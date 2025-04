Każdy, kto używa piekarnika wie, jak koszmarnie karkołomną czynnością jest wyczyszczenie go. Powinno się to robić jak najczęściej, oczywiście ze względów higienicznych, jednak mycie wszystkich zakamarków skutecznie do tego zniechęca. Okazuje się jednak, że istnieje pewna sztuczka, która ułatwia kuchenne porządki.

Sposób na czyszczenie piekarnika

Na TikToku pojawiło się video, które w zaledwie kilka godzin zyskało kilka milionów wyświetleń. Nic dziwnego, bo jest to trik, który zaskakuje i jednocześnie sprawia, że mamy ochotę biec do kuchni i umyć nasz piekarnik.

Co to za sztuczka? Okazuje się, że w drzwiczkach większości piekarników jest przycisk, który pozwala... wyjąć z nich szybkę. To znacznie ułatwienie, bo możemy to okienko dokładnie umyć pod bieżącą wodą z odpowiednimi środkami czystości.

Mało tego, użytkownik aplikacji pokazał też, że boczne, srebrne „żeberka” piekarnika też można wyciągnąć i umyć. Brzmi jak zaoszczędzenie mnóstwa czasu? Dokładnie tak jest. Dzięki tym sposobom możemy dotrzeć w każdy zakamarek piekarnika i porządnie go wyczyścić.

Czym najlepiej czyścić piekarnik?

​Świeże przypalenia przetrzyj wodą z octem lub sodą oczyszczoną i rozgrzej piekarnik do 160 st. C. Gdy ostygnie przetrzyj wilgotną szmatką. Soda oczy to świetny środek do czyszczenia. Stary brud dobrze jest spryskać specjalnym preparatem do usuwania tłuszczu.

