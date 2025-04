Na co dzień staram się przywiązywać dużą uwagę do tego, by otaczać się naturalnymi substancjami. Wybieram produkty spożywcze o dobrym składzie, unikam sztucznych dodatków do żywności i tkanin. Od jakiegoś czasu staram się też wymienić cały asortyment kosmetyków i chemii domowej, by żyć jak najbardziej naturalnie. Bardzo ucieszyła mnie więc możliwość przetestowania produktów Cillit Bang z serii Naturally Powerful.

Ekologiczne czyszczenie domu

Zmianę na bardziej ekologiczne metody czyszczenia domu zaczęłam od skoku na głęboką wodę. Postanowiłam używać do sprzątania octu, sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego. Efekt był zdecydowanie daleki od moich oczekiwań.

Sam ocet nie dawał sobie rady z porządnym wyczyszczeniem smug po mydle w łazience, a kuchnia po czyszczeniu sodą dalej była w niektórych miejscach tłusta. Do tego musiałam się też więcej napracować i kilkukrotnie przecierać wszystkie powierzchnie. Po takim sprzątaniu zdecydowanie brakowało mi też satysfakcjonujących efektów w postaci świeżego zapachu i lśniących powierzchni.

Odstawiłam więc na bok pomysł naturalnego sprzątania, aż do momentu, gdy w moje ręce wpadły produkty Cillit Bang Naturally Powerful.

Opinia o produktach Cillit Bang serii Naturally Powerful

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia zawiera 100% składników pochodzenia naturalnego, a produkt do czyszczenia łazienki z tej samej serii aż 100% składników naturalnego pochodzenia. Skład brzmi obiecująco, ale jak ze skutecznością?

Przeprowadziłam skrupulatne testy. Sprzątanie nie należy do moich ulubionych czynności, więc w ocenie produktów jestem bardzo surowa. Nie wchodzą u mnie w grę kilkukrotne poprawki, długie szczotkowanie lub zatrzymywanie się na szorowaniu jednej powierzchni.

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka świetnie poradził sobie z usunięciem kamienia i osadu z mydła w wannie i na umywalce. Udało mi się nim wyczyścić nawet oporny i wiecznie zmętniały korek do odpływu.

fot. Archiwum prywatne

Dzięki Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia usunęłam 100% tłuszczu z kuchenki, a także wyczyściłam dokładnie dno wszystkich patelni. Przez to, że produkt ten zawiera wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego, nie miałam też obaw, żeby użyć go do czyszczenia wnętrza piekarnika (oczywiście gdy nie był gorący), choć niedługo później musiałam zrobić w nim obiad.

fot. Archiwum prywatne

Jestem zachwycona skutecznością przy zachowaniu bardzo dobrego składu tych środków czyszczących. Do tego delikatny, nienachalny zapach, który utrzymuje się po sprzątaniu. Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia pachnie delikatnie i świeżo: igłami sosny z domieszką eukaliptusa.

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka ma przepiękny, świeży zapach cytrusów. Zapachy też są bardzo naturalne i nie przypominają zupełnie mocnej chemii czyszczącej o ostrym i sztucznym zapachu.

Naturalne właściwości są dodatkowo potwierdzone certyfikatem europejskim — EU Ecolabel.

fot. Archiwum prywatne

Produkty Cillit Bang z serii Naturally Powerful z pewnością zagoszczą w moim domu na dłużej. To dokładnie takie produkty, jakich szukałam. Prosty skład pochodzenia naturalnego i duża skuteczność w czyszczeniu.

