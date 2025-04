Czy wiesz, że 60% śladu węglowego prania pochodzi z fazy użytkowania, głównie z powodu podgrzewania wody? Gdyby wszyscy w Europie obniżyli temperaturę prania z 40°C do 30°C, moglibyśmy zaoszczędzić 3,5 miliona ton CO 2 rocznie – to równoznaczne z usunięciem dwóch milionów samochodów z dróg1! Jak się okazuje, nawet małe rzeczy i proste zmiany mają ogromny wpływ na naszą planetę.

Reklama

Dodatkowo, piorąc w zimnej wodzie, zaoszczędzamy energię elektryczną, dzięki czemu na koniec miesiąca mamy niższe rachunki.

Kartonowe opakowanie ECOCLIC®



Ariel wspiera konsumentów, aby dokonywali świadomych wyborów w trosce o środowisko. Teraz marka prezentuje jedno ze swoich najbardziej innowacyjnych rozwiązań - nowe, kartonowe opakowanie kapsułek do prania Ariel PODS®. Opakowanie ECOCLIC® powstało po czterech latach rygorystycznych testów z udziałem ponad 2500 konsumentów z całej Europy. Pudełko posiada certyfikat FSC – co oznacza, że jest wykonane z surowców pochodzących z dobrze zarządzanych lasów2 i innych materiałów z recyklingu. Opakowanie zostało wykonane w ponad 70% z włókien pochodzących z odzysku i w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia. Zostało zaprojektowane tak, aby było intuicyjne i bardziej inkluzywne dla wszystkich dorosłych. Dzięki przełomowym technologiom – aplikacji NaviLens oraz oznaczeniom dotykowym, rozwiązanie marki Ariel jest łatwiejsze w użyciu, również dla osób z zaburzeniami wzroku, zręczności lub funkcji poznawczych. Opakowanie ECOCLIC® posiada sprytne, głośne „kliknięcie”, informujące o prawidłowym zamknięciu, co pomaga zapewnić bezpieczeństwo maluchom.

Nowe kapsułki Ariel PODS® + EXTRA CLEAN POWER



Co możemy jeszcze zrobić, aby zmniejszać nasz wpływ na środowisko naturalne? Pierzmy w zimnej wodzie! Kapsułki Ariel PODS® zapewniają wyjątkową czystość tkanin pranych nawet w niskich temperaturach. Czy wiesz, że obniżenie temperatury prania z 40°C do 30°C w ciągu sześciu miesięcy powoduje jeszcze większą różnicę w emisji dwutlenku węgla niż wymiana wszystkich żarówek w domu i pozwala zaoszczędzić energię wystarczającą do ładowania iPhone'a przez cały okres jego eksploatacji? Co więcej, nowe kapsułki Ariel PODS® + EXTRA CLEAN POWER są niezwykle skuteczne: usuwają nawet 7-dniowe zaschnięte zabrudzenia, już w 30 stopniach. Dzięki technologii COOLCLEAN™ poradzą sobie z zaschniętymi zupami, sosami, plamami po puddingach, makaronach czy dressingach do sałatek. Efekt? Tkaniny będą czyste i świeżo pachnące.

Czy kapsułki faktycznie dopierają zaschnięte plamy nawet w 30 stopniach? Jak nasza redakcyjna koleżanka ocenia kartonowe opakowanie? Zobacz nasze wideo!

2 Wykonane z surowców pochodzących z dobrze zarządzanych lasów z certyfikatem FSC i innych materiałów pochodzących z recyklingu.

Materiał powstał z udziałem marki Ariel.