje się w średnim przedziale cenowym, ale dzięki wysokiej wydajności jest to inwestycja, która się opłaca. Nie muszę stosować dodatkowych produktów, aby poprawić wygląd naczyń, więc finalnie oszczędzam. Nabłyszczacz Somat okazał się strzałem w dziesiątkę. Jego działanie jest widoczne już po pierwszym użyciu – naczynia są lśniące, bez smug i zacieków, a sam proces użytkowania jest prosty i wygodny. Produkt szczególnie polecam osobom, które mają twardą wodę lub szukają rozwiązania, które kompleksowo zadba o ich naczynia i zmywarkę. Dla mnie to obowiązkowy element w codziennej pielęgnacji naczyń.

Agata | 2024-11-17 22:30:27 |

Somat nabłyszczacz? Jak to nablyszczacz- bez problemu spełnił swoja rolę i moje oczekiwania,które były tutaj pewne w 100%- brak zacieków,brak osadu,czyli to co nablyszczacz powinien czynić najbardziej :) Jestem jak najbardziej na tak,uzywam od lat i zawsze z powodzeniem. Do teho mam wrażenie,że szkło z nabłyszczaczem Somat jest jakby "zaopiekowane" i trwalsze po użyciu w zmywarce. Tak trzymać! Podsumowując- Somat to jest gość,będzie dobrym i niezastąpionym pomocnikiem w kuchni. Ilość brudnych talerzy,szklanek czy garnków jest dla niegi wyzwaniem,z którego wychodzi bez szwanku,a błysk to jego wizytówka!

Anetta | 2024-11-17 19:00:25 |

Już po pierwszym użyciu zauważyłam, że naczynia wychodzą ze zmywarki nie tylko idealnie czyste, ale również niesamowicie lśniące. Szkło wygląda jak nowe, bez smug czy zacieków, co jest dla mnie ogromnym plusem. Jego formuła sprawia, że woda spływa z naczyń szybciej, co przyspiesza proces schnięcia. Doceniam również to, że zapobiega osadzaniu się kamienia, co dodatkowo chroni zmywarkę i wydłuża jej żywotność. Duża pojemność opakowania sprawia, że starcza na dłużej, co jest ekonomiczne i wygodne.

Monika | 2024-11-17 18:25:05 |

Jeżeli chodzi o nabłyszczacz Somat, który dostałam do testowania to mogę zdecydowanie uznać ,że jest to bardzo ciekawy i skuteczny produkt. Jest bezzapachowy,bardzo dobrze nabłyszcza naczynia. Na naczyniach nie pozostają ślady osadu. Produkt jest dość wydajny i w połączeniu z kapsułkami daję świetne efekty.

Viktoryia | 2024-11-17 14:29:09 |

Nabłyszczacz Somat 500 ml to świetny produkt, który naprawdę poprawia wygląd naczyń po zmywaniu. Po jego użyciu szkło wygląda jak nowe – bez smug i zacieków. Zauważyłem również, że naczynia schną szybciej, co jest dużym plusem. Produkt jest wydajny i łatwy w aplikacji dzięki czytelnym oznaczeniom na zmywarce. Cena jest przystępna, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakość. Niestety, produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być mniej odpowiednie dla osób preferujących bardziej ekologiczne rozwiązania. Mimo to, dla perfekcyjnego połysku jest niezastąpiony. Polecam go każdemu, kto chce mieć idealnie czyste i błyszczące naczynia!

Danka | 2024-11-17 13:07:17 |

Choć spora część kapsułek myjących ma niby już zawarty środek nabłyszczający to wiem z doświadczenia, że zupełnie inaczej naczynia wyglądają kiedy używamy jeszcze do osobno. Ten od Somat jest wydajny i na prawdę widać różnice. Naczynia są błyszczące, nie ma mowy o smugach. Mam wrażenie, że też szybciej schną. Polecam!

Gabriela | 2024-11-17 11:07:53 |

Nabłyszczacz Somat spełnił moje oczekiwania, ale jednak myślałam, że nie będzie powodował zacieków na garnkach. Niestety je zostawia. Więc tutaj spory minus dla tego produktu. Jednakże np. szklanki są ładnie domyte i błyszczące tak samo jak sztućce. Dodatkowy plus za zapach. Chyba muszę pogodzić się z tym, że niektóre garnki po prostu będę myć ręcznie.

Marta | 2024-11-17 09:55:08 |

Nabłyszczacz dobrze poradził sobie z nabłyszczaniem naczyń. Nie było na nich osadu. Były ładnie błyszczące i nie zauważyłam zacieków na szklankach. To najlepszy nabłyszczacz jaki miałam i wrócę do niego. Polecam dla każdego.

Iwona | 2024-11-17 08:57:41 |

Nabłyszczacz Somat nadaje naczyniom i szklankom idealny błysk. Zapobiega powstawaniu zacieków i osadu. Wszystko lśni. Świetnie się spisuje. Polecam!

Iwona | 2024-11-17 08:53:36 |

Nabłyszczacz Somat jest w wygodniej butelce że specjalną końcówką na korku, która ułatwia uzupełnianie go w zmywarce. Nabłyszczacz zapobiega powstawaniu na naczyniach osadu i zacieków. Sprawia, że wszystko lśni, a w szczególności szklanki, kieliszki i inne szklane naczynia.

Iwona | 2024-11-17 06:59:46 |

Poręczne i wygodne opakowanie.Przyjemny zapach. Zarówno na naczyniach jak i szkle widać blask. Nie pozostają rzadne zacieki. Nie ma też osadu.Nie trzeba przecierać ściereczką jak to u mnie nieraz bywało. Jestem zadowolona z nabłyszcza Somat i polecam.

Aleksandra | 2024-11-16 21:10:24 |

Do tej pory rzadko korzystałam z nabłyszczacza do zmywarki. Te dyskontowe, po które najczęściej siegałam, nie robiły praktycznie nic. Naczynia były matowe - szczególnie szklanki i kieliszki, więc nie raz musiałam domywać je w rękach, aby przywrócić im blask. Uznałam więc, że jest to zbędny produkt... jak bardzo się myliłam! :) Bardzo się cieszę, że mogłam poznać nabłyszczacz Somat dzięki Polki.pl Rekomendują. Nabłyszczacz, podobnie jak kapsułki - także spisał się na medal. Wyraźnie chroni szkło, przyspiesza proces suszenia oraz zapewnia naczyniom niesamowity blask - jak z reklamy :) Jednocześnie zapobiega powstawaniu nieestetycznych zacieków na szkle oraz co gorsza - kamienia. Jest wydajny i wystarcza na długi czas. Rewelacyjny produkt. Czy kupię ponownie? Już kupiłam... Zaopatrzyłam się w większe opakowanie, ponieważ tak wychodziło korzystniej cenowo. I jestem zadowolona jak nigdy wcześniej. Mieć takie czyste, błyszczące naczynia to fantastyczna sprawa :) Nawet zwykła woda smakuje w nich lepiej!

Klaudia | 2024-11-16 19:40:34 |

Większość nabłyszczaczy jest nimi tylko z nazwy. Produkt od Somat naprawdę nadaje naczyniom wyjątkowy blask. Nie ma na nich zacieków i mają przyjemny zapach. Moim zdaniem szybciej również wysychają. Najlepiej widać to na plastikowych pojemnikach. Na naczyniach nie ma również żadnego osadu! To naprawdę strzał w 10! Na pewno zostanie w mojej kuchni Na długo ;)

Ksenia | 2024-11-16 19:33:15 |

Powtórzę się ale tak jak napisała wyżej jest to najlepszy nabłyszczacz na rynku. Moje kieliszki nigdy tak nie lśniły a sztućców w końcu nie muszę polerować. Polecam każdemu kto chce się pokazać na przyjęciu z jak najlepszej strony i zabłysnąć pięknie błyszczącymi naczyniami i sztućcami. Ze mną ten nabłyszczacz zostaje na dłużej zwłaszcza że ma rewelacyjną cenę bo kupiłam sobie już nowe opakowanie.

Emilia | 2024-11-16 19:20:41 |

Nabłyszczacz Somat 500 ml w 100% zaspokoił me oczekiwania. Jest wydajny, cudownie nabłyszcza naczynia nie powodując smug. Najlepszy jaki do tej pory miałam sposobność stosować. Mega produkt!.

Agnieszka | 2024-11-16 15:16:16 |

Nabłyszczacz Somat - płyn o pojemności 500 ml.ma ładną, zgrabną butelkę,graficznie pasującą do kapsułek.Dobrze się go dozuje, gdyż na końcu ma taki “dziubek”.Płyn dobrze czyści, nie ma smug po jego zastosowaniu.Fajnie nabłyszcza kieliszki.Nie znalazłam żadnych zacieków. Używając ten zestaw mam pewność,że nie zaskoczą mnie żadne”przykre” niespodzianki.Mogę ze spokojną głową przy gościach wyciągać brakującą szklankę bez obawy,że będą smugi.Jakość życia pod tym względem bardzo mi się poprawiła..

Karolina | 2024-11-16 13:24:13 |

Somat nabłyszczacz zapewnia naczyniom wyjątkowy połysk, zapobiega osadom z wody i smugom, skutecznie wspomagając działanie tabletek do zmywarki. Charakteryzuje się świetnym i skutecznym działaniem.

Anna | 2024-11-16 12:31:54 |

Nabłyszczacz Somat totalnie dał moim naczyniom drugie życie. Po każdym cyklu zmywania są idealnie czyste i błyszczą jak nowe. Produkt doskonale radzi sobie z usuwaniem zacieków i pozostawia delikatny zapach. Opakowanie jest poręczne i ułatwia dozowanie. Jestem bardzo zadowolona z efektów.

Katarzyna | 2024-11-16 11:47:46 |

Miałam okazję przetestować Nabłyszczacz Somat. Nabłyszczacz jest bezbarwny i ma przyjemny zapach. Dzięki niemu naczynia po umyciu lśniły i nie było na nich zacieków. Nabłyszczacz chronił moje naczynia przed powstawaniem osadów. Dzięki specjalnej formule nabłyszczacz chroni szkło podczas zmywania, przedłużając jego żywotność. Zawiera specjalną formułę Drying booster, która przyśpiesza schnięcie naczyń, lecz nie zauważyłam tego efektu na swoich. Opakowanie 500 ml jest bardzo wydajne i wystarczy na wiele użyć. Dzięki wygodnemu korkowi łatwo było go dozować. Podsumowując jestem zadowolona z tego produktu, gdyż spełnił on moje oczekiwania.

Małgorzata | 2024-11-16 08:21:47 |

Naczynia po myciu są błyszczące, szczególnie dobrze prezentuje się efekt w przypadku szkła. Nie pozostaje na nich żaden nalot i nie są takie szarawe,matowe

Andżelika | 2024-11-15 21:17:46 |

Nabłyszczacz od Somat jak sama nazwa wskazuje nabłyszcza naczynia. Dobrze sobie radzi w niskich temperaturach tak samo jak tabletki do zmywarki. Naczynia się błyszczą i nie ma na nich zacieków, co bardzo pulsuje bo mam fioła na tym punkcie. Somat zostanie ze mną na dłużej.

Małgorzata | 2024-11-15 20:54:10 |

Płyn charakteryzuje się dużą wydajnością. Zauważyłam, że niewielka ilość płynu wystarcza na dłużej, co czyni go bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Jest to dla mnie istotna jego zaleta przy regularnym korzystaniu ze zmywarki. Somat nabłyszczający płyn nadaje moim szklanym przedmiotom i naczyniom wspaniały połysk przy każdym myciu. Nasza woda jest twarda, zawiera wapno, które powoduje pozostałości na naczyniach i w zmywarce. To produkt, który nadaje moim naczyniom połysk, chroni je przed zaciekami. Po wyjęciu ze zmywarki szklanek już nie muszę ich polerować.

ANNA | 2024-11-15 20:19:32 |

Świetny nabłyszczacz! Po użyciu Somat mam w końcu piękne, lśniące szkło po wyciągnięciu ze zmywarki. Produkty myte z jego użyciem są wolne od zacieków i smug, a naczynia wyglądają jak nowe. Nabłyszczacz działa skutecznie, nadając blasku nie tylko szklankom, ale także talerzom i sztućcom. Dodatkowo, ma przyjemny zapach. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą, by ich naczynia były nie tylko czyste, ale i estetyczne. Zdecydowanie polecam!

Marta | 2024-11-15 20:19:29 |

Nabłyszczacz Somat to doskonałe uzupełnienie dla kapsułek. Dzięki niemu naczynia po każdym myciu wyglądają jak nowe — bez smug i zacieków. Woda po umyciu błyszczy, a naczynia są idealnie czyste, bez żadnych osadów. Całość tworzy idealny duet, który zdecydowanie podnosi komfort użytkowania zmywarki i daje pewność, że naczynia będą zawsze perfekcyjnie czyste i lśniące. Polecam!

Monika | 2024-11-15 17:21:02 |

Nabłyszczasz do zmywarki Somat to produkt który idealnie sprawdził się w przypadku mojej zmywarki. Pojemność tego produktu oraz jakość sprawiły, że z pewnością będzie często kupowany i wykorzystywany w moim domu. Moje naczynia po jego użyciu stały się idealnie połyskujące i co najważniejsze nie pozostają te uporczywe zacieki. Moja zmywarka ale również i ja bardzo polubiłyśmy się z tym produktem. Z czystym sumieniem rekomenduje wszystkim Panią domu które mają zmywarki i chcą wyjmować błyszczące naczynia po zmywaniu.

Katarzyna | 2024-11-15 16:28:39 |

Nabłyszczacz Somat doskonale spełnił swoją rolę. Szklanki i kieliszki lśniły jak w najlepszej restauracji. Na naczyniach nie było nawet śladu osadu czy zacieków.

Milena | 2024-11-15 12:45:24 |

Nabłyszczacz Somat już wielokrotnie gościł w moim domu. Teraz miałam okazję przetestować Somat płyn nabłyszczający z efektem wspomagania suszenia. Moje naczynia są lśniące, nie pojawiają się na nich zacieki i osady, o taki rezultat mycia mi chodzi. Jestem bardzo zadowolona z działania płynu nabłyszczającego. Zapewnia blask naczyń, dodatkowo chroni szkło i przyspiesza wysychanie. A butelka pochodzi w 100% z materiału z recyklingu.

Daniel | 2024-11-15 11:34:42 |

Jeśli szukasz produktu, który nie tylko pomoże Ci uzyskać idealny połysk na naczyniach, ale także poprawi ich wygląd po każdym myciu, ten nabłyszczacz jest świetnym wyborem. Po kilku użyciach mogę śmiało powiedzieć, że spełnia swoje zadanie w 100%. Naczynia, szczególnie te szklane, nabierają wyjątkowego blasku, a po ich wyjęciu ze zmywarki nie zostają na nich żadne smugi czy osady. Co ważne, nabłyszczacz działa skutecznie nawet w twardej wodzie, dzięki czemu nie muszę martwić się o białe plamy. Zauważyłem też, że produkty myte z jego użyciem szybciej schną, co jest bardzo wygodne. Opakowanie 500 ml wystarcza na długo, a produkt jest łatwy w dozowaniu.

Magda | 2024-11-15 10:25:59 |

Od nabłyszczacza wymagam przede wszystkim żeby… nabłyszczał. Nie raz już kupowałam tego typu produkty które nie robiły zupełnie nic. Tu jednak sytuacja jest zupełnie inna. Po użyciu nabłyszczacza Somat naczynia po wyjęciu ze zmywarki lśnią! I to tak bardzo, bardzo wyraźnie lśnią. Produkt nie zostawia smug ani zacieków. Robi swoją robotę dokładnie w taki sposób w jaki opisuje to producent. Wielka polecajka!

Sonia | 2024-11-15 06:55:59 |

Ostatnio przetestowałam płyn nabłyszczający do zmywarki Somat, ponieważ czasami po myciu naczynia nie były tak błyszczące, jak bym tego chciała, a na szklankach pojawiały się smugi. Po kilku użyciach mogę podzielić się moimi wrażeniami. :) Płyn Somat jest bardzo prosty w aplikacji – wystarczy wlać go do specjalnego pojemnika na nabłyszczacz w zmywarce, a on automatycznie dawkuje się w trakcie mycia. Podoba mi się, że nie muszę pamiętać o dolewaniu go za każdym razem; po jednym uzupełnieniu starcza na kilkanaście cykli. Efekty po użyciu Już po pierwszym myciu zauważyłam dużą różnicę, szczególnie na szklankach i kieliszkach. Szkło było idealnie przejrzyste i lśniące, bez śladów po kroplach czy smug. Garnki ze stali nierdzewnej i sztućce też zyskały ładny połysk, a na talerzach nie było żadnych matowych plam, które wcześniej czasem się pojawiały. Na różnych forach użytkownicy pisali, że nabłyszczacz Somat dobrze sprawdza się również przy twardszej wodzie – u mnie efekt rzeczywiście był taki, jak obiecuje producent. Długotrwały efekt Używałam go już przez kilka tygodni i zauważyłam, że przy regularnym stosowaniu szkło nie matowieje. Bardzo mi na tym zależało, bo często korzystam ze szklanych naczyń, które łatwo tracą przejrzystość, a ten nabłyszczacz sprawił, że wyglądają jak nowe. Czy są jakieś wady? Dla mnie nie ma. :) Płyn nabłyszczający do zmywarki Somat sprawdził się u mnie świetnie – naczynia po myciu są naprawdę lśniące, bez smug i zacieków. Jeśli zależy ci na perfekcyjnie wyglądającym szkle i połysku na metalowych naczyniach, mogę go szczerze polecić. Dla mnie to produkt, który bardzo poprawił wygląd naczyń po każdym myciu i którego będę używać na stałe.

Natalia | 2024-11-15 00:13:29 |

Nabłyszczacz świetne się u mnie sprawdził. Przy użyciu wraz z kapsułkami somat świetnie nabłyszcza i nie zostawia smug. Daje radę nawet przy krótkich cyklach mycia.

Barbara | 2024-11-14 22:17:46 |

Nablyszczacz Somat bardzo dobrze nabłyszcza naczynia, nie ma zacieków, naczynia pęknie błyszczą, nie uszkadza szkła. Jestem bardzo zadowolona. Zostaję przy nablyszczaczu na stałe.

Ala | 2024-11-14 21:50:22 |

Nabłyszczacz spisał się w 100%. Naczynia były ładnie błyszczące. Naczynia nie miały zacieków, nawet sztućce wyglądały bardzo ładnie, a zazwyczaj na nich najbardziej było to widoczne. Z pewnością kupię ponownie.

Krystyna | 2024-11-14 21:48:51 |

Nabłyszczacz to doskonałe zwieńczenie zmywania. Naczynia pozostawia super lśniące bez zacieków i smug. Oprócz błysku na naczyniach pozostawia zmywarkę również przyjemnie lśniącą.

Patrycja | 2024-11-14 21:43:31 |

Dzięki nabłyszczaczowi marki Soma przekonałam się o konieczności inwestycji w lepszą markę nabłyszczacza. Miałam okazję je wypróbować dzięki polki.pl. Zwykle kupowałam jedną z tańszych marek lub całkowicie pomijałam nabłyszczacz jako zbędny krok. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę jak ważny jest dobrze jakościowo dobrany nabłyszczacz. Na szkle nie pozostają żadne zacieki czy smugi. Miałam akurat przyjęcie imieninowe – było dużo kieliszków i ozdobnego szkła, po wyciągnięciu ze zmywarki wyglądały jak wypolerowane. Co do wydajności to ok, w ciągu 2 tygodni raz tylko musiałam uzupełnić zbiornik. Różnica w wyglądzie naczyń jest diametralna – na pewno do niego wrócę.

Natalia | 2024-11-14 15:56:43 |

Somat Nabłyszczacz 500 ml to produkt, który od dłuższego czasu jest nieodzownym elementem mojej kuchni, i po wielu użyciach mogę stwierdzić, że sprawdza się doskonale. Stosuję go w zmywarce, aby nadawał naczyniom piękny połysk i zapobiegał powstawaniu zacieków oraz osadu wapiennego. W przypadku tego produktu mogę powiedzieć, że skutecznie spełnia obietnice producenta. Po pierwsze, zauważyłam znaczną różnicę w wyglądzie szkła. Kieliszki i szklanki wychodzą ze zmywarki krystalicznie czyste, co szczególnie cenię, gdyż każdy zaciek na przezroczystym szkle jest bardzo widoczny. Somat Nabłyszczacz sprawia, że szkło wręcz lśni, a także daje efekt przyjemnej gładkości na powierzchni naczyń. Nawet przy twardej wodzie radzi sobie naprawdę dobrze – redukuje osad i zapobiega białym plamom, które były wcześniej moim utrapieniem. Kolejnym plusem tego produktu jest jego wydajność. Butelka 500 ml starcza na dłuższy czas, nawet przy regularnym użytkowaniu. Dawkowanie jest łatwe dzięki wygodnej zakrętce, a produkt dobrze się rozprowadza i współgra z innymi detergentami do zmywarek. Nie zauważyłam również żadnych nieprzyjemnych zapachów na naczyniach, co czasami bywa problemem przy innych nabłyszczaczach. Jedyną małą wadą jest cena – produkt jest nieco droższy od niektórych konkurencyjnych marek, ale uważam, że warto zainwestować w coś, co rzeczywiście działa i daje widoczne rezultaty. Dla mnie Somat Nabłyszczacz to zakup, który w pełni spełnia moje oczekiwania i na pewno zostanie ze mną na długo.

Aleksandra | 2024-11-14 15:48:13 |

Przy każdym myciu zmywarka stosuje nabłyszczacz. Używam różnych programów i często też krótkich cykli. Zależy mi zawsze na tym, aby naczynia były dobrze domyte i nie zostawały na nich żadne białe naloty. Niestety dość często zdarzało mi się wyciągnąć szklanki z białym osadem. Przy stosowaniu nabłyszczacza i kapsulek z tej samej serii te problemy zniknęły. Jestem zadowolona z efektu i blasku swoich naczyń.

Adela | 2024-11-14 14:47:35 |

Nabłyszczacz zasługuje też na piątkę z plusem. Razem z kapsułkami tworzą duet idealny. Naczynia, a zwłaszcza szkło świecą się idealnie. Nie ma smug i zacieków, a przecież o to chodzi. Będę używać go na stałe, oczywiście w komplecie z kapsułkami.

Bogumiła | 2024-11-14 14:38:30 |

Nabłyszczacz Somat to produkt który rzeczywiście fajnie nabłyszcza naczynia myte w zmywarce. Do tego nie posiadają one zacieków,to potwierdza,że Nabłyszczacz Somat wspomaga suszenie i przyspiesza schnięcie naczyń.

Sandra | 2024-11-14 14:22:52 |

Nabłyszczacz robi super robotę. Moje szklanki wyglądają w końcu jak te z restauracji, a nie ciągle ze smugami i osadem. Nabłyszczać łatwo dozuje się do odpowiedniego pojemnika w zmywarce i gotowe. Nie wyczuwałam jakiegoś mocnego czy drażniącego zapachu. Opakowanie-wygodne i łatwo się dozuje ilość. Nabłyszczacza świetnie zadbał o moje naczynia zwłaszcza szklanki. Nie ma na nich żadnych smug, zacieków czy osadu. Gdzie do tej pory borykałam się właśnie z takimi problemami. Nabłyszczasz w raz z kapsułkami świetnie współgra i dba o naczynia.

Marta | 2024-11-14 13:59:05 |

Jeśli chodzi o nabłyszczacz to jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Naczynia lśnią po nim i nie robią się żadne zmazy. Dodatkowo świetnie sprawdził mi się wymieszany z wodą i pięknie umył problematyczne okna i szyby

Ada | 2024-11-14 13:35:16 |

Nabłyszczacz Somat pozostawia naczynia naprawdę błyszczące i wyglądające jak nowe. Idealnie uzupełnia się z tabletkami somat. Oba produkty zamierzam kupować regularnie i serdecznie je wam polecam

Izabela | 2024-11-14 13:30:24 |

Jego bezzapachowa formuła zdziała cuda, eliminując wszelkie osady i zacieki, a szybkość schnięcia naczyń, zwłaszcza tych z plastiku, to kolejny atut, który doceniam. Teraz nie muszę się martwić o nieestetyczne zacieki na szkle – naczynia są idealnie czyste i gotowe do użycia.

Marianna | 2024-11-14 13:26:46 |

Nabłyszczacz Somat 500 ml świetny produkt który idealnie uzupełnia tabletki do zmywarki. Jego działanie widać już po pierwszym użyciu naczynia błyszczą lśnią wyglądają jak nowe serdecznie polecam.

Halina | 2024-11-14 12:53:04 |

Nabłyszczacz Somat to produkt, który sprawia, że naczynia są błyszczące, lśniące i pozbawione matowego osadu. Nabłyszczacz jest w butelce o pojemności 500 ml, opakowanie posiada wygodny dozownik, który pozwala nalać odpowiednią ilość produktu do zmywarki. Ponadto posiada bardzo ładny, delikatny i przyjemny zapach. Co ważne naczynia szybko wysychają i nadal są idealnie błyszczące.

Milena | 2024-11-14 10:47:09 |

Nabłyszczacz Somat to świetne rozwiązanie jeśli ktoś chce posiadać w swojej kuchni nieskazitelnie błyszczące naczynia. Zdecydowanie zadowolił mnie i spełnił swoją rolę. Polecę to każdej kobiecie, której zależy na solidnym nabłyszczeniu naczyń. Nabłyszczacz spełnił funkcję ochronną jeśli chodzi o zapobieganie osadzaniu się osadowi na ściankach naczyń, a to jest dosyć duży problem jeśli chodzi o mycie naczyń w zmywarce. Osad i zacieki bardzo często pozostają, mimo tego, że producenci zapewniają, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Nabłyszczacz jest wydajny, nie trzeba go lać nie wiadomo ile, aby uzyskać pożądany efekt. Nie jest drogi, więc cena też jest dużą zaletą. Detergent godny polecenia, poleciłam go już zresztą siostrze i koleżankom z pracy, aby przy najbliższej okazji zakupiły sobie konkretnie ten nabłyszczacz. Muszę przyznać, że na próbę wykorzystałam go do plastikowych naczyń i sprawdził się rewelacyjnie. Moja ogólna ocena 10/10.

Justyna | 2024-11-14 10:22:56 |

Moje szklanki teraz wyglądają jak szklanki z reklamy. Śmieję się, że potrzeba czarnych okularów bo tak się błyszczą, ale do rzeczy. Nabłyszczasz robi to co powinien, nabłyszcza naczynie, nie pozostawia zacieków ani błękitnej poświaty na naczyniach.

Joanna | 2024-11-14 10:17:53 |

Moje szklanki i kieliszki jeszcze nigdy tak nie błyszczały jak teraz! Super - wszystko ładnie umyte i nabłyszczone - bardzo ładnie i bez smug. Bardzo ładny zapach a do tego wszystko aż kusi swoim wzrokiem. Z kapsułkami bardzo ładnie współpracuje i fajnie są domyte naczynia.

Paweł | 2024-11-14 09:54:06 |

Stosowałam różne nabłyszczacze. Drogie i tanie. I wszystkie były dla mnie na jedno kopyto. Szybko się wypłukiwały a przy mojej twardej wodzie nie widziałam jakoś efektów. Ten naprawdę sprawił że szklanki i kieliszki lśnią wielkim blaskiem już z daleka. I nie muszę go dolewać tak często jak innych. Niby tylko 500 ml a jakoś starcza na dłużej niż innych dwa razy tyle. Będę z przyjemnością kupować ponownie.

Maria | 2024-11-14 09:28:55 |

Nabłyszczacz Somat - płyn zamknięty jest w poręcznej buteleczce o pojemności 500 ml. Dobrze się go dozuje , jest wydajny ( nie trzeba wlewać dużo płynu) by naczynia były czyste . Płyn bardzo dobrze czyści naczynia , nie pozostawia żadnych zacieków ... mam wrażenie , że szybciej naczynia się wysuszyły. Co ważne płyn chroni szkło , dzięki czemu możemy dłużej cieszyć się ulubionymi naczyniami.

Jadwiga | 2024-11-14 07:58:36 |

Miałam okazję przetestować nabłyszczacz do zmywarek Somat i muszę powiedzieć, że jest to produkt, który naprawdę robi różnicę w wyglądzie naczyń po myciu. Po jego użyciu szklanki, kieliszki i talerze wychodzą z zmywarki lśniące, bez smug ani zacieków, co było dla mnie szczególnie istotne. Szkło wygląda niemal jak nowe, a efekt błyszczenia jest naprawdę wyraźny – szczególnie widać to na szklanych i metalowych naczyniach, które po wyschnięciu nabierają eleganckiego połysku. Nabłyszczacz Somat jest prosty w użyciu: wystarczy uzupełnić przeznaczony do tego pojemnik w zmywarce, a produkt automatycznie dozowany jest podczas cyklu płukania. Dzięki temu nie muszę za każdym razem pamiętać o jego dodawaniu. Sporym plusem jest również to, że nabłyszczacz pomaga wodzie spływać z naczyń podczas suszenia, co skraca czas schnięcia i eliminuje zacieki. Jeśli chodzi o cenę, nabłyszczacz Somat jest nieco droższy niż niektóre inne produkty tego typu, ale według mnie jego jakość w pełni to rekompensuje. Po kilku tygodniach zauważyłam, że przy regularnym użyciu nawet dłużej używane szkło pozostaje bez osadu i matowienia, co sugeruje, że produkt rzeczywiście chroni materiał. Dla mnie, jako osoby, która lubi, gdy naczynia wyglądają nienagannie, jest to na pewno produkt godny polecenia. Podsumowując, nabłyszczacz Somat to świetny wybór dla tych, którzy chcą mieć pewność, że ich naczynia będą zawsze idealnie błyszczące. Jest wydajny, prosty w aplikacji i skuteczny – a efekt lśniących naczyń sprawia, że chętnie sięgam po niego przy każdym myciu.

Dominika | 2024-11-14 07:51:54 |

Po dodaniu nabłyszczacza zauważyłam, że szkło wychodzi ze zmywarki wyjątkowo błyszczące i bez smug. Szkło wygląda jak nowe, bez białych zacieków, które wcześniej czasami zostawały. Efekt połysku jest widoczny już po pierwszym użyciu, co bardzo mnie zaskoczyło. Ochrona przed osadem Nabłyszczacz Somat dobrze radzi sobie z osadami z twardej wody, co szczególnie doceniłam na sztućcach i delikatnym szkle. Naczynia są gładkie i bez śladów, co ułatwia także ich wyjmowanie, bo są naprawdę czyste i bez żadnych pozostałości wody. Łatwe dozowanie i wydajność Butelka o pojemności 500 ml jest wygodna do dozowania, a nabłyszczacz starcza na długo. Wystarczy niewielka ilość, aby zauważyć różnicę, co sprawia, że jest to produkt wydajny i ekonomiczny. Podsumowanie Nabłyszczacz Somat 500 ml spełnia moje oczekiwania, zapewniając naczyniom wysoki połysk i ochronę przed zaciekami i osadami. Dzięki temu produktowi zauważyłam znaczną poprawę w jakości mycia w mojej zmywarce. Polecam każdemu, kto chce, aby jego naczynia były nie tylko czyste, ale i lśniące.

Paulina | 2024-11-14 02:20:34 |

Nabłyszczacz Somat jest rewelacyjny! Kiedy zaczęłam go używać, od razu zauważyłam różnicę. Przede wszystkim szkło i talerze wychodzą ze zmywarki bez żadnych smug czy zacieków, jakby były nowe.Wszystko lśni i wygląda naprawdę elegancko, co szczególnie cieszy, kiedy wyjmuję szklanki lub kieliszki. W dodatku nabłyszczacz działa na długo i jest zdecydowanie bardzo wydajny, wystarczy go trochę, a efekt jest widoczny przez wiele myć. Nawet przy twardszej wodzie naczynia nie tracą blasku, co dla mnie jest dużym plusem. Jestem bardzo zadowolona, bo widać, że produkt jest dobrej jakości i spełnia swoją rolę. Polecam każdemu, kto lubi mieć idealnie błyszczące naczynia.

Weronika | 2024-11-14 00:02:17 |

Naczynia i szkło gładkie i błyszczące nawet po krótkim cyklu mycia w zmywarce. Bez osadów i zacieków czyli coś na co czekałam. Idealny produkt z którym na pewno się nie rozstanę bo moje naczynia dzięki niemu wyglądają jak nowe.

Edyta | 2024-11-13 23:51:45 |

Nabłyszczacz Somat otrzymałam w celu przetestowania. Stosowałam wraz z kapsułkami Somat Excellence premium 5in1. Sprawił, że naczynia wizualnie wyglądają lepiej. Zdecydowanie ładnie nabłyszcza sztućce i przy tym nie pozostawia zacieków. Podczas użytkowania nie musiałam używać ścierki do polerowania szklanek i sztućców co daje oszczędność czasu. Naczynia wyjęte ze zmywarki były gotowe do schowania do szafki bądź ponownego użycia. Suchutkie, błyszczące i bez zacieków. To dla mnie miłe zaskoczenie, gdyż przy dotychczas stosowanych produktach musiałam suszyć naczynia za pomocą ścierki. Zdecydowanie polecam.

Cora | 2024-11-13 21:43:12 |

Nabłyszczacz Somat bardzo dobrze radzi sobie z osadami i zaciekami, doskonale nabłyszcza wszystkie naczynia, dzięki czemu nie trzeba ich dodatkowo przecierać ściereczką. Do tego mam wrażenie, że dba też o całą zmywarkę wewnątrz. Z pewnością kupię kolejny taki produkt :)

Magdalena | 2024-11-13 20:55:29 |

Nabłyszczacz zostaje ze mną na dłużej. Sprawił że szklane naczynia błyszczały, nie pozostawiał żadnych osadów. Sprawdził się perfekcyjnie i cieszę się, że miałam okazję testować go wspólnie z kapsułkami, które w duecie robią cuda.

Dominika | 2024-11-13 20:34:20 |

Nabłyszczacz Somat okazał się bardzo skutecznym dodatkiem do codziennego zmywania w mojej zmywarce, zwłaszcza jeśli chodzi o naczynia szklane i sztućce. Produkt dodaje się bezpośrednio do zmywarki i już po kilku cyklach zauważyłem znaczącą poprawę w wyglądzie umytych naczyń. Szkło jest zdecydowanie bardziej błyszczące, bez smug i zacieków, co wcześniej często się zdarzało. Największą zaletą nabłyszczacza jest to, że działa dobrze nawet w krótszych cyklach i przy niższych temperaturach. Przy regularnym stosowaniu, widzę, że naczynia dłużej pozostają bez osadu, a wewnątrz zmywarki również nie zbiera się kamień. Nabłyszczacz pomaga też w szybszym schnięciu naczyń, co jest dużym plusem, zwłaszcza gdy potrzebuję ich od razu po zakończeniu cyklu. Zapach produktu jest delikatny, prawie niewyczuwalny na naczyniach, co dla mnie stanowi dodatkowy atut. Nabłyszczacz świetnie współpracuje z kapsułkami tej samej marki, ale sprawdza się także z innymi detergentami. Cena jest umiarkowana, a opakowanie wydajne, więc uważam, że Somat oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Moim zdaniem to produkt, który zdecydowanie poprawia efekty zmywania, a jeśli ktoś ma problem ze smugami na szkle, to warto go wypróbować.

Katarzyna | 2024-11-13 20:15:43 |

Nabłyszczacz wraz z kaspulkami tworzą fajny skuteczny duet do mycia naczyń w zmywarce. Szklanki są przejrzyście czyste, nie ma na nich smug ani zacieków. Naczynia i sztućce są bardzo czyste. Jestem zadowolona i wdzięczna, że mogłam przetestować ten produkt. Dziękuję

Ewa | 2024-11-13 19:57:48 |

Super nabłyszczacz rewelacyjne działanie.Wszystkie naczynia pięknie się błyszczą jak nigdy wcześniej po innych wypróbowanych przeze mnie produktach nabłyszczających. Po Somacie nie pozostają żadne zacieki, . Na pewno kupię ponownie

Sylwia | 2024-11-13 19:50:09 |

Nabłyszczacz Somat to mój produkt nr 1, moje naczynia idealnie błyszczą czystością, a wszystko bez namaczania, idealne! Na pewno to produkt, który będzie królował w moim domu!

Klaudia | 2024-11-13 19:50:00 |

Płyn nabłyszczający od Somat nie zawiódł mnie. Po jego zastosowaniu zauważyłam, że naczynia były jeszcze bardziej lśniące i wolne od plam. Doskonale poprawia jakość zmywania, zwłaszcza po naczyniach, które były w kontakcie z tłustymi potrawami. Płyn wydaje się być bardzo efektywny – nawet przy niskiej twardości wody, działa znakomicie.

Agata | 2024-11-13 19:18:21 |

Oto przykładowa recenzja nabłyszczacza Somat 500 ml napisana w formie żeńskiej: --- Niedawno miałam okazję przetestować nabłyszczacz Somat w wersji 500 ml i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z jego działania. Produkt ten doskonale spełnia swoje zadanie, nadając naczyniom niesamowity blask i czystość. Jednym z największych atutów nabłyszczacza jest jego skuteczność. Po użyciu naczynia wyglądają jak nowe, a plamy i smugi znikają niemal natychmiast. Co więcej, preparat jest bardzo łatwy w użyciu – wystarczy dodać go do zmywarki, a resztę robi sama maszyna. Kolejnym plusem jest przyjemny zapach, który pozostaje na naczyniach, co sprawia, że korzystanie z nich po myciu jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Dodatkowo, opakowanie o pojemności 500 ml jest wystarczające na dłuższy czas, co czyni go ekonomicznym wyborem. Jedynym minusem, który zauważyłam, jest to, że nabłyszczacz może być nieco droższy niż niektóre inne produkty dostępne na rynku. Jednak biorąc pod uwagę jego efektywność i jakość, warto zainwestować w ten produkt. Podsumowując, nabłyszczacz Somat 500 ml to świetny wybór dla każdej z nas, która chce, aby jej naczynia lśniły czystością

monika | 2024-11-13 18:31:32 |

Nabłyszczacz Somat 500 ml to świetny produkt, który naprawdę robi różnicę! Po jego użyciu naczynia są lśniące, bez smug i zacieków. Idealnie uzupełnia działanie tabletek do zmywarek, a szkło wygląda jak nowe. Wydajny i skuteczny – z nim każde zmywanie kończy się perfekcyjnym połyskiem.

Klaudia | 2024-11-13 18:17:24 |

Nabłyszczacz Somat 500 ml naprawdę spełnia swoje zadanie. Dzięki niemu naczynia wychodzą ze zmywarki idealnie błyszczące, bez zacieków i smug. Szczególnie widoczne jest to na szkle, które wygląda jak nowe. Jest bardzo wydajny – wystarczy niewielka ilość, aby uzyskać efekt lśnienia. Dodatkowo pomaga szybciej osuszyć naczynia, co jest dużym plusem. Używam go od dłuższego czasu i widzę znaczną różnicę w porównaniu z innymi produktami. Polecam każdemu, kto chce, aby jego naczynia zawsze wyglądały perfekcyjnie!

Ola | 2024-11-13 18:11:37 |

Nabłyszczacz Somat sprawia, że naczynia po zmywaniu wyglądają jak po profesjonalnej polerce – bez smug i w pięknym połysku. Kieliszki, talerze i sztućce lśnią, a efekt ten utrzymuje się na długo po wyjęciu ze zmywarki. Produkt działa idealnie, dodając luksusowego wykończenia każdemu nakryciu.

Monika | 2024-11-13 17:25:45 |

Nabłyszczacz Somat to kolejny produkt, który pozytywnie mnie zaskoczył. Do tej pory byłam przyzwyczajona do stosowania nabłyszczaczy, ale rezultaty działania Somat przekroczyły moje oczekiwania. Zauważyłam, że naczynia, szczególnie plastikowe pojemniki, są po zakończonym myciu dużo szybciej suche, a efekt lśniącej powierzchni jest doskonały. Co więcej, na szklanych naczyniach nie pojawiają się żadne zacieki ani smugi – jest to ogromna różnica w porównaniu do poprzednich produktów, z których korzystałam. Cenię też formułę bezzapachową, ponieważ nie muszę martwić się o jakikolwiek chemiczny zapach na naczyniach, co jest szczególnie ważne, gdy używam szklanek lub kubków, z których piją dzieci. Nabłyszczacz Somat nie tylko spełnia moje oczekiwania, ale sprawia, że efekty końcowe są idealne i estetyczne.

Zdzisława | 2024-11-13 16:56:00 |

Somat Nabłyszczacz wprowadza moje naczynia na wyższy poziom połysku – szklanki i talerze wychodzą zmywarki nieskazitelnie lśniące. Znikają wszelkie zacieki, a efekt krystalicznej czystości sprawia, że naczynia wyglądają jak z restauracji. To must-have dla każdego, kto lubi perfekcyjnie wyglądający stół.

Malgorzata | 2024-11-13 16:55:35 |

Nabłyszczacz Somat to produkt , który poprawia efektywność zmywania oraz nadaje naczyniom błyszczącego wykończenia. Dzięki swojej formule skutecznie redukuje osady z wody, zapobiega powstawaniu smug i zacieków na szkłach oraz naczyniach. Produkt jest łatwy w użyciu-wystarczy uzupełnić dozownik w zmywarce. Somat oferuje skuteczne rozwiązania do codziennej pielęgnacji naczyń zapewniając ich doskonały wygląd po każdym cyklu zmywania.

MONIKA | 2024-11-13 16:52:28 |

Nabłyszczacz Somat jest bezzapachowy i dobrze nabłyszcza moje naczynia, pozostawia je bez osadów i zacieków. Na pewno sięgnę po niego ponownie. Jestem bardzo zadowolona z efektów, zostanie ze mną na dłużej.

Ewa | 2024-11-13 15:44:37 |

Jeden z lepszych nabłyszczaczy jakich miałam, ale trzeba uważać z ilością produktu. Świetnie nabłyszcza, zero smug, nawet na kieliszkach. Brak chemicznego zapachu, ale potrafi zostawić po całym cyklu sporo małej pianki, dlatego trzeba bardzo uważać z ilością produktu (tu plus mamy za dużą wydajność nabłyszczacza). Dobra cena oraz wygodne opakowanie. Dobrze współpracuje z kapsułkami tej marki 5w1, efekt czystego blasku bez nieprzyjemnego osadu, w końcu stare osady i mat zniknęły ze szklanek od herbaty. Zdecydowanie ponownie sięgnę po ten produkt.

Klaudia | 2024-11-13 15:40:05 |

Nabłyszczacz robi to co umie najlepiej - perfekcyjnie zostawiając błysk na naczyniach ze zmywarki. Moim zdaniem nie ma leoszego nablyszczacza niż ten marki Somat

Dorota | 2024-11-13 15:16:35 |

Płyn nabłyszczający do zmywarki SOMAT to strzał w dziesiątkę! Naczynia po każdym cyklu są idealnie czyste, bez żadnych zacieków ani smug, a efekt połysku jest naprawdę widoczny. Dodatkowym atutem jest przyspieszenie suszenia – po skończonym myciu naczynia są szybko gotowe do schowania. To zdecydowanie produkt, który warto mieć w swojej kuchni!

Agnieszka | 2024-11-13 14:57:31 |

Nabłyszczacz od Somat w zupelnosci spelnil moje oczekiwania jesli chodzi o czystosc, brak smug oraz krystalicznie czyste naczynia. Szklanki, dzbanki, talerze pieknie lsnia a przy okazji nie widac na nich smug. To cos czego rzeczywiscie brakowalo mi w kuchni wiec jestem pewna, ze siegne po ten nablyszczacz kolejny raz po skonczeniu pierwszego opakowania.

Milena | 2024-11-13 14:47:10 |

Naczynia są czyste, lśniące, bez zacieków i pozostałości po jedzeniu. Jestem naprawdę zadowolona, płyn jest wydajny i skuteczny. Na pewno sięgnę po niego kolejny raz.

Angelika | 2024-11-13 14:17:59 |

Jestem bardzo zadowolona z używania nabłyszczacza Somat i chciałabym podzielić się moimi spostrzeżeniami na jego temat. Jestem z niego bardzo zadowolona. Już po pierwszym użyciu zauważyłam, że moje naczynia zyskały niesamowity blask. Dzięki temu, że nabłyszczacz skutecznie eliminuje smugi i zacieki, moje szklanki i talerze wyglądają jak nowe po każdym cyklu zmywania. Kolejnym plusem jest łatwość użycia. Wystarczy dodać odpowiednią ilość produktu do zmywarki, a efekty są widoczne niemal natychmiast. Dodatkowo, nabłyszczacz pozostawia przyjemny zapach, co sprawia, że naczynia nie tylko wyglądają dobrze, ale również ładnie pachną. Jednakże, warto wspomnieć o pewnej wadzie. Cena nabłyszczacza Somat jest nieco wyższa w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku. Dla osób, które szukają bardziej budżetowych rozwiązań, może to stanowić istotny czynnik przy wyborze. Podsumowując, nabłyszczacz Somat 500 ml to produkt, który zdecydowanie polecam. Jego efektywność i wydajność sprawiają, że warto zainwestować w ten produkt, aby cieszyć się czystymi i lśniącymi naczyniami.

Natalia | 2024-11-13 14:16:27 |

Nabłyszczacz jest super. Lubię kiedy moje szklane naczynia lśnią czystością, a dzięki niemu udało mi się osiągnąć ten efekt bez wysiłku. Za każdym razem kiedy wyciągam szklanki ze zmywarki jestem zachwycona ponieważ wyglądają jak nowe.

Justyna | 2024-11-13 13:51:40 |

Nabłyszczacz Somat to produkt, który skutecznie nadaje naczyniom piękny połysk i eliminuje nieestetyczne smugi. Po jego zastosowaniu szkło, porcelana i sztućce wyglądają jak nowe, co szczególnie sprawdza się przy szklankach i kieliszkach. Nabłyszczacz działa niezawodnie nawet przy twardej wodzie, zapobiegając osadzaniu się kamienia. W połączeniu z detergentem do zmywarek, zapewnia efektownie lśniące naczynia bez potrzeby ręcznego polerowania.

Sandra | 2024-11-13 13:45:16 |

Kolejne pozytywne zaskoczenie Marka somat. Bardzo fajny nabłyszczacz, naczynia były fajnie błyszczące i nie było czuć tego nabłyszczacze na naczyniach co niestety ostatnio często mi się zdarzało przy marce finish więc tym bardziej jestem zachwycona bo jednak używanie naczyń z posmakiem chemii jest mało fajne xD dlatego tutaj mega plus dla marki. Zapach tradycyjnie jak na nabłyszczacz przystało jest ok :)

Edyta | 2024-11-13 13:19:17 |

Nabłyszczacz bardzo fajnie potęguje działanie kapsułek. Doskonale nabłyszcza, spełnia swoją funkcję. Zapobiega zaciekom, naczynia są lśniące, pełne blasku. Po prostu czyste. Produkt pozwala na szybsze schnięcie naczyń w zmywarce. Dla mnie fantastyczny polecam !

Aleksandra | 2024-11-13 13:10:58 |

Nabłyszczacz Somat bardzo dobrze nabłyszcza naczynia. Szklanki i kieliszki lśnią niczym świeżo po zakupie. Jestem z niego bardzo zadowolona ponieważ nabłyszczacz Somat skutecznie zapobiega powstawaniu osadu i zacieków

Marta | 2024-11-13 13:10:54 |

Nabłyszczacz Somat to idealne wykończenie, które dodaje naczyniom pięknego, krystalicznego blasku, bez żadnych smug. Dzięki niemu nawet szkło i kieliszki wyglądają jak nowe, lśniące i bez zacieków. To prosty sposób na perfekcyjny efekt, który sprawia, że każda zastawa prezentuje się wyjątkowo elegancko.

Tatsiana | 2024-11-13 12:47:02 |

Nabłyszczacz Somat 500 ml pozytywnie zaskoczył mnie swoją jakością! Doskonale usuwa pozostałości detergentu i zapobiega powstawaniu smug oraz plam na naczyniach. Po użyciu naczynia lśnią, wyglądają jak nowe. Szczególnie podoba mi się, że nabłyszczacz pomaga zachować przejrzystość szklanych naczyń bez matowienia, nawet przy częstym używaniu. Jest bardzo wydajny — niewielka ilość wystarcza na cały cykl, co daje świetny efekt. Doskonały wybór dla tych, którzy chcą osiągnąć krystaliczną czystość i połysk!

Katarzyna | 2024-11-13 12:45:35 |

Nabłyszczacz tworzy super combo z kapsułkami. Pięknie nabłyszcza naczynia i nie pozostawia smug. Jest bardzo wydajny i wystarczy odrobina żeby było widać efekt.

Dorota | 2024-11-13 12:27:03 |

Nabłyszczacz Somat skutecznie zapobiega powstawaniu osadu i zacieków na naczyniach. Bardzo dobrze je nabłyszcza. Produkt spełnił moje oczekiwania. Na pewno do niego wrócę. Polecam wypróbować.

Daria | 2024-11-13 12:22:43 |

Nabłyszczacz Somat w butelce o pojemnośći 500 ml z wygodnym dozownikiem. Mam w domu dość twardą wodę i o lśniących naczyniach mogłam pomarzyć. Aczkolwiek po nalaniu do zmywarki nabłyszczacza Somat zauważyłam znaczącą różnicę. Naczynia dużo lepiej wyglądały, są bardziej błyszczące i lśniące, szczególnie widać różnicę w szklankach. Wiadomo ze względów na twardą wodę nie ma co oczekiwać cudów ale naprawdę widać różnicę. Ponadto zauważyłam, że naczynia znacznie szybciej schną po zakończeniu pracy zmywarki.

Mariola | 2024-11-13 12:14:31 |

Niedomyte naczynia i osad na nich w moim domu już przeszłość. Denerwowało mnie to gdy po zakończonym zmywaniu wyciągałam ze zmywarki niedokładnie umyte naczynia, matowe szkło i osad na naczyniach. Musiałam poprawiać i domywać ręcznie co generowało dużo większe zużycie wody. Zabrudzenia znikają już w krótszych programach co dla mnie jest bardzo ważne bo chcę być eko. Nabłyszczacz dba o szkło i o zmywarkę. To skuteczność i delikatność w jednym. Nabłyszczasz Somat nadaje piękny połysk naczyniom, zmiękcza wodę, likwiduje osady i zacieki. Przyspiesza także schniecie naczyń po zakończonym zmywaniu. Już nie wrócę do innych środków zmywających. To hit!

Aneta | 2024-11-13 12:08:35 |

Nabłyszczacz Somat zapewnia doskonały połysk naczyń, sprawiając, że wyglądają one jak nowe. Produkt skutecznie zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków na naczyniach. Dodatkowo regularne stosowanie nabłyszczacza pomaga zapobiegać osadzaniu się kamienia w zmywarce, co przedłuża jej żywotność.

