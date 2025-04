Mogłoby się wydawać, że przechowywanie żywności w lodówce to banalna sprawa. Należy jednak robić to świadomie i w przemyślany sposób, zwłaszcza w upały, bowiem od tego zależy nasze zdrowie.

Aby bezpiecznie przechowywać produkty w lodówce należy zacząć przede wszystkim od ustawienia odpowiedniej temperatury, która powinna wynosić poniżej pięciu stopni. To znacznie spowalnia rozwój szkodliwych bakterii oraz marnowanie się jedzenia. Warto też postawić na szczelne pojemniki do przechowywania, zwłaszcza produktów tzw. wysokiego ryzyka, jak mięso, jajka czy mleko.

Na szczególną uwagę zasługują produkty, które zostały już otwarte. Jeśli jednak nie przepełnisz półek w lodówce, to umożliwisz jej efektywną pracę, a sprzęt posłuży ci na dłużej.

Latem możemy przebierać w sezonowych warzywach i owocach, jednak należy pamiętać o prawidłowym przechowywaniu jedzenia w lodówce. Przy wysokiej temperaturze psuje się ono znacznie szybciej. Upewnij się, że przy rozpakowywaniu zakupów nie zapomniałaś o tych rzeczach.

Aloes

Chociaż większość kosmetyków wcale tego nie wymaga, to świeży aloes zdecydowanie trzeba umieścić w lodówce, zwłaszcza w lato. To samo dotyczy otwartej butelki z aloesem w płynie, inaczej błyskawicznie się zepsuje. Co więcej, ta schłodzona roślina jest zbawieniem przy oparzeniach słonecznych, zatem warto mieć ją przy sobie podczas ciepłych miesięcy.

Sosy

Keczup i musztarda to obowiązkowe pozycje w każdej lodówce, nie tylko w trakcie majówki. Chociaż wydaje się, że przyprawy nie wymagają specjalnego traktowania, to jednak umieszczenie ich na ścianie lodówki zmniejszy ryzyko rozwoju bakterii. To samo dotyczy sosu sojowego ze względu na dużą zawartość sodu. Jeśli nie zrobisz tego w przeciągu dwóch miesięcy, produkt zmieni swój smak.

Mąka

Choć może to budzić zdziwienie, to pełnoziarniste i orzechowe mąki szybko jełczeją poza lodówką. Chłodne środowisko przedłuża ich podatność do spożycia, gdyż przez zarodki i otręby zawierające błonnik mogą psuć się szybciej. Z kolei przechowywane w chłodzie posłużą jeszcze przez rok.

Suszone owoce

Owoce w takiej formie mają niższą zawartość wody, więc jeżeli chcesz korzystać z nich nawet kilka miesięcy, koniecznie umieść je w lodówce. Najlepiej w dolnej komorze, gdzie panuje temperatura między 3 a 8 stopni Celsjusza. Ochronisz wtedy bakalie przed niechcianymi szkodnikami. Dotyczy to również rodzynek.

Masło orzechowe

W temperaturze pokojowej jest łatwiejsze do smarowania, jednak nieprzetworzone i organiczne masło orzechowe warto przechowywać w lodówce, w przeciwnym wypadku oleje oddzielą się od masy i zjełczeją. W chłodnym miejscu przedłużysz jego trwałość nawet do miesiąca.

