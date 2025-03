Wybór dobrego płynu do prania nie jest łatwy. Chcemy, by zapewniał czystość i świeżość, a przy okazji był łagodny dla tkanin. Gdzie taki znaleźć? Warto poszukać odpowiedzi w sieci. Nie od dziś wiadomo, że dobre produkty mają też pozytywne rekomendacje. Nasze czytelniczki sprawdziły działanie płynów do prania Perwoll Color i Dark Bloom. Czy produkty faktycznie dbają o włókna i kolor tkanin? Sprawdź opinie.

Czy Perwoll Color spełnił oczekiwania kobiet?

Perwoll Color to detergent, który dba o kolorowe ubrania już od pierwszego prania. Produkt chroni tkaniny przed utratą intensywności i blasku, co często jest efektem noszenia i prania tkanin. Czy osoby biorące udział w teście są zadowolone z jego działania? Zdecydowanie tak! Potwierdza to aż 98% z nich. Co jeszcze na temat tego produktu sądzą recenzenci?

Wszyscy zgodzili się ze stwierdzeniem, że produkt dba o kolorowe tkaniny już od pierwszego prania

100% osób przyznało, że płyn chroni tkaniny przed utratą intensywności i blasku

98% doceniło, że poprawia wygląd włókien

9 na 10 osób potwierdziło że Perwoll Color odnawia ubrania już po 10 praniach i sprawia, że wyglądają jak nowe

10 na 10 osób potwierdziło, że po wypraniu ubrań w Perwoll Color ubrania są bardziej miękkie

Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że ponownie sięgną po testowany płyn i polecą go swoim przyjaciółkom

Perwoll Color to niezawodny wybór dla osób pragnących zadbać o intensywność kolorów swoich ulubionych ubrań. Jego formuła skutecznie chroni tkaniny przed blaknięciem, a jednocześnie delikatnie je pielęgnuje. Płyn doskonale radzi sobie z plamami, pozostawiając ubrania świeże i przyjemnie pachnące. Konsystencja jest wygodna w użyciu, a dozownik umożliwia precyzyjne odmierzenie odpowiedniej ilości środka. Dodatkowym atutem jest przyjazność dla środowiska i oczywiście nie mogę zapomnieć o zapachu. Ubrania pachną bardzo długo, co również doceniam. Polecam! - Elżbieta

Perwoll Dark Bloom: czy dba o ciemne tkaniny?

Jeśli uwielbiasz ciemne ubrania, to pewnie doskonale wiesz, jak trudne są w pielęgnacji. Częste noszenie i pranie może sprawiać, że ciemne odcienie stracą swoją intensywność. Na szczęście jest na to sposób. To Perwoll Dark Bloom, który dzięki Potrójnej Technologii Odnowy delikatnie zadba o twoje ubrania już od pierwszego prania. Co sądzą o nim osoby, biorące w teście?

100% osób przyznało, że spełnił ich oczekiwania oraz sprawdza się w praniu ciemnych tkanin

Wszyscy potwierdzili, że wyróżnia się zapachem, który bardzo się spodobał

10 na 10 osób było zdania, że Perwoll Dark Bloom dba o ciemne ubrania już od pierwszego prania

Tyle samo osób doceniło, że dzięki temu produktowi tkaniny na dłużej zachowują swój kolor

Recenzenci jednogłośnie potwierdzili, że produkt dzięki zaawansowanej formule, odnawia i chroni intensywność kolorów

98% zgodziło się ze stwierdzeniem, że płyn poprawia stan i wygląd włókien

100% osób uznało, że ubrania są bardziej miękkie po wypraniu w Perwoll Dark Bloom

Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że ponownie sięgną po ten płyn i polecą go swoim przyjaciółkom

Perwoll Dark Bloom to płyn do prania, który zyskał moje uznanie dzięki swojej skuteczności w pielęgnacji ciemnych tkanin. Po jego użyciu zauważyłam, że moje czarne ubrania zachowały głębię koloru i nie blakły, co jest dla mnie niezwykle istotne. Płyn skutecznie usuwa plamy, a jednocześnie dba o delikatność materiałów, co sprawia, że moje ulubione ubrania wyglądają jak nowe. Dodatkowo przyjemny zapach nadaje im świeżości. Jestem również zadowolona z wydajności. Perwoll Dark Bloom to świetny wybór dla każdego, kto chce dbać o swoje ciemne ubrania i cieszyć się ich intensywnymi kolorami. Zdecydowanie polecam! - Agata

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 90 kobiet na przełomie wrzesień–październik 2024 roku.

Opinie [91]

| 2024-10-03 10:42:19 |

Perwoll collor otrzymałam w ramach testowania polki.pl. Nigdy wcześniej nie uzywalam tego typu produktu twierdząc, że to strata pieniędzy. Jednak już po pierwszym praniu okazało sie jak bardzo sie myliłam. Ubrania nie dość że fajnie pachna to są o wiele miększe. Po kilku praniach widać że ubrania nie wyglądają na sprane.

| 2024-10-02 21:37:30 |

Perwoll Color przywraca blask każdej tkaninie. Ubrania po praniu są niezwykle świeże i miękkie. Zauważyłam,że lepiej wyglądają, są jakby w lepszej kondycji. Zapach płynu jest naprawdę przyjemny. Ten płyn naprawdę dobrze radzi sobie z odświeżeniem koloru, ale także świetnie pielęgnuje ubrania.

| 2024-10-02 21:18:52 |

Perwoll Color Detergent Renew to skuteczny detergent, który doskonale sprawdza się w pielęgnacji kolorowych tkanin. Jego formuła jest specjalnie zaprojektowana, aby chronić intensywność kolorów, zapobiegając blaknięciu nawet po wielu praniach. Detergent nie tylko dokładnie usuwa zabrudzenia, ale również działa odświeżająco na kolory, sprawiając, że ubrania wyglądają jak nowe. Dodatkowym atutem jest jego delikatność, dzięki czemu nadaje się do prania różnych materiałów bez ryzyka uszkodzenia tkanin. Produkt ma przyjemny, świeży zapach, który utrzymuje się na ubraniach przez długi czas. Perwoll Color Renew to idealny wybór dla osób, które chcą dbać o swoje kolorowe ubrania, zapewniając im długotrwałą świeżość i intensywność barw. Bardzo przyjemnie pachnie i sprawia, że ubrania pachną również przez długi czas.

| 2024-10-02 21:10:18 |

Perwoll do kolorów nie dość, że pięknie pachnie to jeszcze jest bardzo skuteczny . Kolory są żywsze , nabrały blasku . Aż chce się chodzić w ubraniach wypranych w tym płynie i nigdy ich nie ściągać .

| 2024-10-01 23:56:04 |

Płyn znajduje się w czerwonej, plastikowej butelce z odkręcana nakrętką . Szata graficzna bardzo ładna. Konsystencja płynu jest gęsta.Zapach jest przyjemny. Pojemność to 1 litr. Płyn jest bardzo wydajny. Ubrania po praniu pięknie pachną , odzyskują swoje pierwotne, intensywne kolory, a w dodatku są miłe i przyjemne w dotyku. Produkt spełnił w 100 %moje oczekiwania. Kupię na pewno ponownie.produkt jest zgodny z opisem producenta.Jestem zadowolona ze stosowania, polecę znajomym.

| 2024-10-01 22:01:53 |

Płyn wspaniale sprawdził się przy praniu na trybie delikatnym - kolorowych ubrań. Taki tryb prania preferuję przy bardziej intensywnych kolorach aby zadbać o ich nasycenie barw odzieży na długi czas. Piękne dopiera i pozostawia ubrania miękkie i w pełni ich pięknych kolorów. Z pewnością sięgnę po niego ponownie.

| 2024-10-01 21:21:31 |

Intensywny kolor i miękkość moich ubrań sprawia że jesień w tym roku będzie kolorowa i pachnąca . Uwielbiam ciepłe grube swetry a te uprane w Perwoll są zawsze w idealnym stanie , nawet moje koleżanki pytają mnie "znów kupiłaś sobie nowe ubranie? " 😀 Nie uprałam w Perwoll który dba o kolory i włókna ,dlatego moje ubrania wyglądają jak nowe i pięknie pachną. Perwoll to moje Must Have tej jesieni 👌

| 2024-10-01 19:17:36 |

Perwoll Color sprawdził się u nas znakomicie! Ubrania są dzięki niemu czyste,. pachnące oraz zadbane i trwalsze! Kolory nie płowieją, a nawet stają się żywsze już po 2 praniu ! Uwielbiam zapach, dzięki któremu ubrania mnie otulają. Pomimo, że jesteśmy alergikami to płyn nie podrażnia naszych skór, ani nie uczula. Produkt jest bardzo wydajny, ponieważ wystarczy pół nakrętki na 5 kg prania aby mieć czyste i pachnące ubranka! Bardzo lubię ten płyn !

| 2024-10-01 18:28:55 |

"🌀 Perwoll Color - mój nowy ulubieniec w praniu kolorowych ubrań! 🌈 Nie tylko świetnie usuwa plamy, ale też dba o intensywność kolorów, które wyglądają jak nowe nawet po wielu praniach. ✨👕 Idealny do codziennego prania, a ubrania pachną świeżo i czysto. 🧼 Polecam każdemu, kto chce, by jego kolory długo zachowały swoją moc! 🔥

| 2024-10-01 12:28:39 |

Butelka o pojemności 1L, wykonana w 75 % z przetworzonego plastiku. Płyn od pierwszego prania dba o jakość kolorowych tkanin. Wygładza włókna dając efekt odbicia światła. Zapach bardzo ładny, naturalny. Konsystencja gęstego płynu oraz korek z kołnierzem ułatwia dozowanie. Nie pozostawia smug na ubraniach, dobrze się rozpuszcza. Jest bardzo wydajny. Ubrania pięknie pachną, ozdyskują intensywne kolory.

| 2024-10-01 12:19:16 |

Perwoll color spełnił moje oczekiwania , piekny zapach I miękkie ubrania. Ubrania maja intensywny kolor.na pewno poloe płyny znajomym i rodzinie perwoll color I sama będę kupowała kolejne opakowania

| 2024-10-01 12:16:06 |

Perwoll Color to detergent do prania dedykowany do kolorowych tkanin. Oferuje skuteczne czyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu intensywności kolorów. Jego delikatna formuła pomaga chronić tkaniny przed blaknięciem i utratą intensywności. Zapach jest świeży i przyjemny, a produkt łatwo się pieni. Jednakże, niektórzy użytkownicy mogą uważać, że cena jest nieco wyższa w porównaniu do innych detergentów dostępnych na rynku. Warto jednak zauważyć, że Perwoll Color sprawdza się szczególnie dobrze

| 2024-10-01 11:32:07 |

Przede wszystkim pięknie dziękuję za zaufanie i fantastyczny zestaw NOWOŚCI Perwoll Renew portalowi polki.pl Rekomendują Na pierwszy rzut oka od razu widać, że Perwoll Renew Color jest w nowej szacie graficznej i prezentuje się niezwykle ładnie. Opakowanie poręczne, a nakrętka jest dobrze ,trwale wykonana i idealnie dozuje produkt. Oczywiście dla mnie i domowników jest niezbędna i bardzo precyzyjna, bo odmierza dokładną ilość płynu, jaki jest potrzebny. Zapach obłędny, który wyzwala w całym domu pozytywne emocje-wystarczy tylko odkręcenie butelki Perwoll i już zapach prania jest wszędzie wyczuwalne. Ogromnym atutem jest wydajność Renew Color, bo nie trzeba zbyt wiele płynu, aby uzyskać efekt zadbanych ubrań, koców, pledow i ręczników Ręczniki są cudownie przyjazne w dotyku, a zapach ubrań trwa nieskończenie długo. Zarówno ja jak i domownicy Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem z testowania Perwoll Renew Color. Z pełnym zadowoleniem rekomenduje i zachęcam moje przyjaciółki i znajome do zakupów. Perwoll Renew Color jest doskonały. Ja uwielbiam Perwoll Renew Color i dzięki przetestowaniu kupiłam już sobie w zapasie kolejne cztery opakowania. Polecam serdecznie, kupujcie śmiało!

| 2024-09-30 23:40:07 |

Płyn ma bardzo przyjemny zapach który utrzymuje się jeszcze długo na ubranich po wypraniu ich, nadaje kolorowym tkaninom miękkości I ożywione kolory Po wyprania ubrania kolorowe wyglądają o niebo lepiej.

| 2024-09-30 07:56:31 |

Płyn który świetnie pierze kolorowe ubrania zachowując ich kolor i miękkośc. Płyn pięknie pachnie oraz ubrania po wypraniu. Materiał po wypraniu wygląda lepiej oraz zachowuje swoje właściwości

| 2024-09-29 20:25:04 |

Perwoll Color to innowacyjny płyn do prania kolorowych ubrań. Formuła wygładza włókna i nadaje kolorom intensywność, dzięki czemu ubrania prezentują się zdecydowanie lepiej. Muszę śmiało stwierdzić, że po 10 praniach kolory nie straciły swojej intensywności, a co nie które nawet ją zyskały. Używałam go też bardziej intensywnie niż jego wersję Dark Bloom. Szczególnie kolory bardzo neonowe i intensywne w pigment wygadają lepiej. Płyn jest wydajny, dobrze się pieni i pięknie pachnie. Nawet po otwarciu szafy ciągle czuję jego zapach. Jestem bardzo zadowolona i polecam.

| 2024-09-29 17:47:39 |

Perwoll Color to produkt przeznaczony do prania kolorowy tkanin. Jest to płyn, który działa już od pierwszego użycia. Płyn pięknie pachnie, co przekłada się na pięknie pachnące ubrania. Dzięki zaawansowanej formule pielęgnacyjnej Perwoll Color odnawia i chroni ciemne ubrania. Atutem płynu jest to, że wygładza i naprawia mikrouszkodzenia a także sprawia, że stają się silniejsze i bardziej elastyczne. Ubrania są miękkie, aż chce się je ponownie założyć. Bardzo wydajny, dobra pojemność - 1000 ml.

| 2024-09-29 00:05:14 |

Płyn dobrze mi się sprawdza, chroni ubrania przed utratą koloru a także dba o miękkość tkanin. Ubrania pięknie pachną a kolor pozostaje odświeżony na dłużej. Dodaje blasku ubraniom a także dobrze poprawia ich stan.

| 2024-09-28 20:47:07 |

Pranie to moja codzienność. Najwiecej mam kolorowych rzeczy, więc i kolory piorę najczęściej. Perwoll Color to game changer w moim domu! Dopiera również trudne zabrudzenia, przywraca kolor i pomaga w jego utrzymaniu, dzięki czemu ubrania wyglądają jak nowe, mimo wielokrotnych prań. Po praniu rzeczy są miękkie, przyjemne w dotyku, a włókna są w nienaruszonym stanie. Na plus odnotowuje również zapach - przyjemny, otulający - dostałam kilka zapytań jakie perfumy mam na sobie - a to zapach prania! Perwoll Color zagości na stałe w moim domu.

| 2024-09-28 19:31:54 |

Perwoll Color to magia w butelce! Już po pierwszym praniu zauważyłam, jak intensywne kolory moich ulubionych ubrań ożyły. Formuła skutecznie usuwa plamy, a przy tym delikatnie pielęgnuje tkaniny. Zapach utrzymuje się długo, co sprawia, że pranie staje się przyjemnością. To must-have dla każdego, kto kocha kolory!

| 2024-09-28 19:20:51 |

Perwoll Color to płyn/żel, który doskonale usuwa brud i plamy z odzieży, pościeli, ręczników itp. nie niszcząc, ani włókien, ani koloru. Wręcz wydobywa głębszy i żywszy kolor wygładzając włókna. Ma przyjemny zapach, który długo utrzymuje się podczas prania, suszenia i noszenia na sobie i w szafie. Jest wydajny. Opakowanie kolorystycznie przemawia do konsumenta.

| 2024-09-28 14:55:03 |

Płyn ma bardzo przyjemny zapach. Doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Zarówno świeżymi plamami, jak i tymi, które zdążyły już zaschnąć. Ubrania były czyste i świeże już po pierwszym praniu. Jednym z największych atutów Perwoll Color jest jego zdolność do ochrony kolorów. Używając go, zauważyłam, że kolory ubrań pozostają intensywne i nie blakną, co jest szczególnie ważne dla tkanin w jasnych lub w żywych odcieniach. Świetnie rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawiając smug czy plam na ubraniach. Płyn ma składniki, które wspierają włókna tkanin, co przekłada się na dłuższą trwałość ubrań i zachowanie swoją miękkości. Z łatwością się go dozuje i używa w codziennym praniu.

| 2024-09-28 13:27:29 |

Perwoll Color przepięknie pachnie i zapach utrzymuje się długo na ubraniach. Zauważyłam, że płyn dba o moje kolorowe tkaniny już od pierwszego prania, przez co lubię po niego sięgać za każdym razem jak tylko mam do zrobienia kolorowe pranie. Poprawia on wygląd włókien przy jesiennych swetrach. Bardzo polecam!

| 2024-09-28 12:20:58 |

Perwoll Color to innowacyjny płyn do prania kolorowych ubrań.Formuła wygładza włókna i nadaje kolorom intensywności,dzięki czemu ubrania prezentują się zdecydowanie lepiej.Muszę śmiało stwierdzić, że po 10 praniach kolory nie straciły swojej intensywności, a co nie które nawet ją zyskały. Płyn jest wydajny, dobrze się pieni i przyjemnie pachnie. Uważam że warto prać nim nowe ,kolorowe ubrania,ponieważ napewno nie stracą one na wyglądzie i dłużej będą wyglądać na nowe.Poza tym materiały zyskują miękkość jak po dodaniu płynu do płukania.

| 2024-09-28 12:00:09 |

Perwoll Color to świetny detergent, który naprawdę dba o intensywność kolorów. Ubrania po praniu wyglądają jak nowe – kolory nie blakną, a tkaniny pozostają miękkie. Jest bardzo skuteczny w usuwaniu codziennych zabrudzeń, a jego delikatny zapach dodaje świeżości bez przesadnej intensywności. Detergent jest również wydajny i przyjazny dla środowiska, co sprawia, że warto w niego zainwestować. To niezawodny produkt, który chroni kolorowe ubrania, jak żaden inny. Polecam!

| 2024-09-28 10:12:24 |

Produkt zauroczył mnie swoim zapachem. Działanie też ma całkiem dobre, nie niszczy ubrań, pozostawia je świeże, kolory są żywe. Nie powoduje niszczenia ubrań. Jest łatwo dostępny .

| 2024-09-28 09:40:18 |

bardzo dobrze dopiera nawet trudniejsze plamy. Ładnie pachni, zapach długo się utrzymuje. Kolor ubrań jest dalej intensywny. Ubrania po praniu są mięciutkie i miłe w dotyku. Nie zauważyłam, aby kolory blakły, więc to jest duża zaleta.

| 2024-09-27 22:31:54 |

Perwoll Color sprawia, że ubrania są miękkie i czyste. Na pewno czuć różnicę w dotyku w porównaniu do podobnych produktów tak jakby zawierał plyn do zmiękczania tkanin. Nie wiem czy po 10 praniach odnowi ubranie bo narazie wykonałam tylko 2 prania tych samych ubran. Na pewno dba o kolory

| 2024-09-27 22:00:34 |

Perwoll Renew Color to płynny środek do prania, który zyskał uznanie wielu użytkowników dzięki swojej skuteczności w pielęgnacji kolorowych tkanin. Moim zdaniem, jest to produkt godny polecenia, szczególnie dla osób, które chcą zachować intensywność kolorów swoich ubrań. Jednym z największych atutów Perwoll Renew Color jest jego formuła, która nie tylko skutecznie usuwa zabrudzenia, ale także chroni kolory przed blaknięciem. Dodatkowym plusem jest delikatny zapach, który pozostaje na tkaninach, co sprawia, że pranie staje się przyjemniejszym doświadczeniem. Warto również zwrócić uwagę na to, że środek ten jest łatwy w użyciu i dobrze rozpuszcza się w wodzie, co ułatwia jego aplikację.

| 2024-09-27 21:37:02 |

Po kilku praniach zauważyłam, że tkaniny wyglądają świeżo, a kolory są wyraźne i nie blakną. Zapach jest delikatny, co sprawia, że ubrania pachną świeżo, ale nie są przesycone perfumami. Płyn dobrze się pieni, co ułatwia pranie nawet w niskich temperaturach. Dodatkowo tkaniny po praniu są miękkie i przyjemne w dotyku. Perwoll Color naprawdę daje poczucie, że ubrania dłużej wyglądają jak nowe

| 2024-09-27 21:09:42 |

Płyn do prania zamknięty w wygodnym klasycznym dla tego typu produktów opakowaniu. Płyn ma piękny zapach, który długo utrzymuje się na ubraniach. Prałam w nim różne ubrania, zarówno te bardziej jasne jak o intensywnych kolorach. Rezultat? Utrzymany intensywny kolor, bez blaknięcia. Prałam również swetry, które dzięki płynowi nie zmechaciły się i były bardzo miękkie. Płyn jest wydajny i starcza na wiele prań.

| 2024-09-27 20:32:12 |

Byłam niesamowicie ciekawa Perwoll Color, poniewaz do tej pory nie dbałam o kolorowe ubrania, zawsze zwracałam uwagę na czarne i białe pranie. Jestem pełna podziwu jak miękkie są ubrania po wypraniu w tym płynie. Dla mnie jest to wystarczający detergent do prania i nic więcej do kolorów mi nie trzeba.

| 2024-09-27 18:47:27 |

Najbardziej podoba mi się jego zapach- jest bardzo lekki i świeży a nie tak intensywnie ostry jak niektóre detergenty. W moim domu dużo jest kolorowych ubrań, które po czasie niestety płowieją. Udział w teście pozwolił mi nie tylko zapoznać się z produktem ale też widzę jak kolory na naszych ubraniach nie bledną a wręcz się ich trzymają. Aczkolwiek nie mogę potwierdzić, że uszkodzona odzież jest "naprawiona" bo generalnie aż tak wypłowiałych ubrań nie mam w posiadaniu. Niemniej jednak uważam, że jest to dobry produkt, który utrzymuje kolory w ryzach i mam nadzieję, że na długo będziemy cieszyć się swoimi ulubionymi ubraniami

| 2024-09-27 15:50:13 |

Perwoll Color to mój sprawdzony wybór, jeśli chodzi o pranie ubrań kolorowych. Detergent nie tylko skutecznie usuwa plamy, ale również chroni intensywność barw, dzięki czemu moje ubrania wyglądają świeżo i nie tracą koloru po kilku praniach. Co więcej, tkaniny pozostają miękkie i przyjemne w dotyku, a delikatny zapach pozostaje na długo. Jako osoba, która dba o stan ubrań i zależy mi na ich trwałości, Perwoll Color spełnia wszystkie moje oczekiwania, zapewniając ochronę i pielęgnację za jednym zamachem.

| 2024-09-27 13:47:01 |

Opakowanie bardzo stylowe, poręczne, estetyczne z widocznym logo producenta. Zawartość to pięknie pachnący kwiatami płyn o konsystencji płynnego kisielu w odcieniu mlecznoczerwonawym. Od pierwszego użycia zauważalnie chroni kolor ubrań i ich teksturę, pozostawia też ładny zapach, czystość ubrań i świeżość.

| 2024-09-27 13:38:01 |

Płyn do Prania Perwoll Color, to płyn do prania kolorowych ubrań, skuteczny nawet w niskich temperaturach. Ten detergent dba zarówno o kolor pranych ubrań, jak i o higienę wnętrza pralki. A wszystko to przy zachowaniu pięknego, utrzymującego się świeżego zapachu. Ten płyn do prania stosowałam zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie. Kolory nie tracą swojej intensywności. Bez problemu sprawdził się jako płyn do prania ręcznego delikatnych tkanin.

| 2024-09-27 12:53:15 |

Przyznam, że byłam sceptycznie nastawiona do tego płynu, ale robi on robotę. Ubrania wyglądają lepiej niż po praniu w proszku, a kolor ich jest zachowany i jakby intensywniejszy. Włókna ubrań są ładne, a same ubrania bardzo miękkie

| 2024-09-27 11:47:56 |

Na początku zaznaczę, że w moim domu pranie robi się bardziej często. Nest to minimum raz dziennie, a czasami nawet i trzy lub cztery pralki. Używam różnych produktów do prania zarówno kapsułek, jak i płynów do prania i płukania. Intensywnie miałam okazję testować ten płyn do prania i śmiało mogę stwierdzić, że jest to produkt warty uwagi. Wystarczy niewielka ilość produktu, aby móc cieszyć się obiecanymi przez producenta walorami. Płyn przede wszystkim przepięknie pachnie, bardzo zwracam na to uwagę i patrze, jak pachnie płyn przed praniem i czy ten zapach utrzymuje sie także na ubraniach. Tak więc kto jest maniakiem zapachu jak ja, może śmiało kupować taki zestaw zarowno do koloru, jak i czarnego prania, gdyż zapach czuć także na ubraniach po praniu. Faktycznie zauważyłam, że moje ubrania po częstym praniu nieco starcily na kolorze, a dzięki Perwoll nieco go z powrotem odzyskały. Tak więc z pewnością pozostanę o wiele dłużej przy tym właśnie płynie, gdyż zauważyłam znaczną poprawę w praniu. Perwoll wyróżnia się zapachem, dba o tkaniny, utrzymuje je w czystości! Polecam !

| 2024-09-27 11:17:31 |

Płyn do prania ubrań kolorowych. Jak najbardziej na plus. Już po pierwszym praniu widać różnicę, gdyż kolory są intensywniejsze. Noszę głównie cieńkie i delikatne tkaniny, a po praniu w płynie nie zostały one zniszczone a wręcz przeciwnie. Tkaniny są "dopieszczone" w każdym calu.

| 2024-09-27 10:25:07 |

Płyn ten już od pierwszego prania sprawił że tkaniny są w dotyku po wypraniu wyraźnie bardziej miękkie. Zauwazylam ze nie wypłukuje on koloru. Po kilku praniach rzeczywiście tak jak obiecuje to producent kolory są mocniejsze. Kolory zdecydowanie są zachowane jakby ubranie było dopiero co kupione.

| 2024-09-27 10:12:03 |

Bardzo się polubiliśmy! Stąd właśnie to określenie nawiązujące do kultowej czerwieni. Moje ubrania po zastosowaniu Perwoll Color pachną świeżością, są bardzo mięciutkie a ich kolor podkreślony. Jestem w szoku, bo wcześniej nie czułam potrzeby stosowania takich produktów a teraz będę po niego sięgać non stop!

| 2024-09-27 10:00:58 |

Perwoll Color to najlepszy detergent do prania kolorowych ubrań. Już od pierwszego prania zauważyłam, że kolory ubrań są zachowane, bardziej żywe, nie są wyblaknięte jak po praniu proszkiem czy innymi detergentami. Nie martwię się już, że z każdym praniem moja bluzka, czy sukienka straci swój pierwotny intensywny kolor, wręcz odwrotnie z każdym praniem ubrania odzyskują swoje kolory. Wyglądają jak nowe. Po za tym Perwoll Color dba również o włókna ubrań, poprawia strukturę włókna, dba o jego elastyczność. Po upraniu ubrania są miękkie i bardzo miłe w dotyku. Poza tym ubrania pięknie pachną, a zapach utrzymuje się do następnego prania.

| 2024-09-27 09:21:09 |

Perwoll płynów prania tkanin kolorowych spełnił moje oczekiwania. Ubrania są miękkie i pachnące. Kolor jest chroniony. Materiały także są chronione.

| 2024-09-27 09:17:05 |

Płyn do prania Perwoll Color zaskoczył mnie pozytywnie swoja skutecznością. Posiada delikatny przyjemny zapach. Ubrania są czyste i czuć ich miękkość. Dba nie tylko o czystość, ale i o kolory ubrań. Nie podrażnia skóry i nie wywołuje alergii. Płyn jest dość gęsty i zgodnie z instrukcją wystarczy wlać niewielka ilość. Samo opakowanie bardzo poręczne.

| 2024-09-27 08:19:53 |

Zapach tego płynu urzekł mnie już po otwarciu pojemnika, po praniu kolory są wciąż żywe a przyjemny zapach unosi się po całym mieszkaniu. Produkt wygładza włókna, dzięki czemu moje sweterki są zadbane, wyglądają jak nowe i przyjemnie się noszą. Płyn jest delikatny dla ubrań, ale jednocześnie usuwa zanieczyszczenia pozostawiając ubrania czyste, pachnące i zadbane.

| 2024-09-27 08:15:45 |

Perwoll Color jest przeznaczony do każdego rodzaju tkanin. Płyn ma bardzo przyjemny zapach, który pozostaje na ubraniach po wypraniu. Po jego zastosowaniu wyprane ubrania są miękkie w dotyku. Płyn dba o kolory ubrań, by się nie spierały i wciąż były intensywne, przyczynia się też do odnowy nieco wyblakniętych już kolorów. Perwoll Color to wielka przyjemność prania gwarantująca, że żywe kolory nie tracą swoje intensywności.

| 2024-09-27 07:40:02 |

Wygodna butelka 1 l wystarcza na spora ilosc pran. W pralce jak i ręcznie. Sliczna dla oka grafika cudny zapach slodki nie mdly ale tez jest w nim cos swiezego kwiatowo owocowego. Ubrania faktycznie dluzej zatrzymuja czarny ciemny kolor. Sa miękkie i oczywiście pachnace moje ulubione ubrania wygladaja dłużej jak nowe. Jestem zachwycona działaniem plynu.

| 2024-09-27 07:11:38 |

Ubrania po wypraniu w Perwoll Color zyskują nowe życie. Wydobywa się dzięki niemu na nowo głębia koloru. Ma przyjemny zapach i po wypraniu długo on utrzymuje się na ubraniach.

| 2024-09-26 22:56:01 |

Polubiłam Perwoll Color od pierwszego użycia, super dopiera kolorowe ubrania nie niszcząc ich materiałów a także pięknie pachnie. Chroni kolory, a można powiedzieć, że je ożywia i nadaje im nowy blask.

| 2024-09-26 22:07:34 |

Po praniu w płynie Perwoll Color ubrania są pachnące i miękkie. Nie zauważyłam problemu z usuwaniem plam, rzeczy były czyste i doprane. Moim zdaniem to bardzo dobry produkt.

| 2024-09-26 21:47:11 |

Płyn do prania, którego używałam, nie zaskoczył mnie niczym nowym. Po praniu ubrania są miękkie, czyste i pięknie pachną, co jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli chodzi o kolor ubrań, to niestety nie zauważyłam żadnego efektu wow – nie stały się one nagle intensywniejsze ani nie wyglądały jak nowe. Płyn dobrze się dozuje, co jest ogromnym plusem, a także nie zostawia smug czy zacieków na tkaninach. Choć nie odkryłam nic rewolucyjnego w mojej pralni, to przyjemny zapach sprawia, że z chęcią sięgnę po kolejne opakowanie. Uważam, że to solidny produkt, który spełnia swoje podstawowe funkcje. Mimo braku spektakularnych efektów, komfort użytkowania oraz świeżość zapachu sprawiają, że mogę go polecić innym. Czasami prostota i skuteczność są najważniejsze w codziennym użytkowaniu.

| 2024-09-26 21:42:20 |

Płyn pięknie pachnie. To średnio gęsty płyn. Nie dostałam uczulenia ( jestem alergikiem). Ubrania są wyprane. Kolory są żywe, brak wyblakłych ubrań. Kocham ten płyn.

| 2024-09-26 21:31:16 |

Perwoll Color to niezawodny wybór dla osób pragnących zadbać o intensywność kolorów swoich ulubionych ubrań. Jego formuła skutecznie chroni tkaniny przed blaknięciem, a jednocześnie delikatnie je pielęgnuje. Płyn doskonale radzi sobie z plamami, pozostawiając ubrania świeże i przyjemnie pachnące. Konsystencja jest wygodna w użyciu, a dozownik umożliwia precyzyjne odmierzenie odpowiedniej ilości środka. Dodatkowym atutem jest przyjazność dla środowiska i oczywiście nie mogę zapomnieć o zapachu. Ubrania pachną bardzo długo co cenię sobie bardzo. Polecam każdemu, kto ceni jakość i kolor w swoim garderobie!

| 2024-09-26 21:22:02 |

Perwoll Color to płyn do prania, który naprawdę mnie zaskoczył. Po pierwszym użyciu zauważyłam, jak skutecznie chroni intensywność kolorów moich ulubionych ubrań. Od kiedy zaczęłam go używać, nie muszę martwić się o blaknięcie tkanin, co jest dla mnie niezwykle ważne. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze radzi sobie z plamami. Nawet te trudniejsze znikają bez problemu, a co najważniejsze, nie zauważyłam żadnych uszkodzeń materiału. Dodatkowo, płyn ma przyjemny zapach, który pozostaje na ubraniach, nadając im świeżości. Cenię też jego wydajność – niewielka ilość płynu wystarcza na dłużej, co czyni go ekonomicznym wyborem. Co więcej, zauważyłem, że moje ubrania wyglądają lepiej i są bardziej miękkie dzięki składnikom pielęgnacyjnym, które zawiera. Podsumowując, Perwoll Color stał się moim ulubionym płynem do prania. Skuteczność w ochronie kolorów, przyjemny zapach i dbałość o tkaniny to cechy, które naprawdę doceniam. Polecam go każdemu, kto chce zadbać o swoje kolorowe ubrania!

| 2024-09-26 19:52:58 |

To zaskakujące , że już po pierwszym użyciu moje kolorowe ubrania wyglądają znacznie lepiej. Perwool przywrócił im dawny wygląd, włókna są o niego miększe, przyjemne w dotyku, a do tego pięknie pachną. Zaznaczam, że miało to miejsce już po pierwszym praniu. Jestem zachwycona.

| 2024-09-26 19:45:14 |

Przy dwójce dzieci niestety pranie to moja codzienność. Mam wrażenie że nigdy się nie kończy. Dzięki Perwoll color moje zmora stała się przyjemnością. Ubrania są doprane, kolory żywe a zapach unosi się jeszcze długo po praniu.

| 2024-09-26 19:28:51 |

Cześć! Perwoll Color otrzymałam w ramach testu w Klubie Polki.pl Jaki jest? ■ przede wszystkim łagodny dla wrażliwej skóry [to nasza rodzinna cecha, a synek ma najdelikatniejszą skórkę]. Przez łagodne rozumiem, że nie uczula i nie powoduje żadnych podrażnień. ■ pięknie pachnie, a pranie pachnie jeszcze długo po wyjęciu z pralki ■ nie niszczy ubrań, a wręcz pielęgnuje ich materiał, ubrania nie mechacą się. ■ ubrania nie tracą koloru i intensywności. ■ dobrze pierze w każdym trybie,nawet w 30 stopniach ■ ubrania są miękkie w dotyku Dla mnie najważniejszy jest fakt,że nie powoduje alergii. Rzadko zmieniam płyny do prania, ze względu na wrażliwą skórę. Cieszę się, że Perwoll sprawdził się w moim domu i mogę go bezpiecznie używać. Na pewno zostanie z nami na dłużej.

| 2024-09-26 19:10:13 |

◾️Detergent do prania otrzymałam w ramach testowania Polki Rekomendują i jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam się do testowania, bo w końcu nie muszę wyrzucać ubrań, które straciły swoje kolory, bo ten cudowny płyn sprawił, że moje ubrania wyglądają jak nowe, ale o tym za chwilę. ☑️Opakowanie: ➖️Płyn zamknięty jest w plastikowej butelce o fajnym kształcie. ➖️Butelka w kolorze czerwonym. ➖️Napisy na butelce w kolorze srebrnym beżowym oraz granatowym. ➖️Napisy główne czytelne, lecz w obcym języku. ➖️Na tylnej etykiecie znajdują się informacje w różnych językach w tym w języku polskim. ➖️Butelka posiada odkręcana nakrętkę. ☑️Pojemność: ➖️Opakowanie o pojemności 1 litra ☑️Kolor-Konsystencja-Zapach ➖️Płyn o lejącej wodnistej konsystencji ➖️Płyn o bezbarwnym kolorze, który jest delikatnie zabarwiony na czerwono. ➖️Płyn o intensywnym, ale nie dyszącym zapachu. ☑️Użytkowanie ➖️Płyn wlewam do kasetki w pralce tam, gdzie wsypuje się proszek. ☑️Efekty: ➖️Jestem mamą dwójki dzieci, które uwielbiają kolorowe ubrania jak wiadomo dzieci =plamy jednak ten płyn sprawia, że plamy znikają, a ubrania utrzymują swój kolor. ➖️Nasze stare ubrania wyglądają jak nowe, a wygląd tkanin wygląda jakby były nowe. ➖️Ubrania stały się błyszczące mięciutkie, a kolory intensywne i już nie muszę martwić się, że za chwilę będę kupowała coś nowego, bo dane ubranie nie nadaje się do chodzenia, bo jest wyblakłe. ➖️Ubrania są miękkie czyste I pachnące .

| 2024-09-26 19:04:00 |

Płyn Perwoll Color ma wyjątkowo piękny i przyjemny zapach. Już po pierwszym praniu widać, że płyn dba o kolorowe tkaniny. Ubrania nie tracą koloru. Po praniu są wyraźnie miękkie i przyjemne. Śmiało można stwierdzić, że wyglądają jak nowe. Nawet zużyte już po części ubrania odzyskują swoją świeżość koloru. Produkt zdecydowanie godny polecenia.

| 2024-09-26 18:50:00 |

Płyn do prania Perwoll Color mieści się w plastikowej butelce o pojemności 1l. Ma jasny różowy kolor i lekko zagęszczoną konsystencję. Butelka jest zakręcana korkiem, który służy jako miarka do dozowania. Płynu do prania Perwoll Color używałam do prania ubrań wszystkich członków rodziny (w wieku od niespełna 2 lat do 40 lat). U żadnego z 8 członków mojej rodziny nie pojawiły się problemy skórne podczas noszenia odzieży wypranej w testowanym środku piorącym. Pierwsze na co zwróciłam uwagę to przyjemny aromat, który utrzymuje się na wypranych ciuszkach przez długi czas. Zapach nie jest przytłaczający, wręcz subtelny. Kolejnym atutem był efekt zmiękczonych tkanin. Dotychczas stosowałam proszek do prania a po nim czyste ręczniki były sztywne, szorstkie, nieprzyjemne w dotyku. Po Perwollu są zdecydowanie przyjemniejsze w użytkowaniu, miękkie w dotyku. Pomimo działania zmiękczającego nie powoduje uszkodzenia holograficznych nadruków na koszulkach dzieci. Prałam w różnych temperaturach, ale nawet przy temperaturze 60°C ubrania wyglądają jak nowe a ich kolory nie straciły na intensywności. Skuteczność radzenia sobie z plamami oceniłabym na 5+ w skali 6 stopniowej. Moje dzieci są aktywne i ich ubrania często padają ofiarami zabaw. Płyn Perwoll Color poradził sobie z większością zabrudzeń, nawet tymi, które nie zniknęły po uprzednim upraniu w proszku. Płyn jest wygodniejszy w użytkowaniu niż proszek, gdyż łatwiej go dozować. Sypiąc na oko nigdy nie zrobiłam tyle prań, ile sugeruje producent. Z Perwollem dłużej można cieszyć się ulubionymi ubraniami a tym samym chronić planetę. Na pewno jest to produkt godny polecenia.

| 2024-09-26 18:49:29 |

Płyn do Prania Perwoll Color to świetne rozwiązanie do prania kolorowych ubrań. Ma bardzo ładny kwiatowy zapach który zostaje na tkaninach po praniu. Świetnie radzi sobie z zabrudzeniami, a pranie jest czyste i pachnące. Dodatkowo Perwoll Color dba o intensywność koloru dzięki czemu ubrania dłużej wyglądają jak nowe. Mój numer 1 wśród środków do prania!!!

| 2024-09-26 18:25:47 |

Pierwszy raz miałam do czynienia z tym produktem od marki Perwoll. Jestem zachwycona. Butelka jest bardzo poręczna. Nie jest za ciężka, co jest często spotykane przy tego typu produktach - dla mnie idealnie:) zakrętka bardzo w porządku, nic się nie wylewa. Zapach bardzo intensywny, ale też delikatny. Utrzymuje się długo na ubraniach, suszarka go nie niweluje. Pranie pięknie pachnie, a zapach na ubraniach utrzymuje się cały dzień. Plusem jest też to, że kolor ubrań został zachowany, nawet tych czerwonych i różowych, był tak samo głęboki. Chętnie wrócę do tego płynu i zacznę go stosować na stałe u siebie podczas prania. Poleciłam go również swoim bliskim, oranż znajomym w pracy - warty rekomendacji.

| 2024-09-26 18:16:13 |

Od dziś to mój ulubiony płyn do prania do kolorowych tkanin. Jest bardzie ufajmy ,ma bardzo fajną gęstą konsystencję. Wyprane ubrania pięknie pachną,kolory są intensywne,a tkaniny miękkie.

| 2024-09-26 18:08:51 |

Świetny środek do prania; chroni ubrania, pielęgnuje kolor i subtelnie pachnie. Rzeczy są miękkie, a ich kolor nie traci na jakości. Nie wymagał stosowania płynu do płukania, więc i praktyczny.

| 2024-09-26 17:40:29 |

Pięknie pachnie, chroni kolory podczas prania. Wydajny, łatwy w dozowaniu. Dobrze dopiera. Pranie jest czyste i świeże. Polecam .Sama z przyjemnością kupię ponownie. Idealne się sprawdził

| 2024-09-26 17:21:03 |

Produkt zamknięty jest w czerwonej 1litrowej butelce o filigranowym kształcie. Ta butelka wygląda zgrabnie i prezentuje się bardzo ładnie na polce w lazience. Zapach tego produktu jest przepiękny. Płyn jest w kolorze różowym. Z łatwością się go przelewa do wieczka,a następnie do pojemnika na płyn w pralce. Moje ubrania dostały nowe życie. Odkąd piorę rzeczy w Perwollu to zauważyłam,że ubrania dłużej zachowują świeżość,piekny zapach się unosi, są miekkie. Zdecydowanie poprawiła się kondycja moich ubran. Wow jak dla mnie niesamowity płyn. Jest wart swojej ceny i łatwo dostępny w sklepie. PS Obecnie są dostępne w Lidlu w dużej pojemności to jakby tak ktoś szukał po mojej recenzji ;)

| 2024-09-26 17:17:37 |

Uwielbiam płyny do prania, które tak jak Perwoll Color wzmacniają i przede wszystkim dbają o kolor ubrań. Ten produkt nie dośc, że skutecznie czyści i odświeża ubrania to jeszcze dba o ich jakość. Po praniu ubrania zdecydowanie były bardziej miękkie i czuć było świeżość i piękny zapach. Według mnie lepszy niż standardowe kapsułki czy proszek do prania.

| 2024-09-26 16:34:15 |

To jak pachnie ten plyn to nawet nie da się ubrać w słowa. Ubrania po praniu są miekke pachnące delikatne ale co najważniejsze mają swój kolor nie są zniszczone.

| 2024-09-26 16:09:21 |

Płyn do kolorów sprawdził się u mnie świetnie, wszystko było czyste i odświeżone. Zapach zostawał na długo, zabrudzenia zniknęły. Czy kolory powróciły do pierwotnej intensywnej formy? Tego nie zauważyłam, ale na pewno nie stały się bardziej wyblakłe. Formuła płynu bardzo przyjemna, nie ma obaw, że coś się nie rozpuści i jest łatwiejsze w użyciu.

| 2024-09-26 16:07:14 |

Płyn do prania Perwoll Color ma wygodne opakowanie z korkiem, dzięki czemu możemy wlać odpowiednią ilość do prania. Opakowanie przyciąga uwagę. Płyn jest litrowy. Starcza na dużo prań. Płyn ma kolor różowy i piękny zapach. Bardzo dobrze dopiera ubrania nawet z trudnych plam. Dodaje im świeżości, intensywnego koloru. Po wypraniu pięknie pachną. Pierwszy raz używałam płynu do prania i jestem zadowolona. Na pewno to nie moje pierwsze opakowanie.

| 2024-09-26 16:00:03 |

Płyn do prania Perwoll Color spełnił moje oczekiwania. Usuwa plamy nawet w 30 stopniach. Pięknie pachnie, nie przytłacza, a zapach na ubraniach utrzymywał się bardzo długo. Ubrania są miękkie, zachowują swój kolor i kształt. Nie mechacą się. Płyn nie podrażniał i nie wywołał alergii na skórze. Uważam, że to świetna seria płynów i na pewno kupię je z powrotem.

| 2024-09-26 15:09:23 |

Perwoll Color świetnie nam się sprawdził. Ubrania zachowują swój kolor po praniu, są miękkie i pachnące. Jestem bardzo zadowolona bo w końcu moje ubrania nie blakną.

| 2024-09-26 15:04:31 |

Nie jestem ekspertem, nie mogę dokładnie ocenić wpływu płynu na włókna ale na pewno po praniu ubrania nie zmieniły swoich kolorów i intensywności. Moja garderoba składa się w 90% z czarnych ubrań a reszta ubrań jest miksem różnych kolorów. Zapachy płynów są obłędne. Jeden i drugi przepięknie pachnie, oba inaczej ale równie elegancko. W obu płynach prałam ubrania zarówno ręcznie jak i w pralce. Ubrania po umyciu delikatnie pachną, są miękkie i przyjemne w dotyku. Widziałam że są już dostępne w dyskontach. Bardzo polecam, zapach czerwonej wersji do kolorów jest bardziej intensywny, dosłownie pachną jak dobre perfumy.

| 2024-09-26 14:53:29 |

Już po pierwszym praniu wizualnie mogę stwierdzić że ubrania wyprane w płynie mają intensywniejszy kolor. Są bardziej delikatne i zdecydowanie są w lepszym stanie.

| 2024-09-26 14:42:18 |

Perwoll Color to wspaniały płyn do płukania tkanin i zauważalne różnice podczas prania i dla włókien tkanin od pierwszego prania. Ubrania są bardziej pachnące, kolorowe i miękkie, lepiej wyglądają i się układają na sylwetce.

| 2024-09-26 14:03:47 |

Perwoll Color Perwoll Color odświeża i chroni intensywność kolorów, sprawiając, że ubrania wyglądają jak nowe. Perwoll Black Perwoll Black zapobiega blaknięciu dbając o delikatne włókna, dzięki czemu ubrania pozostają eleganckie i stylowe.

| 2024-09-26 13:59:44 |

Kiedy postanowiłam przetestować płyn do prania Perwoll Color, miałam nadzieję, że pomoże mi w zachowaniu intensywności kolorów moich ulubionych ubrań. I muszę przyznać, że nie zawiodłam się! Już przy pierwszym użyciu zwróciłam uwagę na przyjemny zapach, który unosił się w powietrzu, gdy wlewałam płyn do pralki. To naprawdę umila pranie, które czasami bywa nudne. Płyn dobrze się rozpuszcza, co sprawia, że nie muszę się martwić o nierównomierne pranie. Płyn świetnie radzi sobie nawet w niskich temperaturach. Często wybieram pranie na 30 stopni, aby nie narażać swoich rzeczy na zbyt dużą eksploatację. Dodatkowo, płyn jest delikatny dla różnych materiałów, od bawełny po delikatne tkaniny, więc nie muszę się martwić, że coś się zniszczy. Co więcej, płyn jest wydajny, co czyni go również przyjaznym dla portfela. Z Perwoll Color ubrania są czyste, pachnące i zachowują intensywność kolorów. Polecam ten płyn go każdemu, kto chce dbać o swoje kolorowe tkaniny – naprawdę warto!

| 2024-09-26 13:43:50 |

Perwoll Color to płyn do prania, który stworzony jest z myślą o ochronie i pielęgnacji kolorowych tkanin. Dzięki swojej unikalnej formule, pozwala mi cieszyć się intensywnymi kolorami moich ubrań przez długi czas. Nawet po wielu praniach zapobiega blaknięciu i przenoszeniu się barwników, dzięki czemu moje ubrania zachowują swój pierwotny kolor. Dodatkowo formuła Perwoll Color delikatnie pielęgnuje włókna tkanin, co zapobiega ich mechaceniu i niszczeniu. Perwoll Color to nie tylko zwykły płyn do prania, to produkt, który dba o moje ubrania i pozwala mi cieszyć się ich pięknem przez długi czas.

| 2024-09-26 13:40:55 |

Płyn do płukania Perwoll do kolorów spełnił moje oczekiwania. Sprawuję się na podobnym poziomie co inne flagowe marki płynów. Pranie jest świeże i pachnące przez dłuższy czas, ubrania po nim są miękkie i przyjemne w dotyku. Jest to produkt, który na pewno będzie pojawiał się w mojej łazience.

| 2024-09-26 13:34:08 |

Idealny płyn do płukania o cudownym zapachu, który rozchodzi się po całej łazience a na ubraniach trzyma się dość długo. Płyn jest idealny do kolorowych ubrań ponieważ dbano ich wyglad- tzn ubrania nie blakną, a po praniu wyglądają jak nowe! Tkaniny po praniu są miękkie, mile w dotyku. Produkt zamknięty jest w wygodnej plastikowej butelce. Jest bardzo wydajny

| 2024-09-26 13:27:35 |

Przetestowałam płyn do prania Perwoll Color i jestem zachwycona jego działaniem. Już po kilku praniach zauważyłam, że moje kolorowe ubrania odzyskały swoją intensywność i świeżość. Kolory, które wcześniej zaczynały blaknąć, teraz znów wyglądają jak nowe. Formuła, która wygładza zniszczone włókna, działa naprawdę skutecznie – ubrania nie tylko wyglądają lepiej, ale też są przyjemniejsze w dotyku. Warto też podkreślić, że Perwoll Color naprawia mikrouszkodzenia włókien, dzięki czemu ubrania stają się bardziej odporne na zużycie. Dla mnie jest to ogromny plus, bo lubię inwestować w dobrą jakość i cieszę się, że moje ulubione rzeczy pozostaną w świetnym stanie na dłużej. Do tego dochodzi delikatny, świeży zapach, który nie jest przytłaczający, ale sprawia, że noszenie wypranych ubrań staje się jeszcze bardziej przyjemne.

| 2024-09-26 13:23:41 |

Przede wszystkim świetnie odświeża kolory, sprawiając, że ubrania wyglądają jak nowe nawet po wielu praniach. Tkaniny stają się miękkie i zachowują swoją strukturę, co jest szczególnie ważne dla delikatnych materiałów. Zapach jest przyjemny, długo utrzymuje się na ubraniach, ale nie jest przytłaczający. Wydajność produktu również zasługuje na pochwałę – niewielka ilość wystarcza na jedno pranie, dzięki czemu butelka starcza na długo. Cena jest adekwatna do jakości, co czyni Perwoll Color świetnym wyborem.

| 2024-09-26 13:16:26 |

Płyn Perwoll Color to zdecydowanie produkt wart polecenia. Płyn dba o ubrania i ich kolory od pierwszego użycia. Chroni ubrania przed utratą kolorów i basku. Bardzo ładnie pachnie. jest wydajny i posty w użyciu. Takie produkty lubię.

| 2024-09-26 13:10:20 |

od lat uwielbiam produkty do prania Perwoll do koloru. To synonim jakości i przyzwoitej ceny. I ten płyn mnie nie zawiódł. Jest bardzo wydajny. Pranie jest bardzo miękkie po wysuszeniu. Kolory jak były intensywne takie są po praniu. Pranie prześlicznie pachnie. Już sobie kupiłam w drogerii zapas tego płynu bo akurat trafiłam na świetną promocję i skoro go poznałam to mogłam kupić więcej. I przede wszystkim pranie długo pachnie i szafa przy każdym otwarciu drzwi przypomina że użyłam świetnego produktu.

| 2024-09-26 13:02:23 |

Płyn Perwoll Color spełnił moje oczekiwania . Ubrania po praniu są bardzo miękkie, widać różnicę w wyglądzie włókien. Ciuchy są w zdecydowanie lepszym stanie niż podczas używania innych środków . Produkt chroni kolorowe ubrania przed blaknięciem. Po kilku praniach widać znaczną różnicę. Zapach również zasługuje na duży plus. Zdecydowanie polecam.

| 2024-09-26 13:00:19 |

Pierwsze co uwielbiam w tym płynie to zapach.. jest subtelny, ale trwały, towarzyszy odzieży przez długi czas po praniu. Płyn ma gęstą konsystencję, co oznacza, że jest bardzo wydajny bo wystarczy niewielka ilość, aby uzyskać doskonały efekt. Idealny dla osób, które pragną dbać o swoje kolorowe ubrania, jednocześnie nie zużywając zbyt dużej ilości detergentu. Co podkreślę, to faktycznie, że ubrania wyglądają jakby lepiej ! Kolory są bardzo żywe i odzyskały swój intensywny kolor :) Buteleczka jest bardzo wygodna, dobrze trzyma się ją nawet w mokrych dłoniach przez jej wgłębienia. Z pewnością zostaje on ze mną na dłużej :)

| 2024-09-26 12:55:02 |

Płyn do płukania Perwoll Color raczej dobrze poradził sobie z moim praniem. Nie ma efektu WOW, ubrania nie wyglądają jak nowe, ale są czyste, pachnące, nie wymagały ponownego płukania - a rak niestety dzieje się u mnie często, że na ubraniach pozostają zacieki po płynie do płukania. Myślę, że jak będzie w promocji, to sięgnę po niego ponownie.

| 2024-09-26 12:50:22 |

Polecam Płyn Perwoll Color. Nie wiem czy przywraca ale z pewnością utrzymuje intensywność koloru poprzez i chyba wygładza włókna tkanin. Ładnie, delikatnie pachnie, jest całkiem wydajny i chętnie po niego raz jeszcze sięgnę.

| 2024-09-26 12:49:49 |

Perwoll Color Detergent Renew płyn do prania kolorowych: Expert do kolorowych ubrań! I tutaj jest moim ulubieńcem na rynku. Nie dość, że czyści to dba o kolory na naszych ciuszkach. Nowe? - nie wyprane w Perwollu. Zapach przepiękny, aż chce się cały czas nosić ubrania. Dba o higienę wnętrza naszej pralki, gdzie zachowuje piękny świeżutki zapach. Produkt przyjazny Planecie więc serdecznie polecam!

| 2024-09-26 12:46:16 |

Płyn do prania ubrań kolorów naprawdę odnawia kolory! Efekt widać już po kilku praniach. Dodaje intensywności kolorom, kolor jest żywszy, bardziej nasycony, błyszczący. Płyn nie tylko zapobiega uszkodzeniom włókien ale i naprawia delikatne mikrouszkodzenia. To świetny patent na bardziej ekologiczne i tańsze podejście do ubrań i swojej szafy. Płyny są wydaje i pięknie pachną. Ja wybieram ubrania wysokiej jakości i ważne jest dla mnie to by jak najdłużej prezentowały się nienagannie. Niestety, pod wpływem prania kolor robi się mniej intensywny, wypłowiały i blaknie. Te płyn odnawia blask i moc koloru a także odnawia ubrania. Warto samemu przetestować i się przekonać.

| 2024-09-26 12:45:52 |

Perwoll Color to bardzo dobry detergent do prania kolorowych ubrań, który rzeczywiście spełnia swoje obietnice. Po przetestowaniu na różnych materiałach zauważyłem, że kolory pozostają wyraziste i nie blakną nawet po kilku praniach. Produkt działa w sposób, który dba nie tylko o kolory, ale również o strukturę tkanin, co pomaga zapobiegać mechaceniu się ubrań i zachować je w dobrej kondycji. Zapach jest kolejną zaletą Perwoll Color – delikatny, świeży i utrzymujący się przez dłuższy czas, ale na tyle subtelny, że nie jest przytłaczający. Detergent jest też bardzo wydajny, dzięki swojej skoncentrowanej formule – wystarczy niewielka ilość, aby skutecznie uprać ubrania. Cena może być minusem, ponieważ Perwoll Color jest nieco droższy od standardowych środków do prania. Jednak przy regularnym praniu kolorowych ubrań, inwestycja ta może się opłacić, zwłaszcza jeśli chcemy, aby ubrania zachowały intensywność barw na dłużej. Jedynym większym mankamentem, jaki zauważyłem, jest fakt, że nie radzi sobie z trudniejszymi plamami – do usunięcia mocniejszych zabrudzeń może być potrzebny dodatkowy odplamiacz. Podsumowując, Perwoll Color to produkt wysokiej jakości, który skutecznie dba o kolory i delikatność tkanin, choć niekoniecznie sprawdzi się w przypadku trudnych do usunięcia plam.

| 2024-10-03 10:42:19 |

Perwoll Dark Bloom otrzymałam w ramach testowania polki.pl Ten produkt zostanie że mną juz chhba na zawsze. Jestem nim zachwycona! Ciemnych / czarnych ubran mamy przeważająca ilość. Zawsze denerwujące było że po kilku pranich widać było ślady tzw.sprania, kolory bladły. Dzieki Perwoll Dark Bloom ubrania nie tylko zachowują przyjemny zapach, zwlaszcza te sportowe, ale i kolor pozostaje bez zmian.

| 2024-10-02 21:37:30 |

Perwoll Dark Bloom to płyn do prania ciemnych ubrań, który świetnie pielęgnuje tkaniny i poprawia stan włókien. Efekt jest naprawdę widoczny już po pierwszych praniach. Płyn ładnie pachnie, nadając ubraniom także świeży zapach, stają się też miększe i bardziej przyjemne niż po tradycyjnych środkach do prania. Ja jestem zdecydowanie zadowolona z efektów jakie osiągnęłam dzięki tym płynom.

| 2024-10-02 21:18:52 |

Perwoll Black Renew to bardzo udany detergent przeznaczony do prania czarnych i ciemnych ubrań, który skutecznie chroni ich kolor przed blaknięciem. Jest to moje pierwsze spotkanie z tego typu produktem. Dzięki zaawansowanej formule, przywraca on głębię czerni, jednocześnie usuwając zabrudzenia bez niszczenia tkanin. Po każdym praniu ubrania zachowują intensywny kolor i są przyjemnie miękkie w dotyku. Detergent jest łagodny dla materiałów, co sprawia, że ciemne ubrania pozostają w świetnym stanie na dłużej. Podoba mi się również jego przyjemny zapach, który czuć popraniu. Chętnie do niego wrócę.

| 2024-10-02 21:10:18 |

Po użyciu płynu do ciemnych ubrań, efekt WOW jest gwarantowany . Jestem pod wrażeniem produktu , tego jak pachnie i jak jest skuteczny . Miłe zaskoczenie .

| 2024-10-01 23:56:04 |

Perwoll Dark bloom znajduje się w butelce o pojemności 1litr. Konsystencja jest gęsta,płyn jest wydajny. Zapach długotrwały, przyjemny, nie drażniący. Płyn dobrze rozpuszcza się w wodzie ,nie pozostawia na ubraniach białych śladów. Produkt zgodny z opisem producenta, spełnił moje oczekiwania. Bardzo dobrze sprawdza się do prania ciemnych ubrań, dbając o nie już od 1 prania. Dzięki zaawansowanej nowoczesnej formule Perwoll Dark bloom odnawia i chroni kolory tkanin, poprawiając stan oraz wygląd włókien.po praniu ubrania są miękkie, delikatne, przyjemne w dotyku. Na pewno kupię produkt ponownie. Polecam wypróbować, ja jestem zadowolona ze stosowania produktu.

| 2024-10-01 22:01:53 |

Ponieważ moja szafa składa się w 95% z czarnych ubrań - jestem ekspertem w ich praniu. Ten Perwoll jest dla mnie jednym z wiodących produktów, które użytkowałam aby w niskich temperaturach (piorę zazwyczaj w trybie delikatnym) móc ochronić moją umiłowaną czerń. Wspaniałe się pieni wszystko dopierając - a ja mogę się cieszyć ochroną ciemnych barw każdego dnia.

| 2024-10-01 21:21:31 |

Idealny do ciemnych ubrań , jestem zachwycona efektem .Kolor jest odświeżony ,bardziej nasycony ,ubranie miękkie i pięknie pachnące . Uważam że Perwoll Dark Bloom jest najlepszym płynem jaki dobrej pory używałam i nie zamienię go na nic innego zostaje ze mną na zawsze 💪

| 2024-10-01 19:17:36 |

Perwoll Dark Bloom sprawdził się u nas znakomicie! Ubrania są dzięki niemu czyste,. pachnące oraz zadbane i trwalsze! Kolor czarny nie płowieje, a nawet staje się głębszy już po 2 praniu ! Uwielbiam zapach, dzięki któremu ubrania mnie otulają. Pomimo, że jesteśmy alergikami to płyn nie podrażnia naszych skór, ani nie uczula. Produkt jest bardzo wydajny, ponieważ wystarczy pół nakrętki na 5 kg prania aby mieć czyste i pachnące ubranka! Bardzo lubię ten płyn !

| 2024-10-01 18:28:55 |

"🖤 Perwoll Dark Bloom – must-have dla miłośników ciemnych ubrań! 👗👖 Ten płyn nie tylko dba o intensywność koloru, ale też zapobiega blaknięciu, dzięki czemu moje ciemne ciuchy wyglądają jak nowe nawet po wielu praniach. 🌑✨ A do tego ten elegancki, kwiatowy zapach! 🌸 Nie zamienię go na żaden inny! 🔝

| 2024-10-01 12:28:39 |

Butelka o pojemności 1L wykonana w 75 % z przetworzonego plastiku. Płyn zapobiega utracie koloru, odnawia włókna ciemnych tkanin. Bardzo ładny naturalny zapach, konsystencja gęstego płynu oraz korek z kołnierzem ułatwia dozowanie. Płyn nie pozostawia smug na ubraniach, sprawia, że pięknie pachną, wydłuża ich trwałość. Jest bardzo wydajny. Dobrze się rozpuszcza. Bardzo dibrze dopiera nawet mocne zabrudzenia. Zdecydowanie mój nr. 1 do ciemnych tkanin.

| 2024-10-01 12:19:16 |

Perwoll spełnił moje oczekiwania , przepiekny zapach I miękkie ubrania. Ciemne ubrania maja intensywny mocny kolor. na pewno poloe płyny znajomym i rodzinie.na pewno poloe płyny znajomym i rodzinie.

| 2024-10-01 12:16:06 |

Perwoll Dark Bloom to detergent dedykowany do prania ciemnych tkanin, zaprojektowany w celu zachowania intensywności kolorów i zapobiegania blaknięciu. Jego formuła jest specjalnie opracowana, aby dbać o ciemne ubrania, zapewniając im długotrwałą świeżość. Zapach tego detergentu jest subtelny i przyjemny. Użytkownicy chwalą go za skuteczność w usuwaniu plam i odświeżaniu tkanin. Jednakże, niektórzy mogą uważać, że cena jest nieco wyższa w porównaniu do innych detergentów. Podsumowując, Perwoll Dark Bloom jest polecany dla osób dbających o ciemne ubrania, które chcą zachować ich intensywność kolorów na dłużej.

| 2024-10-01 11:32:07 |

Na wstępie pragnę podziękować portalowi polki. pl Rekomendują za wspaniałą Nowość od marki Perwoll. Jestem bardzo wdzięczna za płyn do prania. Już na początku opakowanie wysuwa piękny kwiatowy design i niesztampową kolorystykę. Perwoll Renew Dark Bloom jest dedykowany do ciemnych i czarnych tkanin. Opakowanie zawiera niezbędny, pomocny dozownik, który jest precyzyjny i odmierza tyle płynu, że spokojnie wystarczy do jednego prania. Po otwarciu butelki niesamowicie pięknie pachnie w całym domu. Butelka jest stabilna i poręczna, a dozowanie przebiega bezproblemowo. Ten płyn od pierwszego użycia przypadł zarówno dla mnie, jak i domownikom. Przyjaciółki w pracy stale pytają w jaki sposób dbam o moje czarne stylizacje. Dziś zapytały o moją bluzkę, która wygląda jakbym ją przed chwilą kupiła w Butiku, a tymczasem to właśnie nowy Perwoll Renew Dark Bloom ją odnowił. Coś Wspaniałego. Uwielbiam zapach prania na świeżym powietrzu i dokładnie taki jest nowy Perwoll Renew Dark Bloom. Na stałe, w efekcie długotrwałym utrzymuje właściwe kolory i nie ma mowy o ich blaknięciu. Kolor czarny jest ponownie głęboko czarny i to mnie bardzo cieszy. Uwielbiam czarne stylizacje, zarówno połączenia spodni z bluzami, dlatego też testowanie sprawiło, że mogę ponownie cieszyć się moimi odnowionymi setami, a wnętrze mojej garderoby prezentuje się niezwykle ekskluzywnie. Kocham czerń jeśli chodzi również o pościel i czarne prześcieradła i tutaj Perwoll Renew Dark Bloom idealnie się sprawdza. Nie uczula, nie podrażnia. Jest bezpieczny i skuteczny. Z pełnym przekonaniem polecam moim przyjaciółkom i wpisuję Perwoll Renew Dark Bloom w domowy niezbędnik! Must have dla ochrony i odnowy ciemnych i czarnych tkanin. Jestem oczarowana nową jakością i zapachem. Kupujcie śmiało

| 2024-09-30 23:40:07 |

Urzekl mnie jego nietuzinkowy zapach który bardzo mnie relaksuje Detergent jest bardzo wydajny Po praniu czarne rzeczy nabrały żywszego koloru, są bardziej miękkie i wygladzone

| 2024-09-30 07:56:31 |

Perwoll Dark Bloom to płyn który świetnie sprawdza się do prania czarnych ubrań. Pięknie pachnie oraz ubrania po wypraniu. Dba o czarne ubrania zachowując ich glebie koloru

| 2024-09-29 20:25:04 |

Perwoll Dark Bloom to delikatny płyn do ciemnych ubrań. Innowacyjna formuła zapewnia delikatne czyszczenie, jednocześnie odświeżając kolor i wygładzając włókna, dzięki czemu ubrania zyskują na wyglądzie. Zauważyłam też, że na pewno Perwoll Dark Bloom ma na ubrania bardzo dobry wpływ, szczególnie jeśli chodzi o zachowanie koloru. Nie zauważyłam pojaśnienia koloru czy niszczenia tkanin. Ubrania są mięciutkie a ubrania pięknie pachną bez dodawania płynu do płukania. Płyn nie pozostawia również smug dobrze się pieni.

| 2024-09-29 17:47:39 |

Perwoll Dark Bloom to produkt przeznaczony do prania ciemnych tkanin. Jest to płyn, który nie tylko działa na ubrania ale przepięknie pachnie. Zdecydowanie mój faworyt – to doskonały perfum dla moich ubrań. Płyn sprawia, że ubrania są miękkie w dotyku, dobrze chroni i odnawia. Jest bardzo wydajny jak na pojemność 1000 ml, co przekłada się na 20 prań.

| 2024-09-29 00:05:14 |

Idealnie sprawdza się do czarnych ubrań. Ubrania są odświeżone a ich kolor jest bardziej intensywny i ubrania wyglądają jak nowe. Dodaje także miękkości ubraniom i blasku. Moim największym plusem w tym płynie jest zapach, dzięki temu ubrania dłużej pachną a pranie staje się przyjemniejsze

| 2024-09-28 20:47:07 |

Detergent ma przyjemny, oryginalny zapach. Jest bardzo wydajny, już 1 litr starcza na 20 prań. Mimo wielokrotnego prania w nim czarnych ubrań nie straciły one koloru, nie wyblakły - są jak nowe. Duży plus, że po praniu włókna wyglądają tak jak przed praniem - zero zniszczeń. Ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku - aż chce się je zakładać.

| 2024-09-28 19:31:54 |

Perwoll Dark Bloom to prawdziwa rewolucja w pielęgnacji ciemnych tkanin! Jego bogata formuła nie tylko chroni kolory, ale także otula subtelnym zapachem kwiatów. Z każdym praniem moje ulubione ubrania odzyskują blask, a ja czuję się jak w magicznym ogrodzie.

| 2024-09-28 19:20:51 |

Płyn/żel Perwoll Dark Bloom świetnie sobie radzi z ciemnym i czarnym praniem. Nie pozostawia zmechaconych jaśniejszych paproszków. Zapewnia intensywność koloru i wygładza włókna. Bardzo przyjemnie pachnie nie tylko płyn, ale i długo utrzymuje się na odzieży odzież w nim wypranej. Jest wydany. Etykieta na opakowania zachęca klienta do kupna.

| 2024-09-28 14:55:03 |

Perwoll Dark Bloom ma eleganckie opakowanie, które przyciąga wzrok. Butelka jest funkcjonalna a dozowanie jest proste i wygodne. Płyn ma bardzo przyjemny, delikatny zapach. Po praniu tkaniny ładnie pachną. Zauważyłam, że ciemne kolory nie blakną, co jest dla mnie bardzo ważne, bo często noszę ciemne ubrania. Perwoll Dark Bloom skutecznie wyprał zarówno bawełnę, jak i sztuczne materiały. Po kilkukrotnym praniu, ciemne ubrania wciąż wyglądają jak nowe, a ich kolory są nasycone i żywe. Odzież po praniu jest miękka w dotyku i nie sprawia wrażenia szorstkiej.

| 2024-09-28 13:27:29 |

Płyn spełnił się w roli przy praniu ciemnych i czarnych ubrań. Zaskoczył mnie on swoim działaniem, bo już po pierwszym użyciu dbał o ciemny kolor na tkaninach. Chętnie do niego jeszcze powrócę, ma też ładny zapach długo utrzymujący się na ubraniach.

| 2024-09-28 12:20:58 |

Perwoll Dark Bloom to delikatny płyn do prania ciemnych ubrań.Innowacyjna formuła zapewnia delikatne czyszczenie,jednocześnie odświeżając kolor i wygładzając włókna,dzięki czemu ubrania zyskują na wyglądzie. Czy wyglądają na nowe? Raczej to stwierdzenie jest przesadzone,ale napewno Perwoll Dark Bloom ma na nie bardzo dobry wpływ. Nie zauważyłam pojaśnienia koloru, czy niszczenia tkanin.Płyn nie pozostawia również smug, dobrze się pieni, a ubrania pięknie pachną bez dodawania płynu do płukania. Uważam że stosowanie go na nowych ubraniach,zdecydowanie przedłuży ich żywot.

| 2024-09-28 12:00:09 |

Perwoll Dark Bloom to doskonały detergent dla każdego, kto chce zachować głębię koloru swoich ciemnych ubrań. Po kilku praniach zauważyłam, że czarne i ciemne tkaniny nie tracą intensywności, a nawet odzyskują swój blask. Produkt skutecznie usuwa zabrudzenia, a jednocześnie jest łagodny dla materiałów, co zapobiega ich blaknięciu i mechaceniu. Zapach Dark Bloom jest wyjątkowo przyjemny, z nutą świeżości i elegancji. Jest również bardzo wydajny – wystarczy niewielka ilość, aby uzyskać świetne efekty. Polecam każdemu, kto dba o swoje ciemne ubrania!

| 2024-09-28 10:12:24 |

Produkt zauroczył mnie swoim zapachem..świetne poprawia stan ubrań, mają żywe kolory i pięknie pachną. Polecam . Na pewno kupię ponownie Produkt zauroczył mnie swoim zapachem..świetne poprawia stan ubrań, mają żywe kolory i pięknie pachną. Polecam . Na pewno kupię ponownie

| 2024-09-28 09:40:18 |

Nie spiera koloru, ma ładny zapach. Tkaniny po praniu są mile w dotyku. Dba o wygląd ubrań, po kilku praniach kolor wydaje się bardziej intensywny. Jestem zadowolona.

| 2024-09-27 22:31:54 |

Płyny do prania czarnych ubrań to hit. Nie wyobrażam sobie, że ciemne ubrania piorę w innym niż ten przeznaczony do czarnych ubrań. Już po pierwszym praniu widać że kolor nie blaknie. Wydobywa dawną czerń, na pewno będę go używała. Wśród podobnych produktów wyróżnia go bowiem świetny zapacj

| 2024-09-27 22:00:34 |

Perwoll Renew Black to płynny środek do prania, który zyskuje coraz większą popularność wśród osób dbających o ciemne tkaniny. Po kilku praniach zauważyłam, że czarne ubrania nie blakną, a ich kolor pozostaje jak nowy. Ponadto, środek ten skutecznie usuwa plamy, co jest ogromnym plusem, zwłaszcza przy codziennym noszeniu ciemnych ubrań. Konsystencja płynu jest dość gęsta, co ułatwia dozowanie. Wystarczy niewielka ilość, aby uzyskać dobre rezultaty prania. Delikatny zapach również jest na plus – nie jest zbyt intensywny, ale pozostawia przyjemny aromat na wypranych tkaninach.

| 2024-09-27 21:37:02 |

Już po pierwszym użyciu zauważyłam, że kolory stały się bardziej intensywne, a czernie głębsze. Płyn skutecznie usuwa plamy, nie niszcząc przy tym delikatnych tkanin. Co więcej, zapach jest naprawdę przyjemny, świeży i subtelny, a ubrania po praniu pachną przyjemnie. Jestem także zadowolona z tego, jak dba o włókna materiału, pozostawiając je miękkimi i gładkimi.

| 2024-09-27 21:09:42 |

Do czarnych ubrań zawsze wybieram dedykowany do tego koloru płyn do prania. Ten sprawdził mi się najlepiej. Mimo wielokrotnego prania ubrania utrzymują intensywny kolor. Niezalenie od tego jaki materiał pierzemy, czarne ubrania pozostają czarne. Płyn ma bardzo ładny zapach, który długo się utrzymuje. Nadaje ubraniom miękkość.

| 2024-09-27 20:32:12 |

Mam swoje ulubione spodnie, które są czarne i niestety po praniu ich kolor zawsze blakł. Gdy tak się działo to byłam zmuszona kupować nowe. Tym razem prałam je tylko w tym płynie i jestem w szoku, kolor taki sam jak na początku i piękny zapach. A to dla mnie ważne, bo często spotykałam sie z nieprzyjemnym zapachem czarnych ubrań, a tutaj nie było tego problemu.

| 2024-09-27 18:47:27 |

Ciemne ubrania jak dla mnie są cięższe w utrzymaniu bo niestety szybciej tracą kolory. Płyn Perwoll Dark Bloom ma piękny zapach, nie taki intensywny ale bardzo subtelny, który utrzymuje się długo na ubraniach. Po praniu ubrania są miękkie w dotyku, ładnie doprane i odświeżone. Spełnia moje oczekiwania co do ochrony czarnych kolorów ale nie zauważyłam by koszulki męża (na których widać mocne wypłonienie) odżyły. Może potrzebują więcej czasu albo już tak są zniszczone, że nie da rady, aczkolwiek dam szanse i poczekam. Mimo wszystko, uważam ze to świetny produkt do prania bo rzeczywiście chroni tą czerń

| 2024-09-27 15:50:13 |

Perwoll Dark Bloom to mój ulubiony detergent do prania ciemnych ubrań. Świetnie radzi sobie z ochroną intensywnych, ciemnych kolorów, które nie blakną nawet po wielu praniach. Zauważyłam, że tkaniny po praniu są miękkie i zachowują swoją pierwotną strukturę, co jest dla mnie ogromnym plusem. Do tego przepiękny, kwiatowy zapach pozostaje na ubraniach na długo, dodając im przyjemnej świeżości. Jeśli ktoś, tak jak ja, ceni sobie długotrwałe utrzymanie jakości i koloru ciemnych rzeczy, Perwoll Dark Bloom to zdecydowanie produkt godny polecenia.

| 2024-09-27 13:47:01 |

Płyn ma konsystencję płynnego kisielu o mleczno granatowym zabarwieniu. Przepięknie pachnie zmysłowo kwiatami, bardzo wyrafinowane. Butelka czarna, poręczna. Po wypraniu czarne ubrania nie blakną, są intensywniejsze, czyste i niezwykle pachnące.

| 2024-09-27 13:38:01 |

Litrowe opakowanie detergentu starcza na 20 prań ciemnej i czarnej odzieży. Co też jest ważne, to to, że płynu można używać w niskich temperaturach. Ma przyjemny i subtelny zapach. Detergent pielęgnuje włókna tkanin i pomaga zachować intensywne kolory ubrań na dłużej. Ubrania po wypraniu i wysuszeniu są miękkie w dotyku, delikatnie pachną. Kolor zachowuje swoją barwę. Ten delikatny płyn do prania ubrań skutecznie usuwa zabrudzenia.

| 2024-09-27 12:53:15 |

Ubrania po praniu z użyciem tego płynu zachowuje swoje intensywne ciemne kolory, nie są wyblanięte. Włókna ubrań są wygładzone, a ubrania przyjemne w dotyku i mięciutkie. Jest to plyn idealny do czerni. Porównałam dwie czarne podkoszulki , jedną praną w proszku, drugą w tym płynie i efekt po Perwoll Dark Bloom jest zachwycający, zero odbarwień, a czerń jest mega czarna

| 2024-09-27 11:47:56 |

Pranie w moim domu robię bardzo często. Używam różnych produktów do prania zarówno kapsułek, jak i płynów do prania i płukania. Jestem zwolenniczką używania płynów do prania. Intensywnie miałam okazję testować ten płyn do prania i śmiało mogę stwierdzić, że jest to produkt warty uwagi. Muszę przyznać, że obietnicę producenta zostaly spełnienie. Płyn przede wszystkim przepięknie pachnie, bardzo zwracam na to uwagę i patrze, jak pachnie płyn przed praniem i czy ten zapach utrzymuje sie także na ubraniach. Zapach jest dla mnie bardzo ważny - tutaj jest to zapach kompozycji kwiatowej. Przy dłuższym używaniu faktycznie zauważyłam, że moje ubrania zaczęły odzyskiwać kolor. Dogłębna czerń to coś co nje tak łatwo odzyskać podczas prania ciemnych ubrań. Tak więc z pewnością pozostanę o wiele dłużej przy tym właśnie płynie, gdyż zauważyłam znaczną poprawę w praniu. Nie ma nic gorszego , niż wyblakłe ubrania ! Perwoll wyróżnia się zapachem, dba o tkaniny, utrzymuje je w czystości! Polecam !

| 2024-09-27 11:17:31 |

Z racji, że jestem wielką fanką ciemnej odzieży to płyn był dla mnie istnym ratunkiem. Kolory po większej ilości prania zawsze traciły intensywność i ubrania stale były wyblaknięte, a teraz mogę bez obaw prać. Ciuchy po każdym wypraniu nie dość, że pachną bardzo długo to mają intensywny kolor jakby dopiero były wyjęte z produkcji.

| 2024-09-27 10:25:07 |

Płyn ten absolutnie sprawia że ubrania czarne są rzeczywiście czarne a nie splowiale, wyblakniete czy szare. Z innymi produktami miałam tak że po kilku praniach były one szare a nie czarne a po wypraniu w tym płynie kolor czarny został zachowany a materiał w dotyku miękki. Dodatkowa zaleta jest jego zapach ktory dodatkowo umila nam pranie, twn piękny kwiatowy zapach sprawia że noszenie takich ubrań po wypraniu w tym płynie jest jeszcze przyjemniejsze.

| 2024-09-27 10:12:03 |

Mam mnóstwo ciemnych/czarnych ubrań, o które jak wiadomo należy odpowiednio dbać by nie traciły koloru, co zdarza się niestety bardzo często w przypadku ciemniejszych barw. Perwoll Dark Bloom pozwolił mi zadbać o moje ciemne perełki ubraniowe uwydatniając wręcz ich kolor, pogłębiając czerń. Dzięki takim płynom mogę cieszyć się ubraniami jeszcze dłużej i przedłużyć ich żywotność! Ubrania po praniu stały się miękkie i miłe w dotyku, włókna tkanin odpowiednio wypielęgnowane, odświeżone. A zapach? Po zrobieniu prania pachnie w całym domu a zapach na ubraniu jest cały czas i nie słabnie. Coś pięknego :)

| 2024-09-27 10:00:58 |

Perwoll Black Detergent to produkt który zdobył moje zaufanie i pozostanie w moim domu na długo. Jego naturalna delikatna formuła skutecznie czyści ubrania, a jednocześnie chroni ciemne kolory przed spraniem (wyblaknięciem). Zaskoczeniem było dla mnie, że sprane czarne koszulki po kilkunastu praniach odzyskiwały swój dawny czarny kolor. Produkt podczas prania nie niszczy materiału a wręcz odwrotnie dba o strukturę włókien. Z każdym praniem czarne ubrania odzyskiwały swój kolor. Zawsze się martwiłam, że czarne koszulki po kilku praniach robiły się szare, wyblakłe, a teraz mam Perwoll Black Detergent, który doskonale zadba o ich kolor i materiał. Po wypraniu ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. Także ich zapach jest bardzo miły i delikatny, utrzymuje się długo na ubraniach, co uprzyjemnia noszenie ubrań wypranych w Perwoll Black.

| 2024-09-27 09:21:09 |

Perwoll Dark płyn do prania ciemnych ykanin w 100% spełnił moje oczekiwania. Ubrania są chronione przed utratą ciemnego koloru a przede wszystkim głębokiej czerni . Tkaniny są miękkie i pachnące.

| 2024-09-27 09:17:05 |

Płyn do prania Perwoll Black juz na starcie powalił mnie swoich obłędnym zapachem. Zaskoczył mnie pozytywnie swoją skutecznością. Ubrania są czyste i czuć ich miękkość. Dba nie tylko o czystość, ale i o kolory ubrań. Nie podrażnia skóry i nie wywołuje alergii. Płyn jest dość gęsty i zgodnie z instrukcją wystarczy wlać niewielka ilość. Samo opakowanie bardzo poręczne.

| 2024-09-27 08:19:53 |

Zapach tego płynu urzekł mnie od razu po otwarciu pojemnika, a po praniu mogłam się nim delektować jeszcze przez jakiś czas. Ciemne ubrania nie straciły swojej barwy a na praniu nie znalazłam smug, które czasami po innych detergentach potrafiły popsuć mi humor. Pojawiały się one na czarnych spodniach, a dzięki Perwoll Black Detergent pozbyłam się tego problemu. Dzięki niemu mogę dłużej cieszyć się ciemną garderobą, bez obaw, że moje ulubione czarne stylizacje staną się wyblakłe.

| 2024-09-27 08:15:45 |

Perwoll Dark Bloom zdecydowanie chroni intensywność ciemnego koloru ubrań już od pierwszego prania. Zazwyczaj czarne ubrania po kilku praniach blakną, natomiast płyn Perwoll Dark Bloom sprawia, że ciemny kolor długo jest po prostu ciemny i ubrania wciąż wyglądają jak nowe. Po użyciu płynu ubrania są przyjemne w dotyku i miękkie, a kwiatowy zapach utrzymuje się na nich dłuższy czas. Pranie z Perwoll Dark Bloom to sama przyjemność!

| 2024-09-27 07:40:02 |

Litrowa butla , a w srodku bardzo wydajny produkt o swiezym zapachu. Ktory utrzymuje się na długo na ubraniach. Nie dość ze ubrania sa czyte to dodatkowo ich kolor jest jakby wyrazistrzy sa jak nowe dluzej. Do tego moje ulubione swetry golfy sa mieciutkie jak nigdy. Produkt jest dosc wydajny i super ze mozna uzyc go w pralce jak i praniu recznym. Napewno bede po niego siegac czesciej.

| 2024-09-27 07:11:38 |

Jako miłośniczka czarnego koloru ten Perwoll jest dla mnie strzałem w 10! Czarne ubrania zyskują na nowo swój głęboki kolor. Po praniu są one miękkie i długo utrzymuje się na nich zapach.

| 2024-09-26 22:56:01 |

Wreszcie płyn do prania ciemnych rzeczy pachnie cudownie! od pierwszego użycia stał się moim nr 1 do ciemnych ubrań! oprócz zapachu ma oczywiście świetne działanie - rzeczy nie blakną i nie tracą swoich właściwości! Dba o tkaniny i na pewno będzie na mojej stałej liście zakupowej!

| 2024-09-26 22:07:34 |

Płyn przyjemnie pachnie, pranie jest czyste, świeże i miękkie. Plamy schodzą bez problemu, a ciemne kolory nie blakną. Płyn jest też wydajny, a to bardzo ważne. Jestem bardzo zadowolona z testowania.

| 2024-09-26 21:47:11 |

Jako największą zaletę tego płynu mogę wytypować zapach prania i jego miękkość. Stosowałam ten płyn na każdym swoim ciemnym praniu, nie dodając zbyt dużo płynu do płukania i pranie pachniało obłędnie. Kolor ubrań nie zmienił się zbyt znacząco - ubrania nie wyblakły, ale też magicznie nie stały się ciemniejsze. Zawsze trochę z przymrużeniem oka stosuję płyny do prania ciemnych rzeczy, ponieważ może i faktycznie ubrania aż tak nie tracą swojej czerni, ale wcale nie zdobywają mocniejszego koloru. Płyn nie spowodował żadnych uczuleń, dobrze się dozował, nie pozostawiał żadnych zacieków na ubraniach. Jego napewno największy atut to zapach. Ubrania utrzymują ten zapach bardzo długo, co sprawia, że czuję się świeżo i elegancko przez cały dzień. Muszę przyznać, że ten płyn do prania jest po prostu ok. Doskonale czyści ciemne tkaniny, ale także dba o ich kolor i zapach. Jestem pod wrażeniem jego skuteczności i delikatności. Polecam go każdej kobiecie, która chce, aby jej ubrania wyglądały i pachniały jak nowe przez długi czas. To idealne rozwiązanie dla zabieganych którzy cenią sobie wygodę i efektywność w codziennym praniu.

| 2024-09-26 21:42:20 |

Płyn pięknie pachnie. Używałam do czarnych i ciemnych ubrań. Ubrania nie wyblakły. Kolor był intensywny po praniu. Nie dostałam uczulenia ( jestem alergikiem). Polecam.

| 2024-09-26 21:31:16 |

Perwoll Dark Bloom to doskonały płyn do prania, który skutecznie dba o ciemne tkaniny, zapewniając im głęboki kolor i świeżość. Jego wyjątkowa formuła chroni materiał przed blaknięciem, jednocześnie usuwając plamy i zanieczyszczenia. Przyjemny zapach sprawia, że ubrania długo pachną świeżością. Płyn jest idealny do prania gdyż w przeciwieństwie do proszków nie pozostawia osadów na odzieży. Dodatkowym atutem jest skuteczność nawet w niższych temperaturach. Idealny wybór dla osób dbających o swoje ciemne ubrania!

| 2024-09-26 21:22:02 |

Perwoll Dark Bloom to płyn do prania, który zyskał moje uznanie dzięki swojej skuteczności w pielęgnacji ciemnych tkanin. Po jego użyciu zauważyłam, że moje czarne ubrania zachowały głębię koloru i nie blakły, co jest dla mnie niezwykle istotne. Płyn skutecznie usuwa plamy, a jednocześnie dba o delikatność materiałów, co sprawia, że moje ulubione ciuchy wyglądają jak nowe. Dodatkowo, przyjemny zapach pozostaje na ubraniach, nadając im świeżości. Jestem również zadowolona z jego wydajności. Perwoll Dark Bloom to świetny wybór dla każdego, kto chce dbać o swoje ciemne ubrania i cieszyć się ich intensywnymi kolorami. Zdecydowanie polecam!

| 2024-09-26 19:52:58 |

Dzięki płynowi Perwoll moje czarne ubrania, które wyglądały na sprane, już po pierwszym praniu wyglądają znacznie lepiej. Czerń jest znowu czernią, a nie grafitem. Ubrania są miękkie i miłe w dotyku, a do tego pięknie pachną przez długi czas. Od teraz tylko Perwool.

| 2024-09-26 19:45:14 |

Dzieki Perwoll Dark Bloom moje pranie w końcu jest czarne a nie szare. Materiał się nie niszczy a ubrania nie szarzeją. Zapach naprawdę długo się utrzymuje. Chętnie sięgnę ponownie po ten produkt.

| 2024-09-26 19:28:51 |

Cześć! Perwoll Dark Bloom otrzymałam w ramach testu w Klubie Polki.pl. Perwoll Color również dobrze mi się sprawdził, jednak to Dark Bloom bardziej skradł moje serce. Dlaczego? ● przepięknie pachnie, a pranie pozostaje świeże jeszcze długo po wyciągnięciu z pralki. Tak naprawdę cały dom pachnie praniem ● czarne ubrania pozostają czarne i nie tracą na intensywności. Cieszę się, ponieważ mamy bardziej dużo ubrań w tym kolorze i nie muszę się martwić,że szybko staną się wyblakłe. Nie trafiłam wcześniej na tak dobry płyn do prania ● nie powoduje alergii, nie podrażnia ● dokładnie pierze nawet w niskiej temperaturze, a nawet w chłodniejszej, jeżeli robimy pranie ręczne ● ubrania są mięciutkie i przyjmne w dotyku ● dzięki odpowiednim składnikom, włókna są chronione i ubrania będą dużej nam służyć Lubię płyny do prania Perwoll, ponieważ są bardziej delikatne niż proszek. Nie niszczą ubrań i chronią kolor. Dla mnie najważniejszy jednak jest fakt,że nie powodują alergii. Rzadko zmieniam płyny do prania, ze względu na wrażliwą skórę mpjego synka, ale również Cieszę moja i mojego męża. Bardzo się cieszę, że Perwoll sprawdził się w moim domu i mogę go bezpiecznie używać. Na pewno zostaną z nami na dłużej

| 2024-09-26 19:10:13 |

◾️Cześć, kochani dziś przychodzę do was z recenzją detergentu do prania tkanin czarnych i kolorowych. Perwool Black Dark Bloom ◾️Zacznę od tego, że jestem fanką koloru czarnego jednak moje czarne ubrania z czasem stają się wyblakłe, przez co nie wyglądają już jak nowe. ◾️Ale wygląd moich ubrań zmienił się, od kiedy piorę je, w tym płynie. Ale o tym za chwilę. ☑️Opakowanie : ➖️Płyn zamknięty jest w plastikowej butelce i figlarnym kształcie. ➖️Etykieta w kolorze granatowym na krócej widnieją fioletowe akcenty. ➖️Na butelce znajdują się również apliakcje w postaci różowych i filetowych kwiatków. ➖️Napisy na opakowaniu w kolorze białym, beżowym, srebrnym praz granatowym. ➖️Napisy czytelne szczegółowe, lecz w obcym języku. ➖️Na tylnej etykiecie znajdują się tłumaczenia, w tym również w języku polskim. ➖️Butelka posiada odkręcana nakrętkę w kolorze perłowym. ☑️ Pojemność: ➖️Butelka o pojemności 1 litra ☑️Kolor – Konsystencja-Zapach ➖️Płyn o lejącej konsystencji. ➖️Płyn w kolorze przezroczysto różowo mlecznym. ➖️Płyn o przepięknym luksusowym zapachu. ☑️Użytkowanie: ➖️Płyn nalewam do zbiorniczka do prali tego, gdzie wsypuje się proszek, więc aplikacja jest niezwykle łatwa. ☑️Efekty: ➖️Płyn bardzo dobrze radzi sobie z ciemnymi ubraniami. ➖️Odpiera nawet trudne zabrudzenia i nie pozostawia na nich białych śladów. ➖️Nowe ubrania wyprane w tym płynie wyglądają wciąż, jak nowe, a stare wyglądają jak nowo narodzone odzyskały swoje kolory. ➖️W dodatku zauważyłam, że moje ciemne ubrania wyglądają dużo lepiej tkaniny nie wyglądają jakby były zniszczone. ➖️Ubrania po wypraniu są miękkie czyste i pachnące. ➖️A zapach utrzymuje się na nich, aż do następnego prania.

| 2024-09-26 19:04:00 |

Płyn Perwoll Dark Bloom to wyjątkowy Płyn, który dba o ciemne ubrania. Często ciemne ubrania (zwłaszcza czarne) blakną po praniu nawet przy używaniu płynów do czarnych tkanin. Po upraniu w Perwoll kolor nie blaknie a nawet staje się ciemniejszy. To doskonały sposób na zadbanie i również odnowienie swoich ciemnych ubrań. Widać również, że płyn dba o tkaninę. Jest milsza w dotyku i delikatniejsza. Do tego ma piękny zapach, który utrzymuje się naprawdę długo.

| 2024-09-26 18:50:00 |

Płyn Perwoll Dark Bloom mieści się w butelce o pojemności 1l. Ma jasny niebiesko-fioletowy kolor i lekko zagęszczoną konsystencję. Zapach jest intensywny, perfumowany i w moim odczuciu bardzo przyjemny (intensywniejszy od zapachu płynu Perwoll Color). Używałam go do prania ubrań wszystkich członków rodziny (w wieku od niespełna 2 lat do 40 lat). U żadnego z 8 członków mojej rodziny nie pojawiły się problemy skórne podczas noszenia odzieży wypranej w testowanym środku piorącym. Atutem tego płynu był efekt zmiękczonych tkanin. Dotychczas stosowałam proszek do prania a po nim czyste ręczniki były sztywne, szorstkie, nieprzyjemne w dotyku. Po Perwollu są zdecydowanie przyjemniejsze w użytkowaniu, miękkie w dotyku. Prałam z jego użyciem w różnych temperaturach, ale nawet przy temperaturze 60°C ubrania wyglądają jak nowe a ich kolory nie straciły na intensywności. Płyn Perwoll Dark Bloom poradził sobie z większością zabrudzeń, nawet tymi, które nie zniknęły po uprzednim upraniu w proszku. Płyn jest wygodniejszy w użytkowaniu niż proszek, gdyż łatwiej go dozować. Sypiąc na oko nigdy nie zrobiłam tyle prań, ile sugeruje producent. Z Perwollem dłużej można cieszyć się ulubionymi ubraniami a tym samym chronić planetę. Dobrze wypłukuje się z tkanin, nie pozostawia na nich białych pozostałości jak to czasem ma miejsce podczas użytkowania proszku. Nie zauważyłam aby przywrócił czerń wyblakłym ubraniom ale przynajmniej nie spowodował utraty głębi koloru nowych ciuszków. Na pewno jest to produkt godny polecenia.

| 2024-09-26 18:49:29 |

Do prania ciemnych ubrań wybieram zazwyczaj płyny do prania. Perwoll Dark Bloom to świetny płyn do prania ciemnych ubrań. Bez problemu radzi sobie z zabrudzeniami , a pranie jest idealnie czyste i pachnące. Zapach po praniu jest trwały . Dodatkowym atutem jest fakt , że chroni czarne kolory przed blaknięciem dzięki czemu mogę dłużej cieszyć się ulubionymi ubraniami. Polecam !!!

| 2024-09-26 18:25:47 |

Produkty do prania czerni od marki Perwoll gościły już w mojej pralni, jednak dokładnie tego nie znałam. Jak zawsze, jest jest niezawodny. Płyn ma piękny zapach, już podczas wlewania do pralki intensywnie się unosił. Ubrania po praniu pięknie pachniały, po suszeniu w suszarce zapach również był wyczuwalny - bałam się, że zostanie zniwelowany. Ubranie utrzymało swój zapach, choć nie już aż tak intensywny przez cały dzień. Najbardziej jestem zadowolona z utrzymanego koloru, głęboka czerń, to bardzo cenię, gdyż te ubrania często blakną. Zaletą jest również to, że tkanina pozostaje miękka przez długi czas. Butelka jest poręczna i w sam raz wagowo utrzymana. Pojemność jest świetna. Jest bardzo wydajny, starczy na wiele wiele prań. Chętnie poleciłam go znajomym jak i rodzinie. Ten egzemplarz zostanie w mojej pralni na długo.

| 2024-09-26 18:16:13 |

Bardzo lubię ciemne i czarne ubrania,ale nie lubie gdy intensywność ich ciemni blednie po praniu. Dlatego już zawsze będę prała moje ciemne ubrania w Perwoll Dark Bloom. Nawet pobieli praniach ciemne ubrania wyglądają jak nowe. Są miękkie i pięknie pachną

| 2024-09-26 18:08:51 |

Świetny środek do prania; chroni ubrania, a czarny kolor nie blaknie - nawet jest trochę mocniejszy w tych ubraniach, które już wcześniej trochę straciły na intensywności. Rzeczy są przyjemnie miękkie. Co do zapachu, to mój numer jeden wśród środków do prania! Ten zapach jest obłędny!

| 2024-09-26 17:40:29 |

Chroni czarne i ciemne ubrania przed blaknięciem. Ładnie pachnie, dobrze pierze. Poręczna butelka. Wydajny. Przyjemny w użytkowaniu. Polecam serdecznie

| 2024-09-26 17:21:03 |

Zapach petarda. Ja jak otworzyłam płyn i poczułam zapach od razu zrobił na mnie wrażenie. A po wypraniu moich ubran w całej łazience było czuc ten cudowny płyn. Idąc na strych aż sąsiad się zapytał w czym prałam ubrania,bo tak pięknie pachną. Płyn zamknięty jest w zgrabnej butelce o pojemności 1l. Ma ładny design. Ślicznie ten płyn prezentuje się w lazience. Jeśli chodzi o czarne ubrania to wiadomo to wymagający kolor,ale ten płyn sobie z nimi poradzil. Kolor czarny wkoncu wygląda jak czarny, a nie jak poszarzaly kolega. Ubrania wyglądaj jak nowe. Wkoncu znalazlam idealny produkt do ciemnych rzeczy. Wkoncu wyglądają tak jak powinny. Jest wydajny. Latwo sie go używa. Latwo dostepny w sklepach. Polecam

| 2024-09-26 17:17:37 |

Trzeba przyznać, że przez lata miałam problem z praniem czarnych ubrań. Przede wszystkim dlatego, że często dalej nie pachniały ładnie po praniu, a przy okazji traciły kolor. W przypadku płynu od prania od Perwoll to się zmieniło. Moje ubrania po wyjęciu z pralki pięknie pachną, mają głęboki czarny kolor a zabrudzenia są skutecznie usunięte. Zauważyłam też, że są znacznie bardziej miękkie i dobrze się je nosi. dla mnie produkt konieczny przy praniu ciemnych ubrań.

| 2024-09-26 16:34:15 |

Kocham jego cudowny zapach pranie czuć w całym domu ubrania po wyprasowniu wyjeciu z szafy dalej pięknie pachną. Pranie zachowuje swój kolor i delikatność najlepszy plyn do prania jaki mialam

| 2024-09-26 16:09:21 |

Płyn do ubrań ciemnych i jeansów to mój ulubieniec, pachnie niczym perfumy i mam wrażenie, że faktycznie sprawia, że ubrania nie płowieją, a jak wiadomo na ciemnych ubraniach jest to bardzo widoczne. Z pewnością zostanie ze mną na dłużej i będę go kupować regularnie. Ubrania po praniu są miękkie. Sam płyn skoncentrowany i dość wydajny, w wygodnym opakowaniu.

| 2024-09-26 16:07:14 |

Płyn ma przyciągające uwagę wygodne opakowanie z korkiem, który pozwala nalać odpowiednią ilość. Jest litrowy i starcza na dużo prań. Ma niebieski kolor i przepiękny zapach. Moje ciemne ubrania zawsze stawały się wyblakłe a z tym płynem nabrały bardziej koloru. I do tego po wypraniu pięknie pachną. Płyn świetnie radzi sobie z trudnymi plamami. Jestem bardzo zadowolona. Nigdy wcześniej nie używałam płynu do prania i jestem pod wrażeniem działania.

| 2024-09-26 16:00:03 |

Płyn do prania Perwoll Dark Bloom spełnił moje oczekiwania. Usuwa plamy nawet w 30 stopniach. Pięknie pachnue, nie przytłacza, a zapach na ubraniach utrzymywał się bardzo długo. Ubrania są miękkie, zachowują swój kolor i kształt. Nie mechacą się. Płyn nie podrażniał i nie wywołał alergii na skórze. Uważam, że to świetna seria płynów i na pewno kupię je z powrotem.

| 2024-09-26 15:09:23 |

Perwoll Dark Bloom używam do prania ciemnych ubrań i jestem zachwycona. W końcu moje ubrania nie blakną, zachowują intensywny kolor, są miękkie i przepięknie pachną.

| 2024-09-26 15:04:31 |

Nie jestem ekspertem, nie mogę dokładnie ocenić wpływu płynu na włókna ale na pewno po praniu ubrania nie zmieniły swoich kolorów i intensywności. Moja garderoba składa się w 90% z czarnych ubrań a reszta ubrań jest miksem różnych kolorów. Zapach są przepiękny pachną jak perfumy. W obu płynach prałam ubrania zarówno ręcznie jak i w pralce. Płynu do czarnych ubrań używałam częściej ze względu że po prostu częściej ubieram się w ciemne barwy. Płynu są już w łatwo dostępnych sklepach na pewno sięgnę po tę wersję.

| 2024-09-26 14:53:29 |

Czerń ubrań jest zdecydowanie ciemniejsza i głębsza, ubrania są delikatniejsze, bardzo ładnie pachną, są zauważalnie w lepszej kondycji. Uwielbiam ten płyn już od pierwszego użycia.

| 2024-09-26 14:42:18 |

Świetny zapach i długotrwająca ochrona i efekty czystego i higienicznego prania bez niedociągnięć i umożliwia lepsze wyniki podczas suszenia i prasowania ubrań.

| 2024-09-26 14:03:47 |

wyglądają jak nowe. Perwoll Black Perwoll Black zapobiega blaknięciu czerni, dbając o delikatne włókna, dzięki czemu ubrania pozostają eleganckie i stylowe.

| 2024-09-26 13:59:44 |

Gdy sięgnęłam po Perwoll Dark Bloom byłam pełna nadziei, że pomoże mi zachować głębię i intensywność moich czarnych ubrań. Zdecydowanie się nie zawiodłam! Już od pierwszego użycia zauważyłam, jak pięknie pachnie - ma elegancki, kwiatowy zapach. To naprawdę miłe uczucie otworzyć pralkę i poczuć ten świeży zapach unoszący się z wypranych ubrań. Perwoll Dark Bloom świetnie radzi sobie w niskich temperaturach, co jest dla mnie ogromnym plusem. Od zawsze wiem, że czarne kolory najlepiej prać w niższych temperaturach, żeby się nie niszczyły i nie blakły, więc to dla mnie idealne rozwiązanie. Po zakończeniu prania moje czarne rzeczy wyglądały prawie jak nowe – kolory były głębokie, a materiał nie stracił na jakości. Jestem wielką fanką czarnych ubrań, a Perwoll naprawdę pozwala mi cieszyć się nimi dłużej. Dodatkowo, płyn nie tylko skutecznie pierze, ale także dba o tkaniny, dzięki czemu nie muszę się martwić o zniszczenia. Przez to czuję się pewniej, nosząc swoje ulubione ciuchy. Warto też wspomnieć, że niewielka ilość płynu wystarcza na wiele prań, co sprawia, że jest to nie tylko skuteczny, ale i ekonomiczny wybór. Perwoll Dark Bloom to zdecydowanie mój ulubiony płyn do prania czarnych ubrań. Dzięki niemu moje rzeczy pozostają intensywne i świeże. Gorąco polecam każdemu, kto pragnie dbać o swoje ciemne tkaniny!

| 2024-09-26 13:43:50 |

Perwoll Dark Bloom to specjalistyczny płyn do prania, stworzony z myślą o pielęgnacji ciemnych ubrań. Formuła Perwoll Dark Bloom została opracowana tak, aby chronić intensywność ciemnych kolorów, dzięki temu moje ubrania nie blakną, ani nie tracą swojego głębokiego odcienia nawet po wielokrotnym praniu. Płyn skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia, jednocześnie pielęgnuje włókna tkanin, więc ubrania są nie tylko czyste, ale również miękkie i przyjemne w dotyku. Płyn Perwoll Dark Bloom zapewnia kompleksową pielęgnację ciemnych tkanin, chroniąc je przed blaknięciem, mechaceniem i uszkodzeniami.

| 2024-09-26 13:40:55 |

Nie miałam jakiś wygórowanych oczekiwań jeśli chodzi o ten płyn, ale po regularnym używaniu moje ciemne ubrania faktycznie są zadbane, kolor nie jest sprany, a nawet mogę powiedzieć, że w minimalnym stopniu stał się intensywniejszy. Zapach jest obłędny i utrzymuje się bardzo długo. Ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku, będę po niego sięgać regularnie

| 2024-09-26 13:34:08 |

Płyn przeznaczony jest do ciemnych tkanin. Zamknięty jest w poręcznej plastikowej butelce. Jego zapach jest fantastyczny!! Po praniu zapach długo unosi się w łazience, pralce oraz na ubrniach. Płyn dba o ciemne tkaniny- zapobiega utracie koloru. Rzeczy wyjęte z prania wyglądają jak nowe, kolory ciemne nie blakną, są intensywne. Kolory są chronione. Ubrania są bardzo miłe w dotyku, pachnące. Płyn jest bardzo wydajny i idealny do stosowania na codzien.

| 2024-09-26 13:27:35 |

Jeśli chodzi o Perwoll Dark Bloom, to także jestem bardzo zadowolona z efektów. Ciemne ubrania, które po kilku praniach traciły swój blask, teraz znów prezentują się świetnie. Płyn ten rewelacyjnie odnawia intensywność czerni i innych ciemnych kolorów, dzięki czemu moje ulubione czarne spodnie i bluzy wyglądają, jakbym dopiero co je kupiła. Dużym atutem jest również fakt, że Perwoll Dark Bloom dba o włókna – ubrania są wygładzone, mniej podatne na mechacenie, a mikrouszkodzenia zostają zniwelowane. Dodatkowo, zapach tego płynu jest niesamowity – intensywny, kwiatowy, ale jednocześnie elegancki. Zdecydowanie dodaje on przyjemności z noszenia świeżo wypranych ubrań. Płyn świetnie radzi sobie również z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów, co czyni go idealnym do codziennego użytku.

| 2024-09-26 13:23:41 |

Pierwszy produkt do typowo ciemnych ubrań okazał się strzałem w 10! Doskonale chroni intensywność kolorów, dzięki czemu czarne i ciemne tkaniny nie blakną nawet po wielu praniach. Ubrania są miękkie, a ich struktura pozostaje nienaruszona. Dodatkowo płyn ma wyjątkowo przyjemny, kwiatowy zapach, który długo utrzymuje się na tkaninach, nadając im świeżość. Produkt jest wydajny – wystarczy niewielka ilość, aby uzyskać idealnie czyste pranie. Cena jest bardzo korzystna w stosunku do jakości, dlatego z pewnością będę do niego wracać.

| 2024-09-26 13:16:26 |

Płyn Perwoll Dark Bloom to zdecydowanie produkt wart polecenia i spełnia moje oczekiwania. Płyn nadaje się do prania ciemnych ubrań zachowując ich kolor. Konsystencja jest odpowiednia. Płyn jest wydajny. Zapach delikatny. Moje ubrania są teraz bardziej miękkie i na dłużej zachowują swoją świeżość.

| 2024-09-26 13:10:20 |

Używałam już wiele płynów do ciemnego prania i albo nie widziałam efektów albo wręcz działały odwrotnie od obietnic producenta. W przypadku tego płynu zapach jest jak luksusowe niszowe wieczorowe perfumy. Totalny szał. Wystarczy pół zakrętki na duże pranie. A ciemne rzeczy zauważalnie go wysuszeniu mają głębszy kolor. Totalna magia.

| 2024-09-26 13:02:23 |

W mojej szafie jest bardzo dużo czarnych ubrań. Dbanie o nie wymaga dobrych środków. Perwoll Dark Bloom sprawdził się bardzo dobrze. Przede wszystkim nie zostawia białych smug i śladów. Było to moją zmorą podczas prania z proszkiem. Ma bardzo ładny zapach. Ubrania po wyjęciu z pralki pięknie pachną. Aromat utrzymuje się na nich kilka dni. Ważnym aspektem jest działanie produktu na zachowanie koloru. Ubrania po kilku praniach wyglądają świeżo i mają intensywniejszy odcień niż wcześniej. Nie są zmechacone . Jestem bardzo zadowolona i polecam wszystkim, którzy lubią czarne ciuchy.

| 2024-09-26 13:00:19 |

Ten płyn Perwoll to prawdziwy bohater w walce o zachowanie intensywnych kolorów ciemnych ubrań :) Już po kilku praniach widać, jak skutecznie chroni odzież przed blaknięciem, sprawiając, że nasze ulubione czarne i ciemne ubrania wyglądają jak nowe. Co więcej, zapach, który pozostawia, jest wyjątkowo trwały, subtelny, ale zauważalny nawet po kilku dniach noszenia. Po wywieszeniu prania, pachnie cały dom. Bardzo to cenię

| 2024-09-26 12:55:02 |

Płyn do płukania Perwoll do czarnych ubrań ma naprawdę intensywne, świetny zapach. Ubrania nie odzyskują dawnego wyglądu, ale są czyste i pachnące. Zauważyłam, że na czarnych ubraniach w końcu nie pozostają białe plamy czy zacieki.

| 2024-09-26 12:50:22 |

Rewelacyjnie pachnie, dla samego zapachu kupię go raz jeszcze :) Bardzo wydajny, świetnie się mi sprawdził do czarnego i granatu. Bardzo polecam, bo jest dokładnie jak opisuje go producent. Butelka mała ale i wygodna. Nie wiem czy odwraca uszkodzenia tkanin, bo takich nie posiadam, ale utrzymuje ich stan i intensywność kolorów. Mega dobry. Bardzo polecam.

| 2024-09-26 12:49:49 |

Perwoll Black Detergent Dark Bloom Renew płyn do prania ciemnych tkanin : Przepiękny zapach, który utrzymuje się na ciuszkach bardzo długo. Pomaga chronić i zachować kolor naszych rzeczy na długo. Nie powoduje blaknięcia i z tego powodu jestem mega zadowolona, bo rzeczywiście tak jest. Usuwa zabrudzenia, utrwala ciemne kolory i to zaplusowało! Dzięki formule Triple Renew, płyn do prania zapewnia odnowę koloru, odnowę włókien jednocześnie usuwając plamy, i dbając przy tym o higienę wnętrza pralki! Perwoll mój płyn nr 1!

| 2024-09-26 12:46:16 |

Płyn do prania ubrań ciemnych i czarnych naprawdę odnawia kolory! Efekt widać już po kilku praniach. Dodaje intensywności kolorowi czarnemu- kolor jest żywszy, bardziej nasycony, błyszczący. Płyn nie tylko zapobiega uszkodzeniom włókien ale i naprawia delikatne mikrouszkodzenia. To świetny patent na bardziej ekologiczne i tańsze podejście do ubrań i swojej szafy. Płyny są wydaje i pięknie pachną. Ja wybieram ubrania wysokiej jakości i ważne jest dla mnie to by jak najdłużej prezentowały się nienagannie. Niestety, pod wpływem prania kolor, szczególnie czarny robi się mniej intensywny, wypłowiały i blaknie. Te płyn odnawia blask i moc koloru a także odnawia ubrania. Kiedyś usłyszałam że ubrania czarne prezentują się dobrze tylko pod warunkiem że materiał jest wysokiej jakości, naturalny, przyjazny skórze a kolor żywy i intensywny. Staram się o tym pamiętać i systematycznie używam płynu Perwoll do prania ciemnych ubrań. Polecam wszystkim. Warto samemu przetestować i się przekonać.

| 2024-09-26 12:45:52 |

Perwoll Dark Bloom to specjalistyczny detergent stworzony z myślą o ciemnych ubraniach, który dodatkowo wyróżnia się przyjemnym, kwiatowym zapachem. Po przetestowaniu na różnych materiałach, szczególnie ciemnych i czarnych tkaninach, zauważyłem, że produkt skutecznie chroni głębię koloru, zapobiegając blaknięciu, co jest szczególnie ważne w przypadku odzieży o intensywnych, ciemnych barwach. Formuła „Care & Repair”, którą oferuje ten detergent, pomaga również zminimalizować mechacenie się tkanin, co sprawia, że ubrania dłużej wyglądają jak nowe. Tkaniny wydają się gładsze, a ciemne odcienie intensywniejsze. To idealny produkt do prania odzieży, którą chcemy zachować w nienagannym stanie przez dłuższy czas. Zapach Perwoll Dark Bloom to jeden z jego największych atutów. Kwiatowa, lecz subtelna nuta zapachowa sprawia, że ubrania pachną świeżo, ale nie przytłaczają mocnym aromatem. Podobnie jak w przypadku innych detergentów Perwoll, cena jest wyższa niż standardowych środków do prania, ale biorąc pod uwagę ochronę kolorów i delikatność dla tkanin, może to być opłacalna inwestycja, zwłaszcza dla osób, które dbają o swoje ciemne ubrania. Wydajność produktu również jest zadowalająca – dzięki skoncentrowanej formule, niewielka ilość wystarczy na jedno pranie. Jedynym minusem jest to, że Perwoll Dark Bloom nie jest idealnym wyborem do walki z trudnymi plamami. Jeśli na ubraniach pojawią się cięższe zabrudzenia, konieczne może być użycie dodatkowego środka odplamiającego. Podsumowując, Perwoll Dark Bloom to świetny wybór dla osób, które chcą skutecznie chronić i odświeżać swoje ciemne ubrania, jednocześnie ciesząc się delikatnym, kwiatowym zapachem. Produkt doskonale dba o tkaniny, zachowując ich intensywność i strukturę, choć w przypadku silniejszych zabrudzeń może wymagać wsparcia odplamiacza.

